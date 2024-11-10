كايل ماكلين من سكان الجزيرة يفتقد المدرب السابق الراحل: “دائمًا في ركني”

في منتصف شهر مارس الماضي، عندما واجه سكان الجزيرة أعضاء مجلس الشيوخ، ذهب كايل ماكلين للبحث عن بوب جونز.

لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث ماكلين مع مدربه القديم من الناشئين – لقد أرسلوا رسائل نصية في بعض الأحيان، ولكن هذا كان كل شيء – وكان ماكلين، الذي لم يتم تطويره خلال فترة وجوده مع جنرالات أوشاوا في OHL، الآن مع الفريق. سكان الجزر وتحقيق بعض النجاح.

لقد كانت هذه لحظة جميلة لمشاركتها واستعادة الذكريات مع جونز، وهو مدرب مساعد مع أعضاء مجلس الشيوخ.

لكن ماكلين لم يتمكن من التحدث مع جونز، الذي توفي في أغسطس بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري عن عمر يناهز 54 عامًا.

على الرغم من أنه ظل ضمن طاقم أوتاوا بعد تشخيص إصابته بالمرض في ديسمبر 2022، إلا أن جونز قلص دوره خلال الأشهر القليلة الماضية من الموسم الماضي. لم تتح الفرصة لماكلين لرؤيته في تلك الليلة.

قال ماكلين لصحيفة The Post قبل خسارة فريق Islanders 4-3 في الوقت الإضافي أمام الشياطين في UBS Arena: “أتمنى لو بقيت على اتصال به أكثر”. “أرسل رسالة نصية هنا، ومكالمة هاتفية هنا وهناك. جونسي، لقد كان مدربًا جيدًا.

كانت مباراة ليلة الخميس في أوتاوا هي المرة الأولى التي يخوضها ماكلين هناك بصفته لاعبًا في دوري الهوكي الوطني، وبطبيعة الحال، برز في ذهنه الرجل الذي دربه عندما كان لاعبًا شابًا.

قال ماكلين: “لقد علمني الكثير عن تطوير لعبتي”. “لقد ساعدني في معرفة كيفية اللعب بشكل دفاعي، وPK، وأشياء من هذا القبيل.

“عندما تكون صغيرًا، من الجيد أن يكون لديك (شخص ما) – شعرت أنه كان دائمًا في زاويتي أيضًا. وكان دائمًا يبحث عني لمساعدتي في مسيرتي المهنية.

على الرغم من أن جونز كان يعاني من بعض المشكلات الصحية التي لا علاقة لها بمرض التصلب الجانبي الضموري والتي أبعدته عن الفريق لأجزاء من الموسم الثالث لماكلين، إلا أن الاثنين تداخلا من 2015 إلى 2018 في أوشاوا – وهي الفترة التي تحول فيها ماكلين من شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يقاتل من أجل وقت اللعب. لأحد مساعدي قادة الفريق.

قال ماكلين: “كان يأتي إلى غرفة المسرح، أو غرفة الفيديو، ربما بعد خسارة أو شيء من هذا القبيل، ويبدأ بمزحة لتخفيف الحالة المزاجية قليلاً”. “إنه مدرب صعب أيضًا. بالتأكيد كان الأمر مخيفًا في بعض الأحيان، ولكن كان من الجيد رؤية هذا الجانب منه أيضًا لتخفيف الحالة المزاجية والحفاظ على اللاعبين معًا.

لم تتح الفرصة لـ MacLean مطلقًا للاستمتاع بدخوله المفاجئ إلى تشكيلة Islanders أو عقده الموقع حديثًا مع NHL أو أدائه القوي في البلاي أوف الموسم الماضي مع جونز. ومع ذلك، فهو يعلم أن هناك خطًا يمكن استخلاصه من السنوات القليلة الأولى في صغره حتى الآن، وقد ساعد جونز في تتبعه.

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