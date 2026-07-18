كتب البي جيز أغنيتين من أغاني كوكا كولا في عام 1968 – ولم يبدوا شيئًا متشابهًا

يعلم الجميع أنه بالإضافة إلى أغانيهم الخاصة، كتب Bee Gees موسيقى لفنانين آخرين. لكن الحقيقة الأقل شهرة هي أنهم ساهموا فعليًا بشكل كبير في بناء علامة كوكا كولا التجارية في الستينيات. بدأ كل شيء في وقت مبكر من هذا العقد، عندما بدأت شركة كوكا كولا حملة عالمية بعنوان “الأمور تسير بشكل أفضل مع كوكا كولا”. تم إنشاء الشعار بواسطة بيل باكر، وقامت المبادرة بتجنيد العديد من الفنانين والفرق الموسيقية البارزة. وبطبيعة الحال، كان البي جيز من بينهم.
ساهم الأخوان جيب بمسارين لهذه الحملة الأسطورية التي ستُسجل في التاريخ كواحدة من أنجح استراتيجيات التسويق: “الجلوس في المرج” و”يوم بارد وعاصف آخر”. هاتان الأغنيتان كتبهما باري وروبن جيب (اختار موريس ترك هذه الأغنية)، وعلى الرغم من أنهما قد لا تحظى بشعبية مثل “Staying Alive” أو “How Deep Is Your Love”، إلا أنهما لا تزالا ناجحتين على نطاق واسع. والأكثر من أي شيء آخر، لقد أظهروا للعالم النطاق المذهل الذي يمتلكه البي جيز. لم تكن هذه الأغاني متشابهة على الإطلاق، لكنها ما زالت تنقل الصوت المميز للفرقة، كل منها بطريقتها الخاصة.
قام الشقيقان بتطبيق الكيمياء المثالية بينهما، حيث أخذ كل منهما زمام المبادرة في أحد المواقع وخلق أجواء مختلفة لعزابيهما. لقد جلبوا الحياة إلى الحملة دون أن يفقدوا هويتهم الإبداعية في هذه العملية وأثبتوا أنهم قادرون على فعل أي شيء – من الأغاني الشعبية إلى الديسكو إلى الأناشيد الخاصة بعلامة تجارية للمشروبات الغازية.
الجلوس في المرج، الجانب المشمس
“الجلوس في المرج” هو، بين الأغنيتين، الأكثر تفاؤلاً، كما كان باري جيب MO. الأغاني بسيطة وحلوة وإيجابية لا يمكن إنكارها – الأغنية المثالية للمكان. يغني روبن: “يجلس في المرج، ويمرح في العشب”. “ألا تكون كسولًا، الجميع يسألك / سوف يبتسمون لك / لا تقلق أبدًا، لا تفعل ذلك أبدًا / كل شيء مجنون، كل شيء بطيء / سوف يبتسمون لك / تناول زجاجة كوكا أو اثنتين.” وفي النهاية، يرددون بسعادة، “الأمور تسير بشكل أفضل مع كوكا كولا”، ويضيفون لمسة رومانسية بقولهم: “الأمور تسير بشكل أفضل معك”.
كتب مؤرخ الموسيقى بوب ستانلي في سيرته الذاتية لعام 2024 عن البي جيز، قصة البي جيز: أطفال العالم (عبر: AARP)، أن العقل المدبر وراء هذه “النغمة المبهجة التي تقودها آلات النفخ الخشبية” كان باري. بينما شارك هو وروبن جيب في الأغنية، كان باري هو من جاء بفكرة كتابة مسار أكثر تفاؤلاً. وكانت مرآة مثالية للافتتاحية الأكثر هدوءًا التي توصل إليها شقيقه في المركز الأول.
يوم بارد وعاصف آخر، اللحن الأكثر كآبة
إذا كانت أغنية “Sitting in the Meadow” هي الأغنية الكلاسيكية المبهجة التي يحبها الجميع، فإن “يوم بارد وعاصف آخر” يجذب الانتباه لكونه عكس ذلك تمامًا. هذه الأغنية التي بدأها روبن جيب، تميل إلى موضوعات أكثر قتامة في البداية. قد يبدو من غير البديهي كتابة مقطوعة موسيقية بلحن حزين لإعلان ترويجي، لكن البي جيز كانوا خبراء في جعل جمهورهم يشعر بما يريدون أن يشعروا به. في هذه الحالة، كانت فكرة أن مشروب الكوكا كولا هو كل ما تحتاجه لإضفاء البهجة على يوم كئيب.
في سيرته الذاتية، “قصة البي جيز”، كتب مؤرخ البوب بوب ستانلي، “لقد افتتحت القصة بعبارة “يوم بارد وعاصف آخر” قبل أن يتم الإشادة بقوى المشروب التدميرية: “أفتح بعض الكولا وابتسم. ثم يتحرر عقلي لبعض الوقت”.
في البيت الأول من الواضح أن الراوي يعاني. “يوم آخر بارد وعاصف / الطيور تتجه لتبقى / وأشعر أن عقلي يتحول / وأفكر في الأوقات التي كنت فيها سعيدًا.” لكن لا تخف، لأنه بعد ذلك يفتح علبة الصودا الخاصة به، ويتحسن يومه السيئ بشكل كبير. عندما يشرب الكولا، يكون عقله “حرًا لبعض الوقت”، لأن “الأمور تتحسن مع كوكا كولا”.