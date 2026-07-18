كتب البي جيز أغنيتين من أغاني كوكا كولا في عام 1968 – ولم يبدوا شيئًا متشابهًا

يعلم الجميع أنه بالإضافة إلى أغانيهم الخاصة، كتب Bee Gees موسيقى لفنانين آخرين. لكن الحقيقة الأقل شهرة هي أنهم ساهموا فعليًا بشكل كبير في بناء علامة كوكا كولا التجارية في الستينيات. بدأ كل شيء في وقت مبكر من هذا العقد، عندما بدأت شركة كوكا كولا حملة عالمية بعنوان “الأمور تسير بشكل أفضل مع كوكا كولا”. تم إنشاء الشعار بواسطة بيل باكر، وقامت المبادرة بتجنيد العديد من الفنانين والفرق الموسيقية البارزة. وبطبيعة الحال، كان البي جيز من بينهم.

ساهم الأخوان جيب بمسارين لهذه الحملة الأسطورية التي ستُسجل في التاريخ كواحدة من أنجح استراتيجيات التسويق: “الجلوس في المرج” و”يوم بارد وعاصف آخر”. هاتان الأغنيتان كتبهما باري وروبن جيب (اختار موريس ترك هذه الأغنية)، وعلى الرغم من أنهما قد لا تحظى بشعبية مثل “Staying Alive” أو “How Deep Is Your Love”، إلا أنهما لا تزالا ناجحتين على نطاق واسع. والأكثر من أي شيء آخر، لقد أظهروا للعالم النطاق المذهل الذي يمتلكه البي جيز. لم تكن هذه الأغاني متشابهة على الإطلاق، لكنها ما زالت تنقل الصوت المميز للفرقة، كل منها بطريقتها الخاصة.

قام الشقيقان بتطبيق الكيمياء المثالية بينهما، حيث أخذ كل منهما زمام المبادرة في أحد المواقع وخلق أجواء مختلفة لعزابيهما. لقد جلبوا الحياة إلى الحملة دون أن يفقدوا هويتهم الإبداعية في هذه العملية وأثبتوا أنهم قادرون على فعل أي شيء – من الأغاني الشعبية إلى الديسكو إلى الأناشيد الخاصة بعلامة تجارية للمشروبات الغازية.