كتب باري مانيلو أغنية في عام 1971 لا يزال الجميع يغنونها حتى اليوم

قبل وقت طويل من شك باري مانيلو في جدوى أغنيته الناجحة “كوباكابانا” عام 1978، أو اضطراره إلى إعادة تسمية أغنيته الأولى التي احتلت المركز الأول بسبب أغنية روك من السبعينيات، كان الموسيقي يكسب رزقه كمرافق موسيقي لمغنيي بار البيانو. تم انتشاله من هناك من قبل وكالة إعلانات، التي طلبت من مانيلو تأليف الموسيقى (تم إعطاؤه شعارًا) لإعلان تجاري دودج التلفزيوني. تبع ذلك المزيد من العمل، مثل تكليفه عام 1971 بكتابة أغنية لصالح شركة State Farm Insurance. ومنذ ذلك الحين تم إسقاط بعض النسخ التي حصل عليها مانيلو من الحملة. كانت النسخة الأصلية، “أينما كنت تقود السيارة وأينما كنت متجهًا، مثل جار جيد، فإن State Farm موجودة.”

ابتكر مانيلو اللحن القصير ليناسب الكلمات، وحصل مقابل ذلك على مبلغ 500 دولار لمرة واحدة. بدأ ذلك مسار مانيلو التصاعدي. لقد قام بصرف شيكات بقيمة 500 دولار عدة مرات أخرى مقابل بعض الموسيقى الإعلانية الشهيرة جدًا، بما في ذلك الأشياء المستخدمة في حملة ماكدونالدز “أنت تستحق استراحة اليوم” ولحن أغنية Band-Aid “أنا عالق في Band-Aid، لأن Band-Aid عالقة علي.” لم يمض وقت طويل حتى حصل مانيلو على وظائف في غناء الأناشيد التجارية، ثم وقع على صفقة قياسية.

لا تزال شركة ستيت فارم تستخدم أغنية مانيلو التي تبلغ قيمتها 500 دولار والتي تم تأليفها في عام 1971. وفي حين أن إعلاناتها تظهر أحيانًا شخصًا يغني السطور بصوت عالٍ، وفي بعض الأحيان يقوم شخصية العازف جيك من ستيت فارم بتلاوة هذه الأغنية، إلا أنهم يستخدمون حتمًا دودة الأذن هذه المكونة من سلسلة من تسع نغمات كتبها نجم موسيقى الروك الناعم قبل أن يصبح مشهورًا.