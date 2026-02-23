كتب باري مانيلو أغنية في عام 1975 لا تزال جزءا لا يتجزأ من العقل الباطن لدينا اليوم

“أنا عالق في العلامة التجارية Band-Aid، لأن Band-Aid…” – ماذا سيأتي بعد ذلك؟ إذا وجدت نفسك تسمع عبارة “عالق علي” في رأسك، فأنت واحد من الملايين الذين تعرضوا لواحدة من أكثر الأناشيد جاذبية في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك – أنت معجب سري بـ Barry Manilow.

كما ترى، لم يظهر مانيلو على الساحة باعتباره مغنيًا ناجحًا فحسب. قبل أن يصبح نجمًا، كان مانيلو يكسب عيشه من كتابة الأناشيد لعدد لا يحصى من العلامات التجارية، والتي لا يزال العديد منها راسخًا في اللاوعي الجماعي لدينا اليوم.

إحدى هذه الأغاني كانت أغنية Band-Aid الشهيرة التي لا تزال قيد الاستخدام لأكثر من نصف قرن بعد أن كتبها مانيلو جنبًا إلى جنب مع الشاعر الغنائي دونالد بي وود في عام 1975. ومن اللافت للنظر أن الأغنية وصلت إلى الثنائي “في تمريرة واحدة”، وفقًا لمانيلو، الذي ناقش التركيبة في الاحتفال بالذكرى الخمسين لجوائز CLIO في لاس فيجاس في عام 2009، حيث حصل على جائزة فخرية لأغانيه (لكل Adweek).