كتب باري مانيلو أغنية في عام 1975 لا تزال جزءا لا يتجزأ من العقل الباطن لدينا اليوم

“أنا عالق في العلامة التجارية Band-Aid، لأن Band-Aid…” – ماذا سيأتي بعد ذلك؟ إذا وجدت نفسك تسمع عبارة “عالق علي” في رأسك، فأنت واحد من الملايين الذين تعرضوا لواحدة من أكثر الأناشيد جاذبية في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك – أنت معجب سري بـ Barry Manilow.
كما ترى، لم يظهر مانيلو على الساحة باعتباره مغنيًا ناجحًا فحسب. قبل أن يصبح نجمًا، كان مانيلو يكسب عيشه من كتابة الأناشيد لعدد لا يحصى من العلامات التجارية، والتي لا يزال العديد منها راسخًا في اللاوعي الجماعي لدينا اليوم.
إحدى هذه الأغاني كانت أغنية Band-Aid الشهيرة التي لا تزال قيد الاستخدام لأكثر من نصف قرن بعد أن كتبها مانيلو جنبًا إلى جنب مع الشاعر الغنائي دونالد بي وود في عام 1975. ومن اللافت للنظر أن الأغنية وصلت إلى الثنائي “في تمريرة واحدة”، وفقًا لمانيلو، الذي ناقش التركيبة في الاحتفال بالذكرى الخمسين لجوائز CLIO في لاس فيجاس في عام 2009، حيث حصل على جائزة فخرية لأغانيه (لكل Adweek).
باري مانيلو: من الأناشيد الحائزة على جوائز إلى نجاح جرامي
في حديثه في البرنامج التلفزيوني “مونتاج” في عام 1975، وهو العام الذي قام فيه بتأليف أغنية Band-Aid التي أصبحت فيما بعد مشهورة جدًا، أوضح مانيلو أنه كان يؤدي الأناشيد التجارية لمدة أربع سنوات تقريبًا (عبر YouTube). كان أحد النجاحات المبكرة هو أغنية لشركة State Farm Insurance في عام 1971. وفي نفس الوقت تقريبًا، أصبح منسقًا وقائدًا ومنتجًا لـ Bette Midler، قبل أن يصبح أيضًا عازفًا في جولاتها. بعد نجاح أغنيته المنفردة رقم 1 “ماندي” عام 1974، وجد مانيلو نفسه نجمًا صاعدًا، لكنه مع ذلك استمر في كتابة الأناشيد التجارية. بالنسبة لأغنية Band-Aid، حصل مانيلو على رسم ثابت قدره 500 دولار، والذي قال لأكاديمية التلفزيون “… كان رائعًا بالنسبة لي في تلك المرحلة.” يشير استمرار مؤلف الأغاني في العمل التجاري على الرغم من نجاح أغنية “ماندي” إلى أنه لم يكن يشعر بالأمان التام في مسيرته المهنية في مجال موسيقى البوب في هذه المرحلة، أو ربما استمر في الاستمتاع بكتابة الأغاني باعتبارها منفذًا منخفض المخاطر لمواهبه.
كانت أغنية Band-Aid فعالة للغاية لدرجة أنها فازت بالوكالة الإعلانية التي تقف وراءها، Young & Rubicam، بجائزة CLIO عن الإعلان في عام 1976. وقد واصل مانيلو تحقيق نجاح أكبر مع نجاحات مثل أغنية “I Write the Songs” التي تصدرت القائمة و”Looks Like We Made It” في عامي 1976 و1977 على التوالي، بالإضافة إلى “Copacabana (At the Copa)” في عام 1978، والتي فاز بها. أول جائزة جرامي له لأفضل أداء صوتي لموسيقى البوب. ومع ذلك، لا يزال لديه نقطة ضعف تجاه أعماله التجارية مثل Band-Aid Jingle، حيث يؤدي أناشيده مباشرة للجمهور طوال حياته المهنية، ويمازح قائلاً إن مثل هذه الحكايات دائمة الخضرة هي من بين أعظم أغانيه.