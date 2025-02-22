كتب ديفيد باوي للانتقام من فرانك سيناترا

كان لدى روك الفن البريطاني ديفيد باوي مهنة طويلة ومأساوية ومشاهرة ، ولكنها أغنية واحدة في أوماني الشاسعة ربما تبرز كتوقيعه: “حياة” لعام 1971؟ تضمنت القصة المرتفعة عازف لوحة المفاتيح ريك واكيماد وتم تسجيله باستخدام نفس البيانو المستخدم في البيتلز “يا جود. إنه محور ألبوم Bowie الكلاسيكي” Hunky Dory “، وتم إصداره كأحد في المملكة المتحدة ، حيث بلغت ذروتها في المرتبة 3 على مخطط الفردي. ضرب “Space Oddity” وألمح إلى ما كان سيأتي في ألبومه التالي ، “Ziggy Stardust والعناكب من المريخ.”
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ولكن في حين “الحياة على المريخ؟” سرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في المعسكر ، ونشيدًا للمساحة ، وكانت إلهام Bowie للأغنية أكثر كلاسيكية. كما يلاحظ غلاف ألبوم “Hunky Dory” ، كانت القصة “مستوحاة من فرانكي” ، وهي إشارة إلى فرانك سيناترا ، الذي تم إصداره على ما يبدو “Way Way” لعام 1969 على حساب أغنية أخرى تم تكليف Bowie بالكتابة . على الرغم من انعكاس القليل في موضوعاتها الغنائية ، “الحياة على المريخ؟” كان المقصود جزئيًا كقذيفة في قاعة الفئران المخضرمة ، وكانت طريقة باوي لعرض طموحاته الفنية المتنامية.
الأصول الفرنسية من سيناترا في طريقي
في عام 1967 ، حقق المغني الباريسي كلود فرانسوا نجاحًا كبيرًا في المخططات الفرنسية مع أغنية “Comme d’Abuitter” ، والتي تترجم إلى “كالمعتاد”. الأغنية هي قداس حزين لعلاقة فقدت إثارةها من خلال مدافع الحياة اليومية ويبدو أنها تقترب من نهايتها. في الستينيات ، كان ديفيد باوي لا يزال فنانًا ناشئًا. لقد جرب يده في عدة مشاريع لكنه فشل في الحصول على أي جر سائدة. ومع ذلك ، كان مرتبطًا بشركة نشر ، والتي اعتقدت أن اللحن لـ “Comme d’Abuitter” يمكن أن يكون بمثابة أساس لأغنية جديدة للمستمعين خارج فرنسا. مع وضع ذلك في الاعتبار ، كلف Bowie أن تكتب مجموعة جديدة من كلمات الأغاني مع العين لتصطف في إصدار للأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية.
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قام Bowie بالوفاء بالمهمة ، حيث قدم مجموعة من الكلمات التي يحمل عنوان “حتى A Cool Love To Love” ، والتي سجلها كعروض تجريبية باستخدام الأغنية الأصلية كمسار دعم. ومع ذلك ، لم يتم اختيار كلماته. بدلاً من ذلك ، أنتج زميله الموسيقي بول أنكا مجموعة جديدة من كلمات الأغاني الخالدة الآن “My Way”. (حقيقة ممتعة: كان هناك وقت عندما كان الغناء “طريقي” عقوبة الإعدام في الفلبين.)
كيف الحياة على المريخ؟ المحاكاة الساخرة طريقي
كما يتذكر ديفيد باوي في مقابلة مع مضيف برنامج الدردشة البريطاني مايكل باركنسون بعد عقود من العثور على الشهرة ، لم يخبره أحد في شركة النشر الخاصة به أنه تم رفض روايته عن “Comme d’Abitude”. بدلاً من ذلك ، وصف كيف كان يستمع إلى الراديو في يوم من الأيام عندما جاء “طريقتي” فوق موجات الأثير. بمجرد أن أدرك ما حدث ، كان غاضبًا – “لمدة عام تقريبًا” ، يتذكر. بعد مرور عام على “طريق My Way” ، حقق Bowie أول ضربة مهمة في حياته المهنية مع “Space Oddity” لعام 1969 ، لكن ذكرى فقدان إصداره الخاص من “Comme d’Abitude” بقيت معه.
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رداً على أغنية فرانك سيناترا المرتفعة ، تحدى باوي نفسه لكتابة أغنية مثلها مثل شكل من أشكال الانتقام. “الحياة على المريخ؟” تم تسجيله في أغسطس 1971 ، في وقت قريب من العثور على صوته. “هناك براثن من اللحن في تلك المحاكاة الساخرة المحددة” ، اعترف باوي في عام 1993 ، لكل “سحر غريب” بقلم ديفيد باكلي. لاحظ النقاد أيضًا أوجه التشابه ، أيضًا ، في غناءات النهائيات التي تعاني منها الأغاني ، واعتبروا “الحياة على المريخ” نوعًا من “طريقي”. ومع ذلك ، نمت الأغنية على الفور عن مواد المصدر ، ولا تزال واحدة من الأغاني المميزة في ديسكغرافيا ديفيد باوي.
لكن “الحياة على المريخ؟” لم تكن المرة الوحيدة التي استقر فيها باوي على عداء موسيقي. إليكم أغنية أخرى تهدف فيها Bowie إلى موسيقي آخر ، هذه المرة بطريقة صادقة بوحشية.
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