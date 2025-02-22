كتب ديفيد باوي للانتقام من فرانك سيناترا

كما يتذكر ديفيد باوي في مقابلة مع مضيف برنامج الدردشة البريطاني مايكل باركنسون بعد عقود من العثور على الشهرة ، لم يخبره أحد في شركة النشر الخاصة به أنه تم رفض روايته عن “Comme d’Abitude”. بدلاً من ذلك ، وصف كيف كان يستمع إلى الراديو في يوم من الأيام عندما جاء “طريقتي” فوق موجات الأثير. بمجرد أن أدرك ما حدث ، كان غاضبًا – “لمدة عام تقريبًا” ، يتذكر. بعد مرور عام على “طريق My Way” ، حقق Bowie أول ضربة مهمة في حياته المهنية مع “Space Oddity” لعام 1969 ، لكن ذكرى فقدان إصداره الخاص من “Comme d’Abitude” بقيت معه.

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رداً على أغنية فرانك سيناترا المرتفعة ، تحدى باوي نفسه لكتابة أغنية مثلها مثل شكل من أشكال الانتقام. “الحياة على المريخ؟” تم تسجيله في أغسطس 1971 ، في وقت قريب من العثور على صوته. “هناك براثن من اللحن في تلك المحاكاة الساخرة المحددة” ، اعترف باوي في عام 1993 ، لكل “سحر غريب” بقلم ديفيد باكلي. لاحظ النقاد أيضًا أوجه التشابه ، أيضًا ، في غناءات النهائيات التي تعاني منها الأغاني ، واعتبروا “الحياة على المريخ” نوعًا من “طريقي”. ومع ذلك ، نمت الأغنية على الفور عن مواد المصدر ، ولا تزال واحدة من الأغاني المميزة في ديسكغرافيا ديفيد باوي.

لكن “الحياة على المريخ؟” لم تكن المرة الوحيدة التي استقر فيها باوي على عداء موسيقي. إليكم أغنية أخرى تهدف فيها Bowie إلى موسيقي آخر ، هذه المرة بطريقة صادقة بوحشية.

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