كراسي غرفة اللعب الرائعة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي يمكن استخدامها للتخزين

إذا كان هناك شيء واحد يحتاجه جميع الآباء عمليًا، فهو مساحة تخزين أكبر في غرفة أطفالهم. بين جميع الملابس والألعاب والكتب والمشاريع الفنية والواجبات المنزلية القديمة وكل شيء آخر، فلا عجب أن تكون العديد من غرف الأطفال فوضوية. ولكن ربما هذا هو السبب في أنه من الجيد أن تأخذ صفحة من مدرسي رياض الأطفال والمدارس الابتدائية المحليين الذين يعرفون حقًا كيفية جعل غرف اللعب عملية مقابل عشرة سنتات. على سبيل المثال، وجدت المعلمة لاسي نيسكس، المعروفة أيضًا باسم @kindergartenkitties، طريقة لإعادة استخدام بعض صناديق الحليب القديمة وتحويلها إلى مقاعد ذكية يمكن استخدامها أيضًا للتخزين. ستقوم بقطع الخشب الرقائقي ليناسب الجزء العلوي من الصناديق، وربط الرغوة والقماش، وتخزين كل ما تريده بالداخل.

تذكر نسكيس في مقطع الفيديو الخاص بها أن صناديق الحليب البلاستيكية الخاصة بها جاءت من شركة Target، حيث يتم بيع كل منها بسعر 5 دولارات. يمكنك أيضًا العثور على صناديق مماثلة مقابل 16 دولارًا تقريبًا لحزمة مكونة من قطعتين في Walmart و12 دولارًا في Home Depot. إذا كان لديك بالفعل صندوق حليب، فكر في استخدامه بدلاً من شراء واحد جديد. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا المشروع قطع الخشب الرقائقي ليناسب الجزء العلوي من صندوق الحليب مع أن يكون سميكًا بدرجة كافية حتى لا يسقط أحد عندما يحاول الجلوس عليه. حتى لو لم يكن لديك مساحة للأعمال الخشبية، فلا يزال بإمكانك القيام بهذا المشروع، حيث يمكنك الحصول على قطع الخشب مجانًا من بعض متاجر تحسين المنزل مثل Lowe’s. ستحتاج أيضًا إلى رغوة سميكة وقماش من اختيارك ومسدس أساسي.