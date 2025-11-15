كرة القدم الخيالية: أين يمكن العثور على المساعدة على نطاق واسع مع تزايد الإصابات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



فقط عندما كنت تعتقد أن موسم كرة القدم الخيالي الخاص بك قد أصبح واضحًا منذ أسابيع الوداع، يظهر تقرير الإصابة يوم الجمعة وفجأة تخسر رجلًا أو اثنين آخرين.

تم إجبار مارفن هاريسون جونيور على إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية في وقت سابق من الأسبوع، ولا يستطيع تيري ماكلورين أو كريس جودوين العودة إلى الملعب، وقد أجبرنا عدد أوتار الركبة التي تتم مراقبتها حاليًا، مرة أخرى، على سلك التنازل للحصول على المساعدة في اللحظة الأخيرة.

مع بقاء ثلاثة أو أربعة أسابيع فقط في موسمك العادي الخيالي، تعد الانتصارات إلزامية بالنسبة للكثير منكم، وقد يعني العثور على جهاز الاستقبال العميق المناسب فرقًا كبيرًا بين إجراء التصفيات ومشاركة وصفات الحشو مع بقية المغذين السفليين في الدوري الخاص بك.

الخيار الأول الواضح للمكان الذي يجب البحث فيه هو أريزونا، حيث خسر الكرادلة المركز الأول لجاكوبي بريسيت على نطاق واسع في هاريسون.

يحتل الـ 49ers الدفاع عن المركز الخامس والعشرين في DVOA، وهم يسمحون بالمركز الحادي عشر من حيث التمريرات في كل لعبة مع السماح بسادس أكبر عدد من التمريرات.

سوف يتطلع بريسيت إلى طريق تري ماكبرايد كثيرًا، لكن سيحتاج كل من مايكل ويلسون وجريج دورتش إلى بذل المزيد من الجهد للفوز بهذه المباراة.

يجب أن يكون ويلسون خيارك الأول لأنه لعب بالفعل ثاني أكبر عدد من اللقطات في الفريق وشاهد 11 هدفًا خلال المباراتين الماضيتين.

إنه قادر على العمل في الطرق السفلية بالإضافة إلى تمديد الملعب عموديًا ومستعد للارتقاء بلعبته إلى المستوى التالي.

يقدم Dortch خيارًا قويًا للطوارئ، على الرغم من أنه مناسب بشكل أفضل لتنسيقات PPR ذات النقاط الكاملة نظرًا لعمله كمستقبل فتحة الفريق.

لن يكون أي من اللاعبين هو النجم الذي ازدهر فيه هاريسون أخيرًا، ولكن مع السماح للاعبين الـ 49 للاعبي الوسط المتعارضين بتقييم 105.1 تمريرة، يجب على بريسيت أن يعمل بكفاءة في طريقه إلى أسفل الملعب للعثور على كلا المتلقيين طوال المباراة.

في حالة عدم توفر أي من لاعبي Cardinals، ربما تحتاج إلى التعمق أكثر.

في مواجهة فريق Bengals المحزن، يجب أن يكون كالفن أوستن الثالث من ستيلرز إضافة جيدة إلى قائمتك.

إنه المتلقي رقم 2 بحسن نية في هذه الجريمة، وقد استهدفه آرون رودجرز أكثر بكثير خلال المباريات الثلاث الماضية.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

مع 19 هدفًا في تلك الفترة، واجه أوستن صعوبات في التكيف مع احتياجات لاعب الوسط، لكنهم يواصلون العمل معًا.

في لعبة تبدو وكأنها تحتوي على بعض أجواء ركلات الترجيح، يمكن أن يكسر أوستن هبوطًا طويلًا.

وإذا كنت حقًا بحاجة إلى التعمق في الأمر، فمن الممكن أن يكون له بعض القيمة المستقبلية، انتبه إلى ما يحدث في شيكاغو.

قد يكون ظهور Luther Burden III قادمًا الآن بعد أن أصبح بصحة جيدة.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

كان Olamide Zacchaeus يعمل كمستقبل ثالث لـ Bears، ولكن مع ستة قطرات خلال المباراتين الماضيتين، يمكن للمدرب Ben Johnson أن يكون في السوق للحصول على وجه جديد.

تعد القدرة على البحث بعمق للحصول على مساعدة واسعة النطاق علامة قوية على بطل الخيال.

يمكن لأي شخص تصفح النتائج والعثور على شخص قضى أسبوعًا جيدًا، لكن الفائز الحقيقي هو المدير الذي يتمتع بالبصيرة لمعرفة ما سيأتي.

نظرًا للمواقف والإصابات المحيطة بهم، يمكن أن تكون جميع أجهزة الاستقبال الأربعة هي مفتاحك لفتح التصفيات الخيالية.

هوارد بندر هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com. تابعوه على X @rotobuzzguy وشاهده في برنامج “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على قناة SiriusXM للرياضات الخيالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً. انتقل إلى موقع FantasyAlarm.com للحصول على جميع أخبار ونصائح كرة القدم الخيالية.