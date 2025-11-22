كرة القدم الخيالية: تعد أجهزة الاستقبال ذات السقف العالي هذه خيارات متاحة للمالكين

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



مع تراكم الإصابات والتأخير لبعض اللاعبين الذين كان من المتوقع أن يعودوا الآن، يضطر مديرو كرة القدم الخيالية إلى سلك التنازل للعثور على بعض التخفيضات الأعمق لمساعدتهم خلال أسابيع الوداع المتبقية – العديد منهم أثناء القتال من أجل مركز التصفيات.

إذا كنت تقرأ هذه الصفحات نفسها الأسبوع الماضي، فقد تم تنبيهك إلى تغييرات الموظفين في أريزونا عندما خضع مارفن هاريسون جونيور لعملية استئصال الزائدة الدودية وتم استبداله بمايكل ويلسون في التشكيلة.

تم تقديم العرض الواسع للسنة الثالثة بأناقة، حيث سجل 15 من 18 هدفًا لمسافة 185 ياردة وأنقذ العديد من مديري الخيال الذين يبحثون عن بديل في اللحظة الأخيرة.

مع استبعاد هاريسون للأسبوع 12، يجب أن يكون ويلسون بديلاً فوريًا إذا كان لا يزال متاحًا بطريقة ما.

قد تكون المواجهة ضد فريق Jaguars الثانوي الذي يواجه تحديًا دفاعيًا هي تذكرتك للنجاح.

على الرغم من ذلك، هناك احتمالات أنه قد تعثر بالفعل.

إذن أنت الآن تبحث عن مايكل ويلسون لهذا الأسبوع.

محطتك الأولى يجب أن تكون سينسيناتي، حيث يحتاج فريق البنغال إلى بديل للاعب Ja’Marr Chase الذي تم تعليقه مؤخرًا.

عادةً ما يكون تي هيغينز هو المتلقي الذي يرى أكبر زيادة، لكن هذه المواجهة ضد باتريوتس تضعه في مواجهة الزاوية العليا كريستيان جونزاليس.

وهذا يعني أن أندريه يوسيفاس هو اللاعب الذي تريد إضافته.

يعمل Iosivas كمستلم ثالث في الملعب وقد خاض مباريات قوية عندما يكون أحد أفضل سلاحين في فريق Bengals خارج الملعب.

سواء كان جو بورو أو جو فلاكو تحت المركز، يمكن أن يرى إيوسيفاس أهدافًا قريبة من رقمين في نهاية هذا الأسبوع.

لاعب آخر صاعد، وشخص قرأت عنه في هذا العمود من قبل، هو Bears Wideout Luther Burden III.

أمضى اللاعب الصاعد الموسم بأكمله يعمل خلف Olamide Zaccheaus، لكنه شهد الأسبوع الماضي زيادة طفيفة في كل من اللقطات والأهداف التي لا ينبغي تجاهلها.

عانى زكا من الهبوط مؤخرًا – ستة على مدى مباراتين بين الأسبوعين 9 و 10 – وقام المدرب بن جونسون بهذه الخطوة لمنح بوردن عبء عمل أكبر.

لقد لعب 44 بالمائة من اللقطات وشهد أعلى مستوى له في الموسم بخمسة أهداف.

في حالة استمرار هذا الاتجاه، فإن Burden لديه مباراة رائعة ضد مدرسة Pittsburgh الثانوية التي تحتل المركز 11 في DVOA ولكنها في المركز 25 فقط ضد WR3 المنافس، مما يسمح بمتوسط ​​خمس عمليات اصطياد مقابل 51.5 ياردة لكل لعبة.

يمكن أن نكون على حافة الاختراق الكبير لـ Burden.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

يمكن أن يكون البحث العميق للحصول على مساعدة جهاز الاستقبال الواسع على سلك التنازل الخاص بك اقتراحًا محفوفًا بالمخاطر.

أنت تبحث عن لاعبين لديهم سقف مرتفع وإتجاه صعودي قوي لهذا الأسبوع، ولكن عليك أيضًا أن تقبل أن الأرضية لهؤلاء اللاعبين يمكن أن تكون منخفضة إلى حد ما.

لحسن الحظ، أثبت ويلسون وإوسيفاس وبوردن بالفعل أنهم أصول موثوقة عندما أتيحت لهم الفرصة، لذلك يبدو هذا الأسبوع وكأننا نصل إلى السقف دون أن تكون الأرضية حممًا.

Howard Bender هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com: اتبعه على X @rotobuzzguy وشاهده في برنامج “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على قناة SiriusXM للرياضات الخيالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً. انتقل إلى موقع FantasyAlarm.com للحصول على جميع أخبار ونصائح كرة القدم الخيالية.