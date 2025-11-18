كرة القدم الخيالية: كيفية تحديد ما إذا كان أبطال الأسبوع 11 غير المحتملين يستحقون ذلك

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



كان NFL Week 11 بالتأكيد واحدًا على مر العصور. بينما كان كبار اللاعبين مثل جامار تشيس وجاستن جيفرسون يكافحون، وقف بعض الأبطال غير المتوقعين شامخين في غيابهم.

حطم جاكوبي بريسيت الرقم القياسي لاتحاد كرة القدم الأميركي لمعظم عمليات الإكمال في إحدى الألعاب، وحقق برايس يونغ الرقم القياسي لفريق بانثرز في معظم ياردات التمرير في اللعبة، وتم تحقيق انتصارات كرة القدم الخيالية بفضلهم، ولاعبون مثل القراصنة الذين يركضون للخلف شون تاكر وسيهوكس AJ Barner.

سيتم لصق أسمائهم في جميع أنحاء مقالات أسلاك التنازل الخاصة بالأسبوع الثاني عشر هذا الأسبوع، لكن هل تستحق اهتمامك أم أنها العجائب الكلاسيكية التي مدتها أسبوع واحد؟

إن QBs الخيالية دائمًا ما تكون صعبة. عادةً ما يكون اللاعبون مثل Brissett وYoung بدلاء في أسبوع الوداع، وفي دوري QB واحد، ربما لا تبدأهم على أي من أفضل 12 فريقًا حاليًا. وفي الدوريات فائقة المرونة، لا يكونون متاحين حتى.

إذا قمت بإدراج واحدة، فمن المحتمل أنك تعرف كيفية التعامل مع الأمور. نظرًا للجدول الزمني القادم لأريزونا، قد يضمن بريسيت بعض البداية إذا كنت تعاني من لاعبين مثل تريفور لورانس أو جوردان لوف، لكننا رأينا ما يكفي من يونج لنعلم أن الاتساق ليس موجودًا.

ولكن عند النظر إلى الظهير المتسابق ومدى عقم المركز على سلك التنازل الخاص بك، سيغتنم الكثيرون فرصة إضافة تاكر. لا ينبغي لك. لا نريد التقليل من الأداء لأنه ركض في جميع أنحاء Bills لمسافة 106 ياردة وهبوطين على 19 عربة فقط بينما قام أيضًا بالتقطيع في زوج من حفلات الاستقبال لمسافة 34 ياردة والنتيجة الثالثة، ولكن توقع أي نوع من التكرار قد يكون خطأً كبيرًا.

على الرغم من أن أداء تاكر قاد جميع الظهيرين لهذا الأسبوع ومن المحتمل أن ينقذ جلود مديري جوناثان تايلور، لا يمكننا تجاهل أن الظروف لهذه المباراة كانت مثالية. احتل The Bills المرتبة 30 في DVOA مقابل الجري وكان يسمح بثاني أكثر ياردات اندفاعًا في كل لعبة. بصفته عداءًا حقيقيًا بين الشمال والجنوب، كان تاكر أكثر ملاءمة لهذه اللعبة من راشاد وايت الذي لا يتمتع بالكفاءة عادةً، وقد ظهر ذلك.

ومع ذلك، مع عودة بوكي إيرفينغ الوشيكة، سيعود كل من تاكر ووايت إلى الأدوار الاحتياطية أو التكميلية. وحتى لو كان أداء تاكر يصنفه بعدد قليل من الحملات الإضافية بينما يبلل إيرفينغ قدميه، فهل تريد حقًا استخدامه في الأسبوع 12 ضد فريق رامز ودفاعهم الخمسة الأوائل في التصنيف؟ ربما لا.

الأمر نفسه ينطبق على بارنر، الذي سجل 11 هدفًا يوم الأحد، وهو أكثر مما شاهده في المباريات الأربع السابقة مجتمعة. قامت زوايا رامز بعمل بارع في خنق أجهزة استقبال سي هوكس، مما ترك بارنر في وضع أفضل لرؤية بعض المظاهر الإضافية. ولكن لا يزال هذا الرجل يشارك بشكل روتيني اللقطات والأهداف مع اللاعب الصاعد إيليا أرويو، ومع تركيز سام دارنولد على تغذية جاكسون سميث-نجيجبا، لا يوجد اتساق. ناهيك عن أن خصوم سياتل الثلاثة التاليين جميعهم يحتلون مرتبة إيجابية في مواجهة النهاية الضيقة.

من السهل أن تنشغل بالضجة حول الأداء المتميز للاعب. ولكن مع دخولنا الأسبوع 12، قد تكون الثقة في إنجاز حظي أمرًا خطيرًا. احفظ أولوية التنازل ودولارات FAAB الخاصة بك لمزيد من الاتساق. بهذه الطريقة تنهي الموسم بقوة وتتجه إلى التصفيات.

هوارد بندر هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com. تابعه على X@rotobuzzguy وشاهده في برنامج “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على قناة SiriusXM للرياضات الخيالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً. انتقل إلى موقع FantasyAlarm.com للحصول على جميع أخبار ونصائح كرة القدم الخيالية.