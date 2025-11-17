كرة القدم ليلة الاثنين: كيفية مشاهدة Cowboys-Raiders مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



يختتم الأسبوع 11 من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي بمباراة كرة قدم ليلة الإثنين بين فريقين في سلسلة هزائم متعددة، وكلاهما يأتي بعد أسبوع على الأقل من الراحة.

يدخل فريق دالاس كاوبويز الأسبوع 11 استعدادًا للعب مباراتهم الأولى بعد وفاة مارشون نيلاند دفاعيًا. توفي نيلاند، 24 عامًا، منتحرًا في 6 نوفمبر. ويعتزم الفريق تكريم لاعب السنة الثانية لبقية الموسم من خلال وضع ملصق على خوذاتهم. سجل نيلاند هدفاً لا يُنسى في المباراة الأخيرة للفريق، بخسارة أمام أريزونا.

رعاة البقر مقابل المغيرين: ما يجب معرفته متى: 17 نوفمبر، 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي

17 نوفمبر، أين: ملعب أليجيانت (لاس فيغاس، نيفادا)

ملعب أليجيانت (لاس فيغاس، نيفادا) قناة: اي بي سي، إسبن

اي بي سي، إسبن جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

يخوض فريق Raiders حاليًا سلسلة هزائم من ثلاث مباريات بعد خسارة كرة القدم ليلة الخميس في الأسبوع العاشر أمام Denver Broncos.

بالطبع، يتم بث Monday Night Football على ESPN وABC، وإذا كنت من عشاق كرة القدم وتبحث عن طريقة مجانية للاستمتاع بمباراة Cowboys vs. Raiders الليلة، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

وقت بدء مباراة رعاة البقر والمغيرين:

من المقرر أن يبدأ Cowboys vs. Raiders في تمام الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة، 17 نوفمبر، على ESPN وABC.

كيفية مشاهدة Cowboys vs. Raiders مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث Cowboys vs. Raiders في Monday Night Football مجانًا.

DIRECTV هو أفضل خيار لدينا لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة مجانًا – وتشمل النسخة التجريبية المجانية لمدة خمسة أيام ESPN. عند انتهاء النسخة التجريبية، ستدفع ما يصل إلى 49.99 دولارًا شهريًا وستتمكن من الوصول إلى أكثر من 90 قناة مباشرة.

إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بالاشتراك الكامل، فيمكنك تجربة Sling البرتقالي تذكرة يومية. بسعر 4.99 دولارًا، ستحصل على إمكانية الوصول لمدة 24 ساعة إلى كل ما يقدمه Sling TV Orange، بما في ذلك ESPN. تقدم Sling أيضًا تصاريح نهاية الأسبوع وأسبوعًا لخطة Orange الخاصة بها، والتي توفر ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام من الوصول.

هل هناك ManningCast الليلة؟

نعم! سيعيش بيتون وإيلي مانينغ على الهواء مباشرة على ESPN2 الليلة لمشاهدة Cowboys vs. Raiders مع الشيف الشهير جاي فييري، وRaiders QB السابق Derek Carr، والرئيس جورج دبليو بوش.

جدول كرة القدم ليلة الاثنين 2025:

جميع الأوقات أدناه مدرجة في ET.

الأسبوع 11: دالاس كاوبويز في لاس فيغاس رايدرز – 17 نوفمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 17 نوفمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 12: كارولينا بانثرز في سان فرانسيسكو 49ers – 24 نوفمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 24 نوفمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 13: نيويورك جاينتس في نيو إنجلاند باتريوتس – 1 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 1 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 14: فيلادلفيا إيجلز في لوس أنجلوس تشارجرز – 8 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 8 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 15: ميامي دولفينز على بيتسبرغ ستيلرز – 15 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 15 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 16: سان فرانسيسكو 49ers في إنديانابوليس كولتس – 22 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 22 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 17: لوس انجليس رامز في اتلانتا فالكونز – 29 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً

– 29 ديسمبر، الساعة 8:15 مساءً الأسبوع 18: سيتم تحديده لاحقًا

