كرسي هزاز قابل للإمالة من Costco، والذي يتميز بتقييمات مميزة

سواء كان لديك طفل حديث الولادة في المنزل يحتاج إلى التهدئة أو كنت تحب فقط التأرجح أثناء قراءة كتاب أو التمرير على هاتفك، فإن الكرسي الهزاز يعد من الأصول في أي منزل. ومع ذلك، فهي ليست مصنوعة بنفس الطريقة التي كانت عليها في أيام جدتك. فبدلاً من استخدام الخشب القوي والمزخرف، أصبحت الكراسي الهزازة الآن مبطنة وتأتي مع مجموعة كاملة من الميزات، من توفير الشحن عبر USB إلى الاستلقاء. ومع ذلك، بسبب هذه الميزات، يمكن أن تصبح قطع الأثاث المريحة هذه باهظة الثمن أيضًا. لحسن الحظ، يمكن أن تساعدك كوستكو في الحصول على نسخة صديقة للميزانية.

يمكنك شراء كرسي Langdale Fabric Rocker Recliner بسعر 479.99 دولارًا أمريكيًا عبر الإنترنت. يأتي هذا الكرسي المبطن باللون الرمادي أو البني الفاتح أو البني أو الأزرق حسب اختيارك. إذا كنت تحب استخدام الألوان المحايدة في منزلك، فهذا اختيار رائع، وتتيح لك الخيارات المتعددة اختيار اللون الذي يناسب غرفة المعيشة أو غرفة النوم الخاصة بك. لكنه ليس جميلًا من الناحية الجمالية فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على بعض الميزات الإضافية التي تجعله إضافة رائعة إلى استرخائك. إليك نظرة عن قرب عليه.