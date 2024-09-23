كرسي هزاز قابل للإمالة من Costco، والذي يتميز بتقييمات مميزة

سواء كان لديك طفل حديث الولادة في المنزل يحتاج إلى التهدئة أو كنت تحب فقط التأرجح أثناء قراءة كتاب أو التمرير على هاتفك، فإن الكرسي الهزاز يعد من الأصول في أي منزل. ومع ذلك، فهي ليست مصنوعة بنفس الطريقة التي كانت عليها في أيام جدتك. فبدلاً من استخدام الخشب القوي والمزخرف، أصبحت الكراسي الهزازة الآن مبطنة وتأتي مع مجموعة كاملة من الميزات، من توفير الشحن عبر USB إلى الاستلقاء. ومع ذلك، بسبب هذه الميزات، يمكن أن تصبح قطع الأثاث المريحة هذه باهظة الثمن أيضًا. لحسن الحظ، يمكن أن تساعدك كوستكو في الحصول على نسخة صديقة للميزانية.
يمكنك شراء كرسي Langdale Fabric Rocker Recliner بسعر 479.99 دولارًا أمريكيًا عبر الإنترنت. يأتي هذا الكرسي المبطن باللون الرمادي أو البني الفاتح أو البني أو الأزرق حسب اختيارك. إذا كنت تحب استخدام الألوان المحايدة في منزلك، فهذا اختيار رائع، وتتيح لك الخيارات المتعددة اختيار اللون الذي يناسب غرفة المعيشة أو غرفة النوم الخاصة بك. لكنه ليس جميلًا من الناحية الجمالية فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على بعض الميزات الإضافية التي تجعله إضافة رائعة إلى استرخائك. إليك نظرة عن قرب عليه.
ما الذي يقدمه كرسي Langdale Fabric Rocker Recliner
في حين أن هذا الكرسي المتحرك لا يحتوي على ميزات عالية التقنية مثل منافذ USB أو مصابيح القراءة المدمجة، إلا أنه يحتوي على حشوة سميكة للغاية لتوفير أقصى درجات الراحة وميزة الاستلقاء لمساعدتك على الاسترخاء في نهاية اليوم. عندما تستلقي، لا توجد فجوة بين الكرسي والساق بفضل وسادة التشمس الكاملة المدمجة. وهذا يضمن عدم طفو ساقيك لجزء منها، مما يجعلك تشعر وكأنك على كرسي استرخاء حقيقي. يبلغ طوله 64 بوصة عند الاستلقاء بالكامل، وهو ما يترجم إلى أكثر من 5 أقدام بقليل. كما أن له أذرع مستديرة ممتلئة وبطانة إسفنجية عالية الكثافة بوزن 1.8 رطل، مما يجعله ناعمًا ومدعومًا. سيساعدك على إعداد غرفة المعيشة الخاصة بك للاسترخاء الأقصى.
كما يوافق المراجعون على هذه الإضافة، حيث حصلت على 4.1 نجوم من 2401 مراجعة. وقد نالت اهتمامًا أكبر بكثير من الكرسي الهزاز الوحيد الآخر المتوفر في كوستكو – كرسي هاولاند – الذي حصل على 4 نجوم من 163 مراجعة فقط. عند مقارنة الاختيارين، فإن Langdale يحظى باهتمام أكبر على الأرجح لأنه مبطن بشكل أكبر ولديه دعم قطني أفضل. يبدو Langdale أيضًا أكثر قوة، حيث شارك المراجعون أن الاختيار الآخر سهل الانقلاب نسبيًا. إذا كنت تبحث عن مكان للجلوس فيه طوال اليوم، فإن Langdale هو اختيار رائع.