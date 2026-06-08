كريستيان إريكسن يقدم تحديثًا مشجعًا بعد الانهيار مرة أخرى

يبدو أن كريستيان إريكسن في حالة معنوية جيدة بعد أن سقط لاعب خط الوسط الدنماركي على أرض الملعب خلال مباراة ودية أمام أوكرانيا يوم الأحد

ذهب إريكسن، الذي أصيب بسكتة قلبية قبل خمس سنوات خلال بطولة أوروبا، إلى إنستغرام ليخبر معجبيه بما كان يشعر به بعد المحنة المخيفة.

“أريد أن أخبر الجميع أنني بخير وأنني في المنزل مع عائلتي. كما يمكنك أن تتخيل على الأرجح، فإن تلقي صدمة من التصنيف الدولي للأمراض كان له تأثير كبير علي وعلى عائلتي، لكنني أريد أن أطمئن الجميع بأن هذا كان وضعًا مختلفًا عما حدث في عام 2021.” كتب إريكسن.

“أشعر أنني بحالة جيدة، وقد بدأ تعافيي بالفعل. بالإضافة إلى أنني ممتن لدعم ومساعدة جميع اللاعبين والفريق الطبي في الملعب، فأنا أيضًا ممتن للغاية للأطباء الذين اهتموا بي وبقلبي على مدار العام. بفضل خبرتهم، قام التصنيف الدولي للأمراض بالضبط بما تم تصميمه للقيام به: حمايتي عندما كنت في حاجة إليها. “

ووقعت الحادثة المخيفة في الدقيقة 65 من المباراة. أمسك إريكسن بصدره وانهار على الأرض. هذه المرة، استعاد إريكسن وعيه وخرج من تلقاء نفسه، ولكن تم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات.

وألغيت المباراة بتقدم الدنمارك 2-1.

وعندما انهار إريكسن في عام 2021، احتاج إلى إنعاش في الملعب قبل دخوله المستشفى.

حصل على جهاز مزيل الرجفان ومقوم نظم القلب المزروع، والذي يعمل عن طريق إعطاء صدمة كهربائية للقلب في حالة خروجه عن الإيقاع. الجهاز هو ما أنقذ حياته بعد خمس سنوات.

ولم تتأهل الدنمارك لكأس العالم هذا العام بعد خسارتها أمام التشيك بركلات الترجيح في المباراة الأخيرة من التصفيات الأوروبية للمسار د.