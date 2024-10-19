كريستيان بارمور من الوطنيين يتراجع عن مزاعم العنصرية في اعتذار للشرطة

اعتذر لاعب الخط الدفاعي باتريوتس كريستيان بارمور لشرطة بروفيدنس يوم السبت بعد اتهام الضباط بالعنصرية في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على X بعد توقف حركة المرور في وقت سابق من الأسبوع.

كتب بارمور على X: “لقد مرت بضعة أيام منذ الحادث الذي وقع مع شرطة بروفيدنس وأتيحت لي الفرصة للتفكير بعمق في سلوكي”. “أريد أن يعرف الجميع أنني آسف وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”. أفعالي. أعتذر لقسم شرطة بروفيدنس وزملائي وعائلتي.

كانت والدتي ضابطة شرطة وأنا أتفهم الضغوط المرتبطة بعملهم. الأمر الذي لم أجعله أسهل من خلال الرد بالطريقة التي قمت بها.

تم إيقاف بارمور، الذي لم يتم القبض عليه أثناء توقف حركة المرور، في حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم الأربعاء، وبحسب ما ورد تلقى استشهادات لتسجيل منتهي الصلاحية، ومركبة غير مسجلة و”عقوبة عرض اللوحات”، وفقًا لما ذكرته بوسطن 25.

لكن يُزعم أنه كان رد فعله “بسلوك” وكان “يتحرك ببطء” قبل أن يصل الضباط إلى سيارته، وفقًا لما ذكرته بوسطن 25.

وأفادت المنفذ أن رد الفعل الأخير جعل الضباط يعتقدون أنه يمكن أن يخفي “مواد مهربة أو أسلحة قبل وصول الضباط إلى النافذة”.

وفقًا للقطات كاميرا الجسم، هدد بارمور بمقاضاة ضباط الشرطة بعد أن قيل له إنه بحاجة إلى مغادرة السيارة وأنهم سيجرونها، وشجعهم على “اللعنة على الملك، المسني”.

“أنا أستغل هذه الفرصة للتعلم والقيام بعمل أفضل. لقد التقيت بالفعل بأعضاء قسم شرطة بروفيدنس للاعتذار شخصيًا. وآمل أن يقبلوا اعتذاري الصادق. هذا الاجتماع هو مجرد خطوة أولى من العديد من الخطوات التي أتخذها على طريق تحسين الذات.

لم يلعب بارمور مع فريق باتريوتس حتى الآن في عام 2024 بعد دخوله المستشفى بسبب جلطات دموية في يوليو، لكن المدرب جيرود مايو قال للصحفيين إن اختيار الفريق في الجولة الثانية في مسودة NFL 2021 “يتقدم” ولديه فرصة أفضل للعودة. هذا العام عما كان متوقعًا في البداية بعد التشخيص، وفقًا لشبكة سي بي إس بوسطن.

لقد أنهى مسيرته المهنية بـ 8.5 كيسًا في العام الماضي، إلى جانب أعلى مستوياته المهنية في ضربات الوسط (16) والتدخل للخسارة (13).