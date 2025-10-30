كريستيان بارمور يكسر صمته على مقاعد باتريوتس الغامضة

كان كريستيان بارمور أميًا على مقاعده.

لم يلعب نجم باتريوتس الدفاعي طوال الربع الأول بأكمله خلال فوز الفريق 32-13 على براون يوم الأحد في نيو إنجلاند لأسباب تأديبية.

وقال بارمور للصحفيين يوم الأربعاء: “لقد انتقلت إلى السؤال التالي”. “دعونا نركز على الصقور.”

وعند الضغط عليه أكثر، قال بارمور إن الوضع “على وشك التزايد”، لكنه لم يكشف عما فعله لتبرير العقوبة.

قال إنه على علاقة جيدة مع المدرب مايك فرابيل.

قال بارمور: “هذا هو رجلي”. “بالطبع.”

بارمور موجود في الموسم الثاني من التمديد الذي تبلغ مدته أربع سنوات بقيمة 83 مليون دولار والذي وقع عليه في عام 2024.

وبعد مباراة الأحد، لم يقدم فرابيل الكثير من التفاصيل حول سبب تأديب بارمور.

قال فرابيل: “كان عليّ فقط اتخاذ قرار”. “مهمتي هي حماية الفريق. لذلك عندما تكون هناك إجراءات لا أشعر أنها تتناسب مع ما نريد القيام به هنا، يجب أن أتخذ قرارًا. ونمضي قدمًا”.

ورفض بارمور التحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة ولم يتطرق إلى الوضع حتى كسر صمته يوم الأربعاء.

على الرغم من غيابه عن الربع الأول، إلا أن بارمور ما زال أنهى الفريق بأربعة ضغطات على QB عالية المستوى، إلى جانب تدخل واحد أثناء لعب 30 لقطة.

بعد المباراة، يمكن رؤية فرابيل وبارمور وهما يتعانقان في النفق في طريقهما إلى غرفة خلع الملابس.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

<br />

قال فرابيل في برنامج “The Greg Hill Show” بعد يوم واحد من يوم الاثنين: “تمامًا مثل كل شيء آخر أفعله – سواء كان ذلك في الحياة، أو أيًا كان – لقد تقدمنا، وعالجنا الأمر”. “ولا توجد مشكلات في المضي قدمًا معي أو مع أي شخص آخر. هذه هي الطريقة التي يتعين علينا أن نعمل بها.”

صاغ باتريوتس بارمور في الجولة الثانية في عام 2021.

هذا هو موسمه الأول الذي يلعب فيه تحت قيادة فرابيل.