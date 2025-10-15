كريستيان بوليسيتش يخرج من مباراة أستراليا بسبب الإصابة

خرج نجم كرة القدم الأمريكي كريستيان بوليسيتش من مباراة المنتخب الوطني الأمريكي الودية أمام أستراليا مساء الثلاثاء بسبب إصابة واضحة بعد تعرضه لعرقلة من الخلف في الدقيقة 26.

وحدثت الإصابة بعد أن ارتكب المدافع جيسون جيريا خطأ على بوليسيتش، مما أجبر الأمريكي على تلقي العلاج على أرض الملعب وخرج في نهاية المطاف من المباراة في كولورادو بعد لحظات.

وسار بوليسيتش (27 عاما) على الفور مع الطاقم الطبي بعد خروجه من المباراة وتم نقله مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس في الولايات المتحدة.

أصيب مواطن بنسلفانيا في كاحله أثناء اللعب، وفقًا لما ذكره دوج ماكنتاير من قناة Fox Sports.

وحصل جيريا على بطاقة صفراء بسبب الخطأ، بينما دخل دييجو لونا بدلا من بوليسيتش.

وكانت الولايات المتحدة متخلفة 1-0 وقت الإصابة، لكن الأمريكيين ردوا وعادلوا المباراة في الدقيقة 33 بتسديدة من الحاج رايت.

ثم تقدم الأمريكيون في الشوط الثاني على أستراليا في الدقيقة 55 بعد أن سجل رايت هدفه الثاني في تلك الليلة.

كانت هناك بالفعل تساؤلات حول مدى جاهزية بوليسيتش قبل المباراة بعد أن تم الكشف عن أنه كان يعاني من بعض التورم في كاحله الأسبوع الماضي.

ولم يشارك بوليسيتش أساسيا في المباراة الودية ضد الإكوادور يوم الجمعة، لكنه دخل المباراة في الدقيقة 73 ولا يبدو أنه يعاني من أي قيود خلال ظهوره القصير في المباراة.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق USMNT خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “شارك كريستيان في الجلسة التدريبية، وكان رد الفعل بعد 20 دقيقة من اللعب (يوم الجمعة) جيدًا”. “لقد كان رد فعله جيدًا للغاية (والأمل) هو أن يكون متاحًا غدًا. علينا أن ننتظر اليوم (لنرى) رد الفعل أيضًا، ولكن أفضل بكثير مما كان عليه عندما وصل.

<br />

ولم يكن التحديث بشأن Pulisic متاحًا على الفور خلال مباراة الثلاثاء.