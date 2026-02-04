كريستينا هاك تجعل هذا الحمام يلمع بتصميم ساحلي نظيف

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك ترغب في الحصول على مظهر كريستينا هاك في منزلك، خاصة إذا كنت منجذباً إلى الجمالية الساحلية الحديثة. تشتهر نجمة “كريستينا أون ذا كوست” بإضفاء الطابع العملي على المساحات الأنيقة، وغالبًا ما تحول المنازل إلى ترقية عصرية وشاطئية. وعندما يتعلق الأمر بإعادة تصميم حمامها، فهي لا تخشى اتخاذ قرارات جريئة. هذا هو الحال في إحدى حلقات برنامجها حيث تقوم بتحويل الحمام غير التقليدي الخاص بصديقتها إلى الحمام الساحلي النظيف الذي تحلم به.

في الموسم الرابع، الحلقة الثانية من “كريستينا أون ذا كوست”، ترحب هاك بصديقتها ويتني في الحي، وتوافق على مساعدتها في إعادة تصميم حمامها الأساسي، والذي توضح ويتني أنه لا يعمل. تشرح قائلة: “ليس هناك أبواب”. إنها مشكلة لعدة أسباب، أحدها مسألة الخصوصية الواضحة، ولكنها أيضًا مصدر إزعاج إذا كان أحد الأشخاص يستخدم الدش والآخر نائمًا.

عندما تدخل إلى الحمام بدون أبواب، تقابل الدش الذي يشرح زوجها جيف أنه “دش غرفة النوم” الخاص به، وهو زلق بشكل خاص، وفقًا للزوجين. بالانتقال إلى منطقة الحوض، تم تقسيم الحمام بجدار عشوائي، مما يلقي بظلاله بالقرب من منطقة الزينة. يوضح ويتني: “الجو مظلم للغاية هنا”. من الواضح أن هاك كان سيضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة على تصميم الحمام، لتكريم أسلوب الديكور البوهيمي المتجدد الهواء في ويتني، مع الاستمرار في استكمال جمالية جيف الجريئة والمزدحمة. على الرغم من أن المهمة تبدو شاقة، إلا أن التحول مذهل، ولم يقتصر دور Haack على زيادة مساحة الحمام فحسب، بل كان أيضًا قادرًا على الجمع بنجاح بين نمطين مختلفين تمامًا من الديكور الداخلي معًا بشكل متماسك، وتحويلهما بالكامل إلى غرفة مبللة، والتي تتضمن تركيب حوض استحمام في الدش.