كريستي برينكلي، 72 عامًا، تعزو هذا النظام الغذائي إلى مظهرها المميز الذي يصمد أمام اختبار الزمن

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في شهر مايو، أثناء ظهورها على برنامج “FOX & Friends” لمناقشة كتابها الجديد “Uptown Girl”، كشفت كريستي برينكلي عن نظامها الغذائي النباتي ولماذا تعتبره سر جمالها الأهم. وكشف برينكلي: “أولاً وقبل كل شيء، سر جمالي الأول هو أنني كنت نباتية منذ أن كنت طفلاً صغيراً”. “وأنا أؤمن حقًا أنه إذا حاول الجميع على الأقل أن يكونوا نباتيين أو نباتيين … فأنا حاليًا نباتية. لقد كنت كذلك في الماضي، ربما لمدة عام الآن،” أوضحت قبل أن تناشد المشاهدين تجربة النظام الغذائي. “جربه. سوف تحبه. ولن تشعر بالتحسن أبدًا،” أعلنت عما يحدث لجسمك عندما تصبح نباتيًا. وأضافت: “وستساعدون كوكبنا، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي”، في إشارة على ما يبدو إلى الاتجاه الصحي المعروف باسم النظام الغذائي المناخي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الأنظمة الغذائية النباتية، بما في ذلك النظام الغذائي النباتي الذي يحتوي على منتجات الألبان والبيض، والذي يستثني اللحوم والأسماك ولكنه يسمح بالبيض ومنتجات الألبان؛ النظام الغذائي السمكي، الذي يعتمد بشكل صارم على الأطعمة السمكية فقط ويحذف جميع اللحوم؛ والنظام الغذائي النباتي الذي يحظر جميع الأطعمة والمنتجات الحيوانية. من المعروف أن برينكلي تشتغل بالثلاثة في أوقات مختلفة من حياتها. قالت لصحيفة The Cut في عام 2018: “على مر السنين كنت نباتيًا، وكنت أتناول الماكروبيوتيك، وكنت أتناول البيض. والشيء الوحيد الثابت منذ اليوم الذي توقفت فيه عن تناول اللحوم هو أنني لم أتناول أي لحم أحمر أو دواجن”. والشيء الآخر الذي ظل على حاله هو التزامها بتناول جميع ألوان قوس قزح عن طريق الخضار والفواكه المتنوعة ذات الألوان الزاهية، كما أوضحت بالتفصيل في كتابها لعام 2015، “الجمال الخالد”.