كريس برات وجيسون بيتمان وزوي ديشانيل يشاهدون مباراة ليكرز ضد كليبرز

جلبت المعركة من أجل التفوق في كرة السلة في لوس أنجلوس ليلة الخميس الكثير من المشاهير المشهورين.

كان كريس برات وجيسون بيتمان اثنين من العديد من نجوم الصف الأول الذين انسحبوا إلى Intuit Dome للقبض على ليبرون جيمس ويواجه فريق ليكرز فريق كليبرز بقيادة كاوهي ليونارد.

وحضرت جين فوندا، وكذلك زوي ديشانيل، التي حضرت الحدث الكبير مع صديقها نجم فيلم “Property Brothers” جوناثان سكوت.

كان لدى المغنية جيني إيكو مقاعد في جانب الملعب للإمالة، وفي وقت ما أثناء المباراة، تأرجح تشاك كوندور، تميمة كليبرز، لالتقاط صورة معها.

كما جلس الممثل الكوميدي جيمي أو. يانغ، ومدرب كرة القدم في نوتردام ماركوس فريمان، وبالطبع مالك كليبرز الملياردير ستيف بالمر، بالقرب من الخشب الصلب لمشاهدة الحدث.

حصل المشاهير على مشاهدة مباراة جيدة جدًا، على الرغم من أنهم إذا كانوا هناك لدعم ليكرز، فقد عادوا إلى منازلهم بخيبة أمل، حيث فاز كليبرز بنتيجة 112-104.

وتقدم لوكا دونسيتش على جميع الهدافين برصيد 32 نقطة. وأضاف 11 كرة مرتدة وثماني تمريرات حاسمة. وفي المقابل، سجل جيمس 23 نقطة وخمس متابعات وستة تمريرات حاسمة.

وكان ليونارد أفضل هدافي كليبس برصيد 24 نقطة، بينما كان إيفيكا زوباك نجم الليلة للفريق المضيف برصيد 18 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة.

ربما كانت الدراما التي حدثت على الأرض مثيرة للاهتمام للجماهير، حيث كانت الليلة هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها جيمس علنًا منذ نشر تقرير متفجر حول علاقته مع رئيسته، جيني بوس.

لكن جيمس ألقى الماء البارد على التكهنات بوجود خلاف مع بوس خلال محادثة مع الصحفيين بعد الخسارة.

وقال: “بصراحة، أنا لا أهتم بالمقالات”. “أنا حقًا لا أهتم. أنا لا أهتم بالقصص. إنها لا تزعجني. عمري 41 عامًا، وأشاهد الجولف كل يوم. لا أهتم بمقالة. لا يهمني كيف (يشعر) شخص ما تجاهي. إذا كنت تعرفني شخصيًا وتعرف ما أنا عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يعرفون ما أنا عليه، وهذا كل ما يهم. لا أستطيع أن أهتم كثيرًا بما يشعر به شخص ما تجاهي.”

ويلعب ليكرز بعد ذلك في دالاس يوم السبت، بينما يلتقي كليبرز مع نتس على أرضه يوم الأحد.