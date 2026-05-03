كسر روني موريسيو إبهامه الأيسر ويتجه إلى إيل

أنهايم ، كاليفورنيا – يحتاج فريق ميتس إلى بديل لبديلهم عند نقطة توقف قصيرة.

يتجه روني موريسيو إلى قائمة المصابين، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا، بعد أن أصيب بكسر في إبهامه الأيسر يوم السبت أثناء الغوص في القاعدة الأولى في الشوط السابع من خسارة ميتس 4-3 أمام الملائكة في 10 أشواط.

ضرب ماوريسيو لاعبًا أساسيًا في القاعدة الأولى وتغلب على نولان شونويل في الحقيبة من خلال الغوص في القاعدة – وهي مسرحية تم استبعادها في الأصل ولكن تم قلبها عند إعادة التشغيل – وكسر إبهامه.

تمت إزالته بعد انتهاء الشوط الأول.

أصبح ماوريسيو هو اللاعب الأساسي في نقطة توقف قصيرة منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع عندما تم وضع فرانسيسكو ليندور في IL مع إجهاد في ربلة الساق اليسرى من المتوقع أن يؤدي إلى تهميشه لعدة أشهر.

انتقل Bo Bichette من القاعدة الثالثة إلى نقطة التوقف القصيرة في الأدوار الأربعة الأخيرة يوم السبت وهو مرشح للعب هذا المنصب في غياب ماوريسيو.

كان Bichette بمثابة نقطة توقف قصيرة قبل التحول إلى القاعدة الثالثة هذا الموسم.

قال ميندوزا: “يجب أن أنتظر وأرى من هو اللاعب القادم (من Triple-A سيراكيوز)”. “أنا متأكد تمامًا من أن بو سيكون في المحادثة.”