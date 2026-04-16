كسر 10 الوقائع المنظورة الأكثر إثارة للاهتمام في التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين

بعد أن أنهى الدوري الاميركي للمحترفين الموسم بتصنيفات دبابات متفشية وسجلات قياسية – انتظر، يمكن لهذه الأشياء أن تتعايش؟ – الآن يأتي ما بعد الموسم.

مع تحول الاهتمام من تحديد موقع اليانصيب إلى منافسة التصفيات، إليك 10 قصص ستحدد الشهر أو الشهرين المقبلين.

1. هل فريق بيستونز مستعد لتكريم نسله؟

قبل عامين من هذا الأسبوع، توجت ديترويت خمس سنوات متتالية من الدبابات بحملة 14-68. الآن يبلغ عمرهم 60-22 عامًا والمصنف الأول في الشرق.

هل يمكنهم إتمام الصفقة والوصول إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين دون خيار التسجيل رقم 2 خلف كيد كننغهام، الذي بلغ متوسطه 24.2 نقطة وعاد من انهيار الرئة؟

هذا ما ستظهره التصفيات. لكن دفاعهم يبدو جديراً باللقب؛ بيستونز هو الفريق الثالث فقط في آخر 15 عامًا الذي يتصدر الدوري في كل من الكتل والسرقة.

2. هل يستطيع أي شخص آخر غير توتنهام إيقاف الرعد من التكرار؟

يمثل سان أنطونيو تهديدًا حقيقيًا – زائد 50 ضد OKC في خمس مباريات مع فيكتور ويمبانياما في الملعب بمتوسط ​​25 دقيقة فقط – ولكن هل هناك أي شخص آخر؟

إذا تجاوز دنفر توتنهام في الجولة الثانية، فسيكون لديهم أفضل هجوم في الدوري الاميركي للمحترفين ونيكولا يوكيتش. قاد الدوري في المرتدات والتمريرات الحاسمة، وهو أول من يفعل ذلك منذ 1969–70. ويمكن أن تخرج بوسطن من الشرق كبطل آخر مثبت.

3. ما الذي يمكن أن يفعله ليبرون بدون أوستن ريفز ولوكا دونسيتش؟

يجب على الملك جيمس – في ظهوره التاسع عشر في البلاي أوف الذي حطم الرقم القياسي – أن يتحمل الآن واجبات التعامل مع الكرة وتسديد الكرة ضد دفاع روكتس الضعيف والمبارزة كيفن دورانت.

في عمر 41 عامًا، كان جي جي ريديك على حق عندما قال إن فريق ليكرز هو الأفضل مع وجود جيمس كخيار ثالث. الآن هو الخيار الوحيد مع إصابة ريفز (المائل) ودونسيتش (أوتار الركبة) بسلالات من الدرجة الثانية.

إنهم بحاجة إلى ماركوس سمارت في أفضل حالاته، ولاعبين آخرين للحصول على المدفأة، وديورانت ليشعر بالبرد. حظ سعيد.

4. من هو اللاعب الذي لديه أكبر قدر من الأداء في التصفيات؟

التعادل: دونوفان ميتشل وجيمس هاردن.

متوسط ​​ميتشل البالغ 28.3 نقطة في المباراة هو السابع على الإطلاق، ولكن في ثمانية مواسم لم يصل إلى نهائيات المؤتمر مطلقًا.

تم تداول فريق Cavs مع هاردن لتغيير ذلك ويبلغ عمره 19-6 عندما يلعب. لكن أعماله التي اختفت في التصفيات أسطورية، ومشاكل كليفلاند الدفاعية – المركز 17 في الكفاءة الدفاعية في الشوط الثاني – تجعل من الصعب أن يكون لديك إيمان.

5. هل يستطيع فريق سلتكس تحويل سنة الفجوة إلى بطولة؟

فقدت إنديانا تيريز هاليبرتون واختارت الدبابة. خسر بوسطن جيسون تاتوم واختار العنف، مركبًا 28.7 نقطة لكل جالون لجايلن براون، وفاز بالحمض النووي وتطورًا رائعًا للاعب.

الآن مع عودة تاتوم من تمزق العرقوب الذي أصيب به، يتمتع فريق سلتكس بقوة النجوم والعمق والتوازن للانطلاق في حلقة أخرى – حتى مع نيمياس كويتا ونيكولا فوتشيفيتش ولوكا جارزا في المركز الخامس.

6. هل يستطيع نيكس النجاح؟

قال مالك الفريق، جيمس دولان، في مقابلة إذاعية في يناير/كانون الثاني، إنه “يجب” عليهم الفوز باللقب، والوصول إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين هو شيء “عليهم بالتأكيد القيام به”.

لكن حتى العودة إلى نهائيات المؤتمر – وهو الإنجاز الذي أدى إلى طرد توم ثيبودو – لا يتطلب فقط التغلب على هوكس المتألق (الذي أغلق 19-5) ولكن من المحتمل أن يكون بوسطن، المراهنة المفضلة للفوز بالشرق. لا يزال هذا على الأرجح يكسبهم مباراة العودة مع بيستونز، متشوقين لاسترداد المباراة الفاصلة.

7. أي نجم ينهار بعد خيبة الأمل في التصفيات؟

وحتى مع تجاهل غياب جيانيس أنتيتوكونمبو، فإن الخروج المبكر يؤدي إلى رحيل غير متوقع.

إذا خرج فريق كافاليرز من الجولة الأولى أو الثانية مع أغلى قائمة في الدوري، فهل سيرغب ميتشل في الخروج؟

هل سيؤدي “فشل” نيكس إلى تغيير القائمة ونقل كارل أنتوني تاونز؟ ومع عدم وجود باولو بانشيرو في نفس الصفحة مع المدرب جمال موسلي طوال الموسم، أفاد رحيم بالمر من فريق رينجر أن النجم السحري من المقرر أن يطالب بمقايضة إذا لم يتم طرد موسلي في نهاية هذا الموسم.

8. من هم بعض العوامل X التي يمكنها تأرجح السلسلة؟

غالبًا ما يقوم لاعبو الأدوار بتأرجح سلسلة بمساهمات غير متوقعة.

كان من المفترض أن يكون دنفر أعمق هذا العام. بينما لم يكن كام جونسون رائعًا، يمكن لبيتون واتسون مهاجمة الحافة وتوفير دفاع الجناح المطلوب. احتاج فريق بيستونز إلى هداف ثانٍ، وقد ساعد ظهور دانيس جينكينز أثناء خروج كننغهام بسبب انهيار الرئة في تحقيق النتيجة 9-3 حتى عودته. من المحتمل أيضًا أن يكون بايتون بريتشارد وآيه جاي ميتشل وميتشل روبنسون من أبطال X Factor.

9. هل هناك فريق نائم؟

من خلال التعريف الحقيقي “جنون مارس: 16 على بذرة واحدة” للنائم، قد يكون ذلك رقم 6 أتلانتا.

وقد استفاد أتلانتا من عملية الجمع بالطرح بعد التخلص من تراي يونغ، وفاز بـ 19 من 24 في مواجهة الجولة الأولى ضد نيكس.

ولكن فيما يتعلق بالمصنف الأدنى الذي يمكنه بالفعل المضي قدمًا، فسيكون ذلك هو ناجتس رقم 3، الذي يمكنه بالتأكيد الخروج من الدور الثاني ضد سان أنطونيو، ولكن يمكنه بسهولة الإطاحة بتوتنهام ومن ثم إنهاء دفاع OKC عن اللقب في طريقه للعب من أجل البطولة إذا تمكن دفاعهم من الصمود.

10. هل أي من الشباب حقيقي؟

نحن لا نعني ميلووكي. من الواضح أنهم ليسوا كذلك. ولكن بين أتلانتا وبورتلاند وشارلوت، هل يمكن لأي شيء أن يحدث ضجيجًا؟

يتنافس فريق هورنتس الذي يقوده كون كنوبل، والذي يحتل المركز الأول في فئة Rookie of the Year، في المباراة، بعد أن أنهى المباراة بنتيجة 28-10 بعد بداية 16-28. وكان هوكس قد صعد عاليا بما يكفي لينتزع المصنف السادس أمام نيكس، بعد أن أغلق 19-5 خلف الناشئ جالين جونسون، 24 عاما.

وحصل بورتلاند على 10 من آخر 14 مباراة له، لكن انتصاراته الوحيدة على الفرق الفائزة جاءت ضد كليبرز ومينيسوتا (بدون أنتوني إدواردز). مع ارتفاع مستويات المنافسة، هل يمكنهم ذلك؟