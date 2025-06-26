كشفت احتمالات تداول سكان الجزر لجيمس هاجنز

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من المؤكد أن سكان جزيرة نيويورك سيقومون بصياغة ماثيو شايفر مع الاختيار العام رقم 1 في مسودة NHL 2025 يوم الجمعة.

لقد أسقطت معظم الكتب الرياضية احتمالات الاختيار الأول ، مما يشير إلى أنه لا يستحق النشر لأن الجميع يعرف ما سيحدث.

يعد Schaefer ، وهو رجل مدافع يتزحلق على التزحلق على التزحلق على Ohl’s Erie Otters ، هو احتمال إجماع أعلى في فصل هذا العام ، لكنه ليس اللاعب Blue-Chapper الوحيد الذي يائس من جماهير Isles لإضافته إلى المؤسسة.

ذلك لأن جيمس هاجنز ، وهو من مواطني هاووبج ، من المتوقع أن يكون لونغ آيلاند ، الذي نشأ من مشجعي جزر الجزر المتنافسين ، أحد أفضل اللاعبين في هذه الفئة العمرية.

لم تخفي Isles Nation مدى اليأس لإبقاء الحمضات في الجزيرة.

دخل Hagens هذا الموسم باعتباره الاحتمال الأول ، ولكن تم تمريره من قبل شيفر ومايكل ميسا خلال حملة 2024-25.

وعلى الرغم من أن Schaeffer و Misa هما أفضل احتمالات إجماع في أيام فقط من المسودة ، إلا أن الأمور يمكن أن تسير في ألف اتجاه مختلف من هناك.

تحتوي بعض التصنيفات على المتصاعد باعتباره ثالث أفضل لاعب في هذا المجال ، في حين أن القوائم الأخرى قد ربطته خارج الخمسة الأوائل.

من غير العدل أن نقول إن Hagens هو احتمال استقطاب لأن كل شخص تقريبًا لديه مكان ما بين الرقم 3 ورقم 7 ، لكن الخلاف حول المكان الذي يناسبه في هذا اللغز جعل من الصعب جدًا عرض المكان الذي سيتم فيه اختياره ومن سيختاره.

رمي في حقيقة أن هناك الكثير من الثرثرة التي ينفصل فيها يوتا (رقم 4 الشامل) وبوسطن (رقم 7) لتداول اختياراتهما ، وأن سكان الجزيرة (من بين فرق أخرى) سيكونون سعداء بالتداول على تلك اللقطات لاختيار العوامل التي تختار ، ويمكنك أن ترى لماذا صانعي المراهنات ، وهم من الصراخين ، والرافصين على ما يرام عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الأمامي.

دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا استخدام احتمالات الرهان لإجراء تخمين متعلم حول المكان الذي يتم فيه اختيار Hagens ومدى احتمال أن يجد Mathieu Darche وصول الجزيرة طريقهم إلى المزيج لتحديده.

مسودة جيم هاجنز احتمالات

اختيار الرقم فريق احتمالات Hagens مفضل 2 سان خوسيه 35/1 مايكل ميسا (-300) 3 شيكاغو 16/1 أنطون فرونديل (-220) 4 يوتا 12/1 كاليب desnoyers (-105) 5 ناشفيل +175 Hagens (+175) احتمالات عبر BET365

وفقًا لصانعي OddsMakers ، يتم وضع الاختيارات الثلاثة الأولى إلى حد كبير في الحجر. كنت سأعود إلى أن يكون سعر أنطون فرونديل في المركز الثالث قصيرًا جدًا ، ولكن ليس لأنني أعتقد أن Blackhawks سيختارون الغناء.

ومع ذلك ، يبدو من غير المحتمل أن تدخل Hagens داخل المراكز الثلاثة الأولى ، لكن الأمور تصبح ممتعة للغاية بعد ذلك.

يمتلك ولاية يوتا ماموث حاليًا الاختيار رقم 4 بشكل عام ، ولكن كان هناك الكثير من الثرثرة التي تكون منفتحة على نقل الاختيار.

لقد صنعت Coyotes/Mammoth التصفيات مرة واحدة منذ عام 2012 (وكان ذلك في الفقاعة) ، لذلك هناك الكثير من الضغط على هذا الفريق للفوز الآن ، مما يجعلهم أكثر عرضة للاختيار للاعبين الذين يمكنهم التأثير على قائمتهم في الموسم المقبل من الفرق الأخرى في هذا المجال.

إن إضافة المزيد من المؤامرات إلى الموقف هو أن المدير العام في ناشفيل ، باري تروتز ، صرح علنا ​​بأن Hagens هو “حق في منزلهم” ، وهو إشارة إلى أن الحيوانات المفترسة ستكون سعيدة باختيار لاغنز في رقم 5.

ربما يحاول تروتز تحويل الانتباه عن خططه الحقيقية ، ولكن وضع شيء من هذا القبيل هناك إشارة على الأقل إلى الأطراف المهتمة الأخرى التي يقفون بشكل أفضل في خط ما إذا كانوا يريدون الاستيلاء على العوامل.

قامت المراهنات في Bet365 بسعر +175 ليحصل على رقم 5 بشكل عام ، مما يجعل من المرجح أن يكون مكان الهبوط ، على الأقل وفقًا لسوق المراهنة.

لذا ، إذا كان فريق Preds هو الفريق الأكثر احتمالًا الذي يختار Hagens في المرتبة 5 (+175 احتمالات تحمل احتمال ضمني بنسبة 40.8 في المائة) ، هل هناك طريقة لمعرفة احتمالات أن الجزر قطعت ناشفيل في خط Long Islander؟

إنه ليس علمًا دقيقًا (لم ينشر أي كتاب رياضي احتمالات الفريق الذي سيختار Hagens ولا يشتبه في أن أي شخص سوف) ، ولكن لدينا مكان بداية للعمل من خلال احتمالات Hagens للوصول إلى رقم 4 بشكل عام.

Hagens هو 12/1 ليتم اختياره في المركز الرابع ، وهو ما يعادل فرصة بنسبة 7.7 في المائة عندما تقوم بتحويل الاحتمالات إلى الاحتمال.

ولكن نظرًا لأن سكان الجزيرة لا يمتلكون الاختيار العام رقم 4 ، نحتاج إلى القيام ببعض التخمين حول كيفية تسعير ذلك.

لم يتم ربط ولاية يوتا بالهاجنز كثيرًا ، لذلك من العدل أن نتساءل عما إذا كانت هذه الاحتمالات لديها بالفعل إمكانية تجارة يتم خبزها.

الرهان على NHL؟

بمعنى آخر ، هل سوق المراهنة يشير إلى أن هناك فرصة بنسبة 7.7 في المائة أن يتداول الفريق مع الماموث لهذا الاختيار لاختيار هاجنس؟

وإذا كان هذا هو الحال ، فما هي الفرص التي يمكن أن تجمعها الجزر أفضل عرض للرقم 4؟

لدى سكان الجزيرة بعض رقائق المساومة الحقيقية للعمل مع هذا الصيف ، وأبرزها الوكيل الحر المقيد نوح دوبسون ، الذي يطمح في جميع أنحاء الدوري.

تمنح الصفقة المبنية حول دوبسون لسكان الجزيرة نقطة انطلاق قوية للعمل من أجل الحصول على صفقة للرقم 4 (أو اختيار آخر ، هل يجب أن تتجول في ولاية يوتا وناشفيل). سيكون عرضًا صعبًا للتغلب على الأطراف المهتمة الأخرى أيضًا.

وبعبارة أخرى ، ليس من المعقول أن نقترح أن سكان الجزيرة سيكونون أكثر فريقًا لتجميع صفقة مع يوتا للاختيار ، إذا قرر الماموث تحريكه. هذا لا يجعل من المحتمل أن يحدث ، لكنه يبقيه بحزم في عالم الاحتمالات.

مع الإقرار بأن هذا فن أكثر من العلم ، أعتقد أنه يمكنك وضع احتمالات ملعب لسكان الجزيرة إيجاد طريقة لإحضار Hagens إلى المنزل.

يجب أن يكون السعر أطول من 12/1 ، ولكن ليس أوسع بكثير ، لأن إمكانية تجارة التجارة في تلك الصعاب ، وسيكون سكان الجزيرة هو الفريق الأكثر احتمالًا لإكمال صفقة مع الماموث ، بالنظر إلى مدى تحفيزهم إذا كان الاختيار متاحًا.

مع وضع كل ذلك في الاعتبار ، أعتقد أن عددًا عادلًا يجب وضعه على الصعاب القائلة بأن Hagens Goend Home سيكون نصف 7.7 في المائة تقريبًا ، وهو 3.85.

عندما تقوم بتحويل هذا الرقم إلى احتمالات الرهان ، ستحصل على 25/1.

هذه ليست منطقة طويلة الطويل ، في حد ذاتها ، لكنها بعيدة عن المصرفي.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.