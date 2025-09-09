كشفت عقوبة اتحاد كرة القدم الأميركي في جالين كارتر بعد البصق على داك بريسكوت

رياضة
كشفت عقوبة اتحاد كرة القدم الأميركي في جالين كارتر بعد البصق على داك بريسكوت

قام اتحاد كرة القدم الأميركي بتشغيل عقوبة جالين كارتر بعد أن يبصق على داك بريسكوت خلال المباراة الافتتاحية لموسم الخميس الماضي.

تم تغريم كارتر 57222 دولارًا للحادث وعلق مباراة واحدة ، والتي يشعر بها الدوري بالفعل.

في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، قال الدوري “لأن كارتر قد تم استبعاده قبل المشاركة في مسرحية واحدة ، فقد تم تقديم التعليق في الأسبوع 1.”

مع خروج التعليق ، من المتوقع أن يأخذ كارتر الملعب للنسور خلال مباراة Super Bowl في الأسبوع الثاني ضد The Chiefs.

وقال وكيل كارتر درو روزنهاوس ، حسب آدم شيفتر من ESPN: “بعد التحدث إلى النسور و NFL و NFLPA ، قرر جالين عدم الطعن والتركيز على لعبة الرؤساء”.

بعد ست ثوان فقط من فوز النسور 24-20 على رعاة البقر ، تلقى كارتر ركلة جزاء شبيهة بالرياضة وتم طردها قبل لعب لقطة واحدة.

مباشرة بعد انطلاق المباراة الافتتاحية ، تبادل كارتر الكلمات مع بريسكوت وشرع في السير إليه والبصق على صدر دالاس كيو بي.

بعد المباراة ، قال كارتر إن الحادث “كان خطأ حدث في جانبي. لن يحدث ذلك مرة أخرى.”

“أشعر بالسوء لزملائي في الفريق والمعجبين هناك” ، تابع كارتر. “أنا أفعل ذلك من أجلهم. أنا أفعل ذلك لعائلتي أيضًا. لكن المشجعين – أظهروا أكثر الحب.”

وبحسب ما ورد يعتقد كارتر بريسكوت ، الذي كان في تجمع مع خط هجومه ، يبصق في اتجاهه أولاً.

“أنت تبصق في وجهي؟” قال كارتر لبريسكوت ، الذي أجاب ، “لماذا أبصق عليك؟”

نفى بريسكوت أي نية سيئة بعد المباراة.

“لقد قلت في الواقع كلمات مثل ،” لماذا بحق الجحيم ” – اعذرني ، ولكن ربما أكثر ملونة -” ماذا سأحتاج إلى البصق عليك؟ ” قال بريسكوت: “لقد كان يبصق علي في تلك اللحظة ، لقد كان مفاجأة أكثر من أي شيء آخر”. “من الواضح أن الحكام رأوا ذلك. ألقوا العلم.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية