يوم آخر، عنوان آخر لأميرة ويلز. تمكنت كيت ميدلتون من إثارة عش الدبابير دون قصد بعد ظهورها الملكي في جولة في Bermondsey Beer Mile في لندن في 12 مارس 2026. في البداية، بدا الأمر وكأنه كل المرح والألعاب حيث قامت كيت والأمير ويليام بإعداده للمتفرجين والكاميرات، حيث قاموا بتحريك غلايات الجعة وسحب المكاييل. للأسف، اتخذت الرحلة المرحة منعطفًا يسارًا عندما حصلت صحيفة The Royal Observer على لقطات للأميرة وهي تتحدث مع شخص ما في فابال بيرهول. عندما تم الضغط على كيت لمعرفة ما إذا كانت “تشرب الجعة” أم لا، أجابت بلطف أنها ليست كذلك. وأوضحت (عبر موقع يوتيوب): “منذ تشخيص إصابتي، لم أتناول الكثير من الكحول. وهذا شيء يجب أن أكون أكثر وعياً به الآن”.

للأسف، بعد الكشف عن الأميرة، توافد المتصيدون عبر الإنترنت على الفور إلى جميع أنحاء شبكة الويب العالمية لإعطاء سنتهم الخاصة بشأن قرار كيت بالابتعاد عن الكحول. كما هو واضح في أحد مواضيع Reddit، اعترض أحد المستخدمين على قيام الأميرة بالربط بين الكحول والسرطان أثناء تواجدها في مكان عمل يقدم المشروبات الكحولية. “لا يبدو ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لشركة فابال بيرهول. في الواقع، لا بد أنهم كانوا منزعجين للغاية! لماذا ذهبت أصلاً إلى مصنع الجعة؟ لتخبر العالم أنهم يبيعون منتجًا مسببًا للسرطان؟ أو لماذا لا تقبل الكوب وتشرب القليل فقط؟” أطلق المستخدم النار.

في حين أن مخاوف كيت بشأن الكحول قد تكون غير مريحة للعاملين في تجارة البيرة، فإن شرب الكحول يمكن أن يزيد بالفعل من خطر الإصابة بسبعة أنواع مختلفة من السرطان. علاوة على ذلك، إذا كان الأشخاص على الإنترنت يهتمون حقًا بكيت، فسوف يتوقفون عن الحديث عن وزنها، واختيارها للامتناع عن تناول الكحول، وكل شيء آخر يتعلق بصحتها الشخصية، في هذا الشأن. هذا يكفي!