كشف نجم المضمار والميدان السابق في كال بولي، شيلبي دانييل، 23 عامًا، عن سبب الوفاة: “مفجع تمامًا”

يقال إن نجم المضمار والميدان السابق في كال بولي شيلبي دانييلي توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ بعد وفاة الرياضي البارز البالغ من العمر 23 عامًا يوم الأربعاء.

تم الكشف عن سبب وفاة دانييلي الأسبوع الماضي من قبل والد زميل رياضي يحضر مدرسة كاليفورنيا NCAA القسم الأول، بريان براندنبورغ، في منشور على فيسبوك الأسبوع الماضي.

شارك براندنبورغ، الذي أشاد بابنتيه، توري وإيفا، في يوم البنات الوطني في هذا المنشور، أن دانييلي كانت “القوة الدافعة” وراء اختيار إيفا لتشغيل المسار في كال بولي.

“فرحتي تحطمت الليلة. كتب براندنبورغ أن السيدة الشابة التي كانت القوة الدافعة وراء قرار إيفا بإدارة Track at Cal Poly، شيلبي دانييلي، توفيت الليلة الماضية بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

“مفجع تماما. هذا هو اليوم الثالث لإيفا من الدروس والتدريب. عانق أطفالك كلما استطعت وأخبرهم أنك تحبهم كل يوم. من فضلكم صلوا من أجل شيلبي وعائلتها”.

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ هو “انتفاخ في منطقة ضعيفة من الأوعية الدموية داخل الدماغ أو حوله” ويعتبر مهددًا للحياة بمجرد تمزقه، وفقًا لعيادة كليفلاند.

يمكن أن يؤثر تمدد الأوعية الدموية الدماغية على أي شخص وفي أي عمر، وهو أكثر شيوعًا عند النساء، وتختلف الأعراض بناءً على ما إذا كان تمزقًا أم لا.

“يعاني ما يصل إلى 6% من الأشخاص في الولايات المتحدة من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ الذي لا ينزف (تمدد الأوعية الدموية غير المتمزق). تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أقل شيوعا. وهي تحدث لدى ما يقرب من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويًا.

أعلنت جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك ستيت للمضمار والميدان عن وفاة دانييلي يوم الجمعة في منشور مؤثر على إنستغرام، واصفًا النجم الرياضي السابق بأنه “قدوة” و”زميل وقائد رائع”.

“لقد كانت زميلة وقائدة لا تصدق. لقد اهتمت بشدة بمن حولها، وكان لديها قلب رائع وكانت نموذجًا يحتذى به للكثيرين.

“لقد كان شيلبي فريدًا من نوعه حقًا وسيفتقده الجميع في مجتمع كال بولي كثيرًا. وتعازينا لعائلتها وأصدقائها”.

تنافس العداء كال بولي على سيارات موستانج لمدة خمس سنوات بين عامي 2020 و2024.

حصل دانييل على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 2023 من جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك.

في يونيو/حزيران، ظهرت العداءة الجامعية بابتسامة عملاقة إلى جانب والديها أثناء احتفالها بتخرجها بدرجة الماجستير في الزراعة بامتياز.

يحمل دانييلي الرقم القياسي لبرنامج موستانج لأسرع 200 متر داخلي بزمن 24.69 ثانية.

وهي أيضًا ثاني أسرع لاعب على الإطلاق في تاريخ المدرسة في سباق 60 مترًا و 100 متر بزمن قدره 11.58 واحتلت المركز الثاني في سباق 200 متر في بطولة Big West لعام 2024.

أنهت دانييلي المركز 43 بزمن قدره 23.65 بمساعدة الرياح في تصفيات NCAA West في أركنساس يوم 23 مايو في حدثها الجماعي الأخير.

قبل حضور كال بولي، كانت مواطنة كلوفيس بولاية كاليفورنيا نجمة صاعدة في مدرسة بوكانان الثانوية، حيث فازت بلقب ولاية CIF في سباق 200 متر فردي بزمن قدره 23.73 ثانية خلال سنتها الأخيرة.

لقد مارست مهنة في الزراعة “حتى أتمكن من تحسين البيئة ورد الجميل لمجتمعنا”.

أشادت أخت دانييلي بـ “أفضل صديق لها”.

“لقد حدث أسوأ كابوس لي هذا الصباح، 25 سبتمبر 2024. أختي، أعز صديقاتي غادرت الأرض لتكون مع الله. وكتبت جيسيكا رايخمان على إنستغرام: “في وقت مبكر جدًا وبسرعة كبيرة جدًا ولن أفهم أبدًا السبب، لكنها في المكان الذي من المفترض أن تكون فيه الآن”.

“كنت أتمنى أن أعيش بقية حياتنا معًا، لكن الأمور ستكون مختلفة الآن وسنتجاوز ذلك. لقد كنت النور في حياة الجميع ومن الصعب تصديق ذلك. لا أستطيع التحدث معك بعد الآن. وأضافت الأخت الحزينة: أحبك إلى الأبد يا صغيرتي.

أقامت عائلة دانييل حفل تأبين على ضوء الشموع لها عند غروب الشمس ليلة الجمعة في مدرسة بوكانان الثانوية، وفقًا لما جاء في منشور على فيسبوك.