كلمات أغنية الثمانينات التي تركت الجميع في حيرة من أمرهم

بفضل مزيج جذاب من الأصوات المتفائلة والكورس الفردي، تصدرت أغنية “Down Under” لفرقة Men at Work المخططات في جميع أنحاء العالم، وبيعت منها ملايين النسخ في الولايات المتحدة، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في قناة MTV في أوائل الثمانينيات. لكن بالنسبة للعديد من المستمعين الأميركيين، كان الغناء معهم أمرًا واحدًا، ألا وهو فهم ما كانوا يغنونه؟ هذه قصة أخرى تماما.

تعتمد الأغنية على اللغة العامية الأسترالية، بدءًا من السطر الافتتاحي: “السفر في كومبي مقلي على طريق الهبي، ورأس مليء بالزومبي”. كومبي هي سيارة فولكس فاجن كلاسيكية. “مقلي” يعني أنه شهد أيامًا أفضل. يشير مسار الهيبي إلى شبكة كانت ذات شعبية كبيرة من طرق السفر من أوروبا عبر أماكن مثل أفغانستان والهند ونيبال. و”الزومبي”؟ أضف ذلك إلى التاريخ الطويل للمصطلحات العامية الخاصة بالقنب. وفقًا لما قاله المغني الرئيسي كولين هاي لـ Songfacts، كان الزومبي سلالة قوية بشكل خاص من الماريجوانا في أستراليا. لذا، ضع كل ذلك معًا، وترجمته بشكل فضفاض، فإن السطر الافتتاحي يرقى إلى شيء مثل: “التجول في حافلة فولكس فاجن المتهالكة، مطاردة التجوال، والعقل مقلي حتى الغبار.” لكن “رأس مليء بالزومبي” لديه الكثير من الذوق، لذلك دعونا نترك كتابة الأغاني لـ Hay وغيره من الرجال في العمل.

نأمل ألا يرتعش هؤلاء الرجال، كما يفعل الرجال في الأغنية: “لقد أتيت من أرض بالأسفل، حيث تتدفق البيرة والرجال يرتجفون”. لو كانت “chunder” مجرد حركة رقص. لسوء الحظ، إنها كلمة عامية أسترالية تعني القيء. دون معرفة اللغة العامية، أنت فقط تغني بسعادة كلمات عن وظائف الجسم، دون أن تدرك ذلك.