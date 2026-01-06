كلمات أغنية الثمانينات التي تركت الجميع في حيرة من أمرهم

في الثمانينيات، كانت الأجواء في كثير من الأحيان أكثر أهمية من القاموس. بين ظهور مقاطع الفيديو الموسيقية المجردة والحب العام للسريالية الشعرية (وأحيانًا المعززة كيميائيًا)، فقد وهبنا بعض الجواهر الغنائية المحيرة حقًا. بعض الأغاني أضاعتنا ببساطة في الترجمة. فيلم “Down Under” لفرقة Men at Work مليء باللغة العامية الأسترالية وشطيرة Vegemite. ولكن بمجرد أن نفهم العامية، يصبح الأمر أكثر منطقية.
تركتنا المقاطع الصوتية الأخرى في حيرة من أمرنا لأننا ببساطة لم نفهم ما كانت الكلمات تحاول قوله. كان المعنى يحلق فوق رؤوسنا، حتى لو كنا نرتدي شعرًا كبيرًا من الثمانينيات. أحد الأمثلة على ذلك هو فيلم “The Reflex” للمخرج Duran Duran، والذي يبدو منطقيًا تمامًا مثل ارتداء مدفئات الساق طوال العام في لوس أنجلوس. ولكن تلك كانت الثمانينات بالنسبة لك. لذا، في ظل روح الاحتفال والارتباك البسيط، أمسك جهاز Walkman الخاص بك واستعد للتمتمة، “انتظر، ماذا؟”
الرجال في العمل – في الأسفل
بفضل مزيج جذاب من الأصوات المتفائلة والكورس الفردي، تصدرت أغنية “Down Under” لفرقة Men at Work المخططات في جميع أنحاء العالم، وبيعت منها ملايين النسخ في الولايات المتحدة، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في قناة MTV في أوائل الثمانينيات. لكن بالنسبة للعديد من المستمعين الأميركيين، كان الغناء معهم أمرًا واحدًا، ألا وهو فهم ما كانوا يغنونه؟ هذه قصة أخرى تماما.
تعتمد الأغنية على اللغة العامية الأسترالية، بدءًا من السطر الافتتاحي: “السفر في كومبي مقلي على طريق الهبي، ورأس مليء بالزومبي”. كومبي هي سيارة فولكس فاجن كلاسيكية. “مقلي” يعني أنه شهد أيامًا أفضل. يشير مسار الهيبي إلى شبكة كانت ذات شعبية كبيرة من طرق السفر من أوروبا عبر أماكن مثل أفغانستان والهند ونيبال. و”الزومبي”؟ أضف ذلك إلى التاريخ الطويل للمصطلحات العامية الخاصة بالقنب. وفقًا لما قاله المغني الرئيسي كولين هاي لـ Songfacts، كان الزومبي سلالة قوية بشكل خاص من الماريجوانا في أستراليا. لذا، ضع كل ذلك معًا، وترجمته بشكل فضفاض، فإن السطر الافتتاحي يرقى إلى شيء مثل: “التجول في حافلة فولكس فاجن المتهالكة، مطاردة التجوال، والعقل مقلي حتى الغبار.” لكن “رأس مليء بالزومبي” لديه الكثير من الذوق، لذلك دعونا نترك كتابة الأغاني لـ Hay وغيره من الرجال في العمل.
نأمل ألا يرتعش هؤلاء الرجال، كما يفعل الرجال في الأغنية: “لقد أتيت من أرض بالأسفل، حيث تتدفق البيرة والرجال يرتجفون”. لو كانت “chunder” مجرد حركة رقص. لسوء الحظ، إنها كلمة عامية أسترالية تعني القيء. دون معرفة اللغة العامية، أنت فقط تغني بسعادة كلمات عن وظائف الجسم، دون أن تدرك ذلك.
مادونا – كالعذراء
قبل أن يبدأ أي شخص بمناقشة المعنى الحقيقي لأغنية مادونا “مثل العذراء”، كان المستمعون في حيرة من أمرهم. الاغنية اسمها ايه؟ مجرد قول “عذراء” على الراديو كان صادمًا في ذلك الوقت. قال مؤلف الأغاني بيلي شتاينبرغ، الذي شارك في كتابة الأغنية مع توم كيلي، على موقعه على الإنترنت إنه يعلم أن كلمة “عذراء” ستكون “استفزازية”. عندما تسوقوا الأغنية لأول مرة، قيل لهم أنه لن يغني أحد “الذي – التي “غنائية” – كما أوضح شتاينبرغ. أعد كتابتها. غيّر العنوان. لكن الأغنية لم تكن بحاجة إلى التغيير. كانت بحاجة فقط إلى مادونا، الشخص الذي سيبني مهنة من خلال تحدي الأفكار السائدة حول الجنس.
عندما غنت مادونا “لمست لأول مرة”، أثارت ارتباكًا ومحادثات محرجة. هل يتعلق الأمر بالجنس الحرفي؟ التجديد العاطفي؟ شهرة؟ إعادة اختراع؟ أو بالضبط ما يبدو؟ وفقا ل “مادونا: الدليل الكامل لموسيقاها،” مادونا أحبت الغموض وتركت الارتباك يقوم بالتسويق.
قدمت مادونا بعض الوضوح بعد شخصية كوينتين تارانتينو في “Reservoir Dogs” التي قدمت له أسلوبًا فجًا (ومركّزًا من الناحية التشريحية) على الأغنية في أوائل التسعينيات. وفقًا لما قاله تارانتينو إمبراطورية، قالت مادونا إن أغنيتها “Like a Virgin” لا تتعلق بالإرهاق الجسدي. كان الأمر يتعلق بامرأة ذات ماض رومانسي مؤلم تلتقي أخيرًا بشخص يعاملها بالحب والرعاية. يتوافق هذا التفسير مع شتاينبرغ الذي كتب الأغنية من تجربة شخصية. لقد تعرض للأذى في الماضي، لكنه كان يبدأ علاقة جديدة – كانت الجروح القديمة تشفى، وكان كل شيء يبدو جديدًا وجيدًا.
دوران دوران – المنعكس
“المنعكس هو طفل وحيد.” هل هذا اقتباس فرويد ضائع؟ تعليق سياسي؟ مولد استعارة معطل؟ لا أحد يعرف حقا. ولكن مهما كان الأمر، فقد نجح. على الرغم من أن الكلمات تبدو وكأنها مأخوذة من مجلة أحلام، إلا أن أغنية “The Reflex” أصبحت أول أغنية لـ Duran Duran تتصدر قائمة الأغاني الناجحة في الولايات المتحدة.
اعترف عازف لوحة المفاتيح نيك رودس في مقابلة على موقع يوتيوب أنه لا يتذكر حتى كيف وصلت الفرقة إلى كلمة “انعكاس”، وقال إنه غالبًا ما يطرح أسئلة حول معنى الأغنية. أوضح Duran Duran Bassist John Taylor أن الكلمات تناسب الأسلوب الفني الغامض في أوائل الثمانينيات. إنه يحب أن يحاول الناس دائمًا معرفة موضوع “The Reflex” ويصف الأغنية بأنها مصابة بجنون العظمة ومظلمة (عبر Duran Duran).
من المؤكد أن الطريقة التي تجسد بها الأغنية رد الفعل البيولوجي مخيفة بعض الشيء. “المنعكس” ليس مجرد استجابة عضلية لا إرادية. إنها شخصية غامضة “تنتظر بجوار الحديقة” و”تخفي كل الأوراق”. حتى أن كلمات الأغنية تحكي عن نفسها عندما تقول: “كل شيء صغير يفعله المنعكس يتركك تجيب بعلامة استفهام”. قد تكون هذه هي طريقة دوران دوران في القول: “لا تقلق إذا كنت مرتبكًا، فنحن أيضًا كذلك”.
المركبة الفضائية – بنينا هذه المدينة
قد لا يكون هذا هو الجزء الذي يعلق في رأسك، ولكن هناك سطرًا في “لقد بنينا هذه المدينة” سيتركك في حيرة من أمرك: “ماركوني يعزف على المامبا”. قام المعلق الموسيقي Bob Lefsetz ذات مرة بنشر رسالة بريد إلكتروني من مطرب Starship ميكي توماس، الذي أوضح أنه يعلم أن الناس سوف يتساءلون عن هذا الخط. قال توماس في رسالة البريد الإلكتروني إنه سأل الشاعر الغنائي بيرني توبين عن ذلك. لكن حتى توبين، أحد مؤلفي الأغنية، أخبر توماس أنه لا يعرف ما الذي تعنيه عبارة “ماركوني يعزف المامبا”.
يُقترح أن “ماركوني” ربما يشير إلى غولييلمو ماركوني، المخترع الإيطالي الذي أرسل أول إشارة راديو عبر المحيط الأطلسي، ولكن من غير الواضح لماذا “يعزف على المامبا” – وهي واحدة من أكثر الثعابين رعبًا في العالم. ولعل عبارة “ماركوني يعزف على آلة المامبا” هي استعارة شريرة عن شيء ينزلق عبر موجات الأثير. يتناسب هذا النوع من التفسير مع الرسالة المحتملة للأغنية. قال الكاتب المشارك مارتن بيج لـ Songfacts، “رأيت الكلمات تقريبًا مثل قصيدة غنائية للتمرد: كانت مثل الموسيقى الحية التي تم أخذها من المدينة.”
أو ربما كان من المفترض أن يكون “مامبا” هو “مامبو”. بالنسبة الى جي كيو، حاول توماس غناء أغنية “مامبو” بدلاً من “مامبا”، لكنه عاد في النهاية إلى نسخة الثعبان. هذا أيضًا، لأن كلمة “مامبو” لا معنى لها أيضًا. توفي ماركوني في روما عام 1937. وكان مشروع مامبو قد بدأ للتو في كوبا في الثلاثينيات. ما لم يكن ماركوني يعمل في النوادي الليلية في هافانا خلال سنواته الأخيرة، فمن غير المرجح أنه لعب المامبو (أو المامبا).