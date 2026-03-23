كلمات الأغنية الأكثر روعة وسخافة عن تشاك نوريس تمت كتابتها على الإطلاق

على الرغم من أن الرجل مات، إلا أن الميمات لا تزال حية. عندما توفي تشاك، الحائز على الحزام الأسود في فنون الدفاع عن النفس، ونجم الحركة الاستثنائي، وتكساس رينجر المفضل لدى الجميع، في 19 مارس، “يقتل حجرين بطائر واحد”، فقد ترك وراءه إرثًا من رباطة جأش الرجل القوي وسلسلة من النكات ذات السطر الواحد. كما ترك وراءه عددًا كبيرًا من الأغاني التي تحتوي على كلمات مجيدة بشكل سخيف تخليدًا لذكرى دوره كرمز ثقافي ورجل قوي ومؤثر للغزو والنصر.
ومع ذلك، ليست كل الأغاني التي تتحدث عن نوريس تحتوي على كلمات سخيفة. مسار مثل “ماذا سيفعل تشاك نوريس؟” بقلم أتيلا يحتوي على سطر مضحك نحويًا، “الارتباك سيجعلك آخر شخص”، ولكن بخلاف ذلك ليس غريبًا أو إضافيًا. “Chuck Norris” لـ DeusGod namedrops Norris، ولكنه يحتوي بخلاف ذلك على كلمات لا يمكننا كتابتها هنا حقًا. “Chuck Norris” لـ F. Costa هو أقل تكرارًا، ولكنه في الحقيقة مجرد بريد عشوائي لمجموعة من الأسماء المعروفة، بما في ذلك نوريس. “تشاك نوريس” لأنطون ويك (عنوان إبداعي آخر) هو إلى حد كبير خالي من الكلمات. بشكل عام، الأمور في الواقع أقل سخافة على واجهة الأغنية التي تحمل عنوان نوريس مقارنة بالواجهة المضحكة.
ومع ذلك، فإن العبث موجود في أرض الموسيقى التي تحمل عنوان نوريس. بدءًا من “Epic Rap Battles of History” القديمة في الأيام الأولى لموقع YouTube وحتى الأغنية الحديثة التي تمت صياغتها في أعقاب وفاة نوريس، إليك بعض الكلمات الأكثر سخافة التي يمكن أن نجدها.
الحمالات السوداء تكسر الأغلال في الثقب الأسود
لقد شاهدنا جميعًا مقاطع من قتال تشاك نوريس وبروس لي في الكولوسيوم عام 1972 في فيلم “طريق التنين”، أليس كذلك؟ ماذا لو تعاون المقاتلان وانتقلا إلى روما لكتابة بعض أغاني الراب عن العصر وأيضًا “الدبلوماسية مع الصين وهذه القوافي”؟ استمع، كلمات أغنية “تشاك نوريس” لسيرينغيتي ليست منطقية حقًا، خصوصًا سطور مثل، “أركل قوقعة السلحفاة هذه / ولغة عظم أوراكل” و”حمالات سوداء تكسر الأغلال في الثقب الأسود / بركلات ذات أرجل طويلة.” أم بالتأكيد. يبدو وكأنه تحية قوية لتشاك بالنسبة لنا.
سوف يقتلك النينجا الملتحي بقبضته
هل تعرف الإيقاعات العسكرية؟ تلك الأشياء التي تعتمد على النداء والاستجابة والتي تسير بشكل نمطي، “إيقاف الصوت؛ واحد، اثنان / إيقاف الصوت؛ ثلاثة، أربعة.” ماذا عن إيقاع تحية تشاك نوريس حول “النينجا الملتحي / الوحيد على التل” الذي يجيد حقًا قتل الناس. وأيضًا، “تشاك ليس جراحًا / لكنه يعرف بعض الحيل،” مثل كون قبضتيه “أسرع طريق إلى قلب الرجل”. يأتي هذا الإيقاع إلينا من جوناثان مايكل فليمنج، الذي، وفقًا لموقعه الإلكتروني الحافل بالمنتجات، ليس عضوًا حاليًا في الجيش. إيقاع كلماته كثير بعض الشيء، لكن هذا هو السبب في أنها تناسب الفاتورة.
الجاذبية الجنسية أثناء طهي الطعام الذواقة
لم يكن تشاك نوريس مجرد فنان عسكري، بل كان مفهومًا داخليًا طموحًا يعيش في كل واحد منا، كما تقول أغنية لورا ميشيل لموسيقى البوب والروك “تشاك نوريس”. لذا أطلق العنان لداخلك، أو كما تغني ميشيل، “أنا لا أشعر بالحرج أبدًا عندما أتحدث / الكلمات تأتي إلي بسهولة شديدة / أنا أطبخ وجبات شهية ذات جاذبية جنسية / ولست بحاجة إلى وصفة.” بالتأكيد، هذا بعيد كل البعد عن البيوت الدائرية، لكن كل شخص لديه مشاكله الخاصة، أليس كذلك؟ لهذا السبب يعيش تشاك في كل واحد منا، وهو على استعداد ليخرج من صدورنا ويطبخ لنا عشاءً مثيرًا. أو شيء من هذا.
أنت رائعة ولطيفة وأنا معجب بك
من المؤكد أن أغنية “تشاك نوريس هو فرد قوي” تفوز بجائزة كلمات الأغاني “السخيفة لأنها مثيرة للغاية”. إنها مجرد أغنية واحدة من أصل 92 أغنية من ألبوم Papa Razzi and the Photogs المطول لعام 2014، بعنوان “This Are the Songs I Made This Week”، المليء بأغاني مدتها دقيقة واحدة عن المشاهير. إنه أمر غريب – مثل الصور الموجودة على ضريح المطارد في غرفة النوم الغريبة. تتضمن الكلمات، “تشاك نوريس، أنت جيد جدًا في ركلات الكاراتيه / ومحاربة الأشخاص في أفلامك أو برنامجك التلفزيوني”، و”اسمك، نعم، تشاك نوريس / أنت رائع ولطيف وأنا معجب بك.” لا يمكن الجدال مع ذلك.
ملك النحل، لكنه من الدرجة الأولى بالنسبة لي
لسطر واحد فقط، “يقول البعض أنه كان ملك النحل، ولكن هذا الرجل هو أحد المشاهير بالنسبة لي،” الأغنية التي تحمل عنوانًا مباشرًا للغاية “أغنية إهداء لتشاك نوريس” بقلم لانس إس إيه نيلسن (على الأقل كلمات الأغاني) تصنع قائمتنا. ربما هو في الواقع “ملك بكالوريوس”؛ لسنا متأكدين، لأن الكلمات الدقيقة لم تتم كتابتها عبر الإنترنت على أي حال في وقت كتابة هذا التقرير. ولكن بغض النظر، يبدو أن الأغنية تهدف إلى أن تكون بمثابة تحية صادقة لنوريس، بغض النظر عن مدى كوميديتها عن غير قصد. تشمل السطور البارزة الأخرى “مع تأجير الفيديو / رجل واحد سينقذ الموقف دائمًا،” و”الآن عليك العمل من أجل الرب” (بالحديث عن الحياة الآخرة لنوريس، نفترض).
اخترع تشاك موسيقى الراب عندما بدأ قلبه ينبض
تعرف منظمة OGs على الإنترنت عن “Epic Rap Battles of History” (كما نفترض)، والتي تضع شخصيتين تاريخيتين (أو في بعض الأحيان لا) في مواجهة بعضهما البعض في معركة راب. بالعودة إلى عام 2010، جلبت لنا “Epic Rap Battles of History” أبراهام لينكولن مقابل تشاك نوريس، والتي تضمنت عبارات راب لنوريس مثل “لأنني اخترعت موسيقى الراب عندما بدأ قلبي ينبض”، و”قبضتي تجعل سرعة الضوء تتمنى لو كانت أسرع / ربما تكون قد حررت العبيد، لكن تشاك هو سيد الجميع.” لا يمكنك الحصول على ضحكة مكتومة وسخيفة أكثر من ذلك.