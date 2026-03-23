كلمات الأغنية الأكثر روعة وسخافة عن تشاك نوريس تمت كتابتها على الإطلاق

على الرغم من أن الرجل مات، إلا أن الميمات لا تزال حية. عندما توفي تشاك، الحائز على الحزام الأسود في فنون الدفاع عن النفس، ونجم الحركة الاستثنائي، وتكساس رينجر المفضل لدى الجميع، في 19 مارس، “يقتل حجرين بطائر واحد”، فقد ترك وراءه إرثًا من رباطة جأش الرجل القوي وسلسلة من النكات ذات السطر الواحد. كما ترك وراءه عددًا كبيرًا من الأغاني التي تحتوي على كلمات مجيدة بشكل سخيف تخليدًا لذكرى دوره كرمز ثقافي ورجل قوي ومؤثر للغزو والنصر.

ومع ذلك، ليست كل الأغاني التي تتحدث عن نوريس تحتوي على كلمات سخيفة. مسار مثل “ماذا سيفعل تشاك نوريس؟” بقلم أتيلا يحتوي على سطر مضحك نحويًا، “الارتباك سيجعلك آخر شخص”، ولكن بخلاف ذلك ليس غريبًا أو إضافيًا. “Chuck Norris” لـ DeusGod namedrops Norris، ولكنه يحتوي بخلاف ذلك على كلمات لا يمكننا كتابتها هنا حقًا. “Chuck Norris” لـ F. Costa هو أقل تكرارًا، ولكنه في الحقيقة مجرد بريد عشوائي لمجموعة من الأسماء المعروفة، بما في ذلك نوريس. “تشاك نوريس” لأنطون ويك (عنوان إبداعي آخر) هو إلى حد كبير خالي من الكلمات. بشكل عام، الأمور في الواقع أقل سخافة على واجهة الأغنية التي تحمل عنوان نوريس مقارنة بالواجهة المضحكة.

ومع ذلك، فإن العبث موجود في أرض الموسيقى التي تحمل عنوان نوريس. بدءًا من “Epic Rap Battles of History” القديمة في الأيام الأولى لموقع YouTube وحتى الأغنية الحديثة التي تمت صياغتها في أعقاب وفاة نوريس، إليك بعض الكلمات الأكثر سخافة التي يمكن أن نجدها.