كليبرز توب شذرات لإجبار اللعبة 7

رياضة
كليبرز توب شذرات لإجبار اللعبة 7

إنجلوود ، كاليفورنيا-حصل جيمس هاردين على 28 نقطة وثمانية تمريرات حاسمة في أداء متميز للارتداد ، وأضاف كوهي ليونارد 27 نقطة وأجبر فريق لوس أنجلوس كليبرز على المباراة السابعة في سلسلة مباراة الدوري الاميركي للمحترفين في الدور الأول بفوزه 111-105 على دنفر ناجتس في المباراة 6 ليلة الخميس.

سجل نورمان باول 24 نقطة لكليبرز ، الذين انتعشوا من الخسائر المتتالية بجهد مثير للإعجاب في New Intuit Dome.

سيطرت لوس أنجلوس في الشوط الثاني بينما لعبت دفاعًا عنيدًا على نيكولا جوكيتش ، الذي سجل 20 نقطة من أصل 25 نقطة في الشوط الأول.

وقال تيرون لوي مدرب كليبرز: “أعطي رجالنا الفضل في مجرد البقاء معها”. “(إنهم) لا ينحرفون ، وقمنا بعمل جيد … أخبرت اللاعبين بعد المباراة ، يتعلق الأمر بأن يكونوا فريقًا ومهما كان ذلك للفوز. هؤلاء الرجال فهموا ذلك تمامًا.”

اللعبة 7 هي يوم السبت في دنفر.

سجل جمال موراي 21 نقطة ل Nuggets ، الذي خسر مباراة فاصلة محتملة للسلسلة للمرة الرابعة في خمس محاولات خلال الموسمين الماضيين منذ بطولة 2023.

فجر دنفر أيضًا سلسلة 3-2 على مينيسوتا في الجولة الثانية في الموسم الماضي.

لم يفز Nuggets بلعبة 7 منذ عام 2020 ، عندما أطاحوا كليبرز من الدور نصف النهائي للمؤتمر في فقاعة فلوريدا.

تم دفع كليبرز إلى فوز هاردن البالغ من العمر 35 عامًا ، الذي لعب بقوة وحرفية بعد تلقي انتقادات لجهد سلبي في اللعبة 5.

صعد ليونارد أيضًا ، حيث أضاف بطل الدوري الاميركي للمحترفين مرتين 10 كرات مرتدة وخمس تمريرات حاسمة في نزهة حازمة.

قال هاردن: “لقد كان الفوز أو العودة إلى المنزل ، لذلك كانت هناك فرص لتكون عدوانية ، وأخذتها”. “لعبة أخرى … … لم نرغب في العودة إلى المنزل. لدينا لعبة أخرى متبقية.”

تعاونت Ivica Zubac و Nicolas Batum في جهد دفاعي فعال بشكل مدهش على Jokic الذي لا يمكن حراسة.

أقيمت MVP ثلاث مرات بدون أهداف لمدة 11 دقيقة في الربع الثالث وذهب 2 فقط لمدة 9 في الشوط الثاني.

قادت لوس أنجلوس 15 مع أقل من ست دقائق للعب ، لكن دنفر قام بتشغيل 11-2 لتقليص تقدم كليبرز إلى 107-101 قبل أن يدفن باول مؤشرًا 3 مع اليسار 1:47.

كان دلو القابض من باول هو هدف لوس أنجلوس الوحيد في المدى النهائي 5:57 ، لكن المقاطع معلقة بالدفاع.

غاب راسل ويستبروك عن رمية الكرة تحت الضغط وكان قد تم حظر رمية الكرة الأخرى على ممتلكات متتالية في الدقائق الأخيرة ، وحظرت Zubac محاولة رمية الرماد من قبل Jokic مع بقاء 24 ثانية.

بعد سقوطه في ثقب من سلسلة 2-1 ثم نفخ في 22 نقطة في الربع الرابع من المباراة 4 ، لا تزال ناجتس فازت في Intuit Dome قبل خمسة أيام على دونك آرون جوردون المذهل في The Buzzer.

ركب دنفر هذا الزخم للفوز المريح في اللعبة 5 برصيد 43 نقطة من موراي.

بعد أن طوى كليبرز إلى أسفل يوم الثلاثاء ، اتخذ لوي خطوة نادرة في تسجيل الوصول مع لاعبيه عبر الهاتف في يوم إجازتهم ، قائلاً إنه “أخذ الكثير من درجات الحرارة” للتأكد من أنهم مستعدون عقلياً للقتال من أجل حياتهم الفاصلة.

أجاب فريق كليبرز الذي اقتحم التصفيات مع ثمانية انتصارات متتالية و 18 في 21 أجاب على مكالمات لوي في اللعبة 6.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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