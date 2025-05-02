كليبرز توب شذرات لإجبار اللعبة 7

إنجلوود ، كاليفورنيا-حصل جيمس هاردين على 28 نقطة وثمانية تمريرات حاسمة في أداء متميز للارتداد ، وأضاف كوهي ليونارد 27 نقطة وأجبر فريق لوس أنجلوس كليبرز على المباراة السابعة في سلسلة مباراة الدوري الاميركي للمحترفين في الدور الأول بفوزه 111-105 على دنفر ناجتس في المباراة 6 ليلة الخميس.

سجل نورمان باول 24 نقطة لكليبرز ، الذين انتعشوا من الخسائر المتتالية بجهد مثير للإعجاب في New Intuit Dome.

سيطرت لوس أنجلوس في الشوط الثاني بينما لعبت دفاعًا عنيدًا على نيكولا جوكيتش ، الذي سجل 20 نقطة من أصل 25 نقطة في الشوط الأول.

وقال تيرون لوي مدرب كليبرز: “أعطي رجالنا الفضل في مجرد البقاء معها”. “(إنهم) لا ينحرفون ، وقمنا بعمل جيد … أخبرت اللاعبين بعد المباراة ، يتعلق الأمر بأن يكونوا فريقًا ومهما كان ذلك للفوز. هؤلاء الرجال فهموا ذلك تمامًا.”

اللعبة 7 هي يوم السبت في دنفر.

سجل جمال موراي 21 نقطة ل Nuggets ، الذي خسر مباراة فاصلة محتملة للسلسلة للمرة الرابعة في خمس محاولات خلال الموسمين الماضيين منذ بطولة 2023.

فجر دنفر أيضًا سلسلة 3-2 على مينيسوتا في الجولة الثانية في الموسم الماضي.

لم يفز Nuggets بلعبة 7 منذ عام 2020 ، عندما أطاحوا كليبرز من الدور نصف النهائي للمؤتمر في فقاعة فلوريدا.

تم دفع كليبرز إلى فوز هاردن البالغ من العمر 35 عامًا ، الذي لعب بقوة وحرفية بعد تلقي انتقادات لجهد سلبي في اللعبة 5.

صعد ليونارد أيضًا ، حيث أضاف بطل الدوري الاميركي للمحترفين مرتين 10 كرات مرتدة وخمس تمريرات حاسمة في نزهة حازمة.

قال هاردن: “لقد كان الفوز أو العودة إلى المنزل ، لذلك كانت هناك فرص لتكون عدوانية ، وأخذتها”. “لعبة أخرى … … لم نرغب في العودة إلى المنزل. لدينا لعبة أخرى متبقية.”

تعاونت Ivica Zubac و Nicolas Batum في جهد دفاعي فعال بشكل مدهش على Jokic الذي لا يمكن حراسة.

أقيمت MVP ثلاث مرات بدون أهداف لمدة 11 دقيقة في الربع الثالث وذهب 2 فقط لمدة 9 في الشوط الثاني.

قادت لوس أنجلوس 15 مع أقل من ست دقائق للعب ، لكن دنفر قام بتشغيل 11-2 لتقليص تقدم كليبرز إلى 107-101 قبل أن يدفن باول مؤشرًا 3 مع اليسار 1:47.

كان دلو القابض من باول هو هدف لوس أنجلوس الوحيد في المدى النهائي 5:57 ، لكن المقاطع معلقة بالدفاع.

غاب راسل ويستبروك عن رمية الكرة تحت الضغط وكان قد تم حظر رمية الكرة الأخرى على ممتلكات متتالية في الدقائق الأخيرة ، وحظرت Zubac محاولة رمية الرماد من قبل Jokic مع بقاء 24 ثانية.

بعد سقوطه في ثقب من سلسلة 2-1 ثم نفخ في 22 نقطة في الربع الرابع من المباراة 4 ، لا تزال ناجتس فازت في Intuit Dome قبل خمسة أيام على دونك آرون جوردون المذهل في The Buzzer.

ركب دنفر هذا الزخم للفوز المريح في اللعبة 5 برصيد 43 نقطة من موراي.

بعد أن طوى كليبرز إلى أسفل يوم الثلاثاء ، اتخذ لوي خطوة نادرة في تسجيل الوصول مع لاعبيه عبر الهاتف في يوم إجازتهم ، قائلاً إنه “أخذ الكثير من درجات الحرارة” للتأكد من أنهم مستعدون عقلياً للقتال من أجل حياتهم الفاصلة.

أجاب فريق كليبرز الذي اقتحم التصفيات مع ثمانية انتصارات متتالية و 18 في 21 أجاب على مكالمات لوي في اللعبة 6.