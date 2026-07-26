كليبرز ورابتورز ينتظران بينما يراجع الدوري الاميركي للمحترفين تحقيقات كاوهي ليونارد

قد يكون جزء تقصي الحقائق من تحقيق الدوري الاميركي للمحترفين في كاوهي ليونارد وكليبرز قد اكتمل أخيرًا، لكن هذا لا يعني أن عودته المقترحة إلى رابتورز جاهزة للمضي قدمًا.

أثناء ظهوره في برنامج “The Rich Eisen Show”، قال مايك فوركونوف من The Athletic، إن شركة المحاماة الخارجية التي عينتها الرابطة الوطنية لكرة السلة يبدو أنها أنهت عملها. ويجب على الدوري الآن مراجعة النتائج وتحديد ما إذا كان ليونارد أو كليبرز أو المالك ستيف بالمر يجب أن يواجهوا الانضباط.

وقال فوركونوف: “أعتقد أن التحقيق قد انتهى الآن”. “إن الدوري الاميركي للمحترفين يشبه إلى حد ما التدقيق في ما وجدته شركة المحاماة التي استأجروها، وتحديد ما إذا كانت هناك عقوبة أم لا يريدون فرضها بعد ذلك.”

يركز التحقيق على مزاعم بأن اتفاقية تأييد ليونارد مع شركة Aspiration، وهي شركة مفلسة الآن مرتبطة مالياً بالمر، ربما تم استخدامها للتحايل على الحد الأقصى للرواتب في الدوري الاميركي للمحترفين. وبحسب ما ورد وافق ليونارد على صفقة تأييد مدتها أربع سنوات بقيمة 28 مليون دولار شملت أيضًا أسهم الشركة، على الرغم من أنه لم يشارك في الحملات الترويجية التقليدية للشركة.

ونفى كليبرز ارتكاب أي مخالفات وأكدوا أنهم كانوا ضحايا احتيال تورط فيه فريق Aspiration وليس مشاركين في محاولة لتزويد ليونارد بتعويض إضافي.

وحتى مع اكتمال مرحلة التحقيق، فقد تظل العملية دون حل لبعض الوقت.

وأوضح فوركونوف أن أي عقوبة مقترحة قد يلزم تقديمها إلى محكم مساعد بموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية. وسيشارك الاتحاد الوطني للاعبي كرة السلة أيضًا إذا سعى الدوري إلى تأديب ليونارد، ويمكن لأي من الجانبين استئناف الحكم.

يستمر عدم اليقين هذا في عرقلة التجارة المقترحة بإرسال ليونارد إلى تورونتو في حزمة تشمل براندون إنجرام وجرادي ديك ومسودة التعويضات المستقبلية.

لا يزال فوركونوف يتوقع اكتمال الصفقة ما لم يفرض الدوري الاميركي للمحترفين أقصى عقوبة ممكنة ويبطل عقد ليونارد.

وقال: “أعتقد أن التجارة مع رابتورز ستظل قائمة”. “إذا كان هناك تعليق، فلنفترض أن هذا ما توصل إليه التحقيق، فيمكنك تعديل شروط التجارة قليلاً للتعويض عن ذلك.”

إن اكتشاف عدم وجود أي مخالفات من شأنه أن يمهد الطريق الأكثر مباشرة نحو إتمام الصفقة. قد يؤدي التعليق أو الغرامة أو فقدان اختيارات المسودة إلى إجبار كليبرز ورابتورز على إعادة التفاوض بشأن أجزاء من الاتفاقية.

إن إبطال عقد ليونارد من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة تمامًا عن طريق إزالة العقد الذي وافقت تورونتو على الحصول عليه.

في الوقت الحالي، يظل ليونارد وإنجرام وديك مرتبطين بفرقهم السابقة على الرغم من اتفاقية التجارة. ومع عدم وجود جدول زمني محدد لاتخاذ القرار، يمكن أن تمتد حالة عدم اليقين إلى معسكر التدريب.

يخرج ليونارد من الموسم الذي حقق فيه متوسطًا مهنيًا بلغ 27.9 نقطة بينما ظل أحد أكثر اللاعبين فعالية في الدوري الاميركي للمحترفين عندما يكون ذلك متاحًا.

قيمته في كرة السلة ليست هي ما يؤخر لم الشمل مع تورونتو. الخطوة التالية تعود إلى مكتب الدوري.