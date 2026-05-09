كليشيهات النظام الغذائي التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها على الإطلاق

إن القول بأن جيل طفرة المواليد وجيل الألفية لديهم وجهات نظر مختلفة إلى حد كبير حول الغذاء والتغذية سيكون بمثابة بخس كبير. أظهر استطلاع أجرته شركة Protein Works في عام 2024 أنه عندما كان جيل طفرة المواليد والجيل X يتسوقون من البقالة، كانت أولوياتهم القصوى هي العثور على خيارات لذيذة وبأسعار معقولة. وكانت هاتان المجموعتان أيضًا الأقل احتمالية للتفكير في كيفية تأثير خياراتهما الغذائية على رفاهيتهما. تتبع هذه البيانات الجيل الذي نشأ في وقت كانت فيه الأطعمة المجمدة والمعلبة هي القاعدة، وكانت المعلومات المتعلقة بالتغذية محدودة.

من ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أنه عندما كان جيل الألفية الأكبر سنا يخرج لشراء البقالة، كانوا أكثر عرضة للبحث عن الأطعمة التي تناسب أهدافهم الغذائية والسعرات الحرارية، فضلا عن الخيارات التي تلبي تفضيلاتهم الغذائية، مثل الألبان الخالية أو البدائل الخالية من الغلوتين. نظرًا لأن غالبية جيل الألفية الأكبر سنًا نشأوا في وقت كانت فيه رسائل ثقافة النظام الغذائي مرتفعة بشكل خاص، فليس من المستغرب أنهم كانوا الأكثر قلقًا بشأن تناولهم للسعرات الحرارية.

لقد نشأ العديد من جيل الألفية أيضًا على يد مواليد طفرة المواليد، لذلك انتهى بهم الأمر إلى تحمل بعض اتجاهات النظام الغذائي الأكثر شيوعًا من هذا الجيل. ظلت مراقبة الوزن، وحساب السعرات الحرارية، والصيام المتقطع، والأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ونظام حساء الملفوف جزءًا من المحادثة عبر أجيال جيل طفرة المواليد وجيل الألفية الأكبر والأصغر سنًا، ولكن بدرجات متفاوتة.

ومن المثير للاهتمام أن جيل الألفية وصف بعض الأطعمة بأنها “غير صحية” لأنهم يعتقدون أنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن، في حين اعتقد جيل الطفرة السكانية أن المصطلح أكثر ملاءمة للأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل. مع كل هذه وجهات النظر المختلفة، ليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الكليشيهات المبتذلة المتعلقة بالحمية الغذائية التي تندرج تحت جلد جيل الألفية.