كليشيهات النظام الغذائي التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها على الإطلاق

إن القول بأن جيل طفرة المواليد وجيل الألفية لديهم وجهات نظر مختلفة إلى حد كبير حول الغذاء والتغذية سيكون بمثابة بخس كبير. أظهر استطلاع أجرته شركة Protein Works في عام 2024 أنه عندما كان جيل طفرة المواليد والجيل X يتسوقون من البقالة، كانت أولوياتهم القصوى هي العثور على خيارات لذيذة وبأسعار معقولة. وكانت هاتان المجموعتان أيضًا الأقل احتمالية للتفكير في كيفية تأثير خياراتهما الغذائية على رفاهيتهما. تتبع هذه البيانات الجيل الذي نشأ في وقت كانت فيه الأطعمة المجمدة والمعلبة هي القاعدة، وكانت المعلومات المتعلقة بالتغذية محدودة.
من ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أنه عندما كان جيل الألفية الأكبر سنا يخرج لشراء البقالة، كانوا أكثر عرضة للبحث عن الأطعمة التي تناسب أهدافهم الغذائية والسعرات الحرارية، فضلا عن الخيارات التي تلبي تفضيلاتهم الغذائية، مثل الألبان الخالية أو البدائل الخالية من الغلوتين. نظرًا لأن غالبية جيل الألفية الأكبر سنًا نشأوا في وقت كانت فيه رسائل ثقافة النظام الغذائي مرتفعة بشكل خاص، فليس من المستغرب أنهم كانوا الأكثر قلقًا بشأن تناولهم للسعرات الحرارية.
لقد نشأ العديد من جيل الألفية أيضًا على يد مواليد طفرة المواليد، لذلك انتهى بهم الأمر إلى تحمل بعض اتجاهات النظام الغذائي الأكثر شيوعًا من هذا الجيل. ظلت مراقبة الوزن، وحساب السعرات الحرارية، والصيام المتقطع، والأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ونظام حساء الملفوف جزءًا من المحادثة عبر أجيال جيل طفرة المواليد وجيل الألفية الأكبر والأصغر سنًا، ولكن بدرجات متفاوتة.
ومن المثير للاهتمام أن جيل الألفية وصف بعض الأطعمة بأنها “غير صحية” لأنهم يعتقدون أنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن، في حين اعتقد جيل الطفرة السكانية أن المصطلح أكثر ملاءمة للأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل. مع كل هذه وجهات النظر المختلفة، ليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الكليشيهات المبتذلة المتعلقة بالحمية الغذائية التي تندرج تحت جلد جيل الألفية.
لا يحب جيل الشباب أن يقال لهم أنهم بحاجة إلى تنظيف أطباقهم
لدى العديد من جيل الألفية ذكريات حية عن أقاربهم من جيل الطفرة السكانية الذين يخبرونهم أنهم بحاجة إلى تنظيف كل شيء على طبقهم. إذا تجرأوا على رفض تناول الطعام بعد نقطة الشبع، كان عليهم أن يتسامحوا مع وصفهم بالأنانيين أو جاحدي الجميل. وليس من المستغرب أن هذه العقلية لم تخدم أي شخص بشكل جيد على المدى الطويل.
وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة السمنة في عام 2016 أن الأشخاص الذين ينظفون أطباقهم بشكل متكرر لديهم ميل أكبر للإصابة بالسمنة. عندما تحدثت أليسا رمزي، RD، إلى Self في يناير 2017، صرحت بالمثل أن تنظيف الأطباق يمكن أن يؤدي إلى عادة الإفراط في تناول الطعام. وأوضح رمزي أن “تنظيف طبقك يهيئك لاستخدام الإشارات الخارجية بدلاً من الإشارات الداخلية لمعرفة الكمية المناسبة من الطعام لك”. “إذا كنت معتادًا على الشعور بأن عليك تنظيف طبقك، على مستوى اللاوعي، فقد تتجاهل تلك الإشارات الداخلية التي تشير إلى امتلاءك”.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت كارين أنسل، MS، RDN، إلى أن تلميع طبقك كان ضارًا بشكل خاص لأن متوسط حجم الطبق زاد بمقدار بوصتين منذ عام 1980 في محاولة محتملة لجعل الناس يأكلون أكثر. من ناحية أخرى، تعتقد بيث وارن، RDN، أنه يمكن التغلب على هذه العادة من خلال الأكل اليقظ ومراقبة كمية الطعام المطبوخ.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن فكرة النظام الغذائي كان من الممكن أن تنتقل عبر رسائل الحرب العالمية الأولى، والتي شجعت الأمريكيين على شراء كمية الطعام التي يمكنهم تنظيفها فقط من طبقهم لأن الجنود في أوروبا كانوا يواجهون نقصًا في الغذاء.
سئم جيل الألفية من القول بأن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم
يشعر العديد من جيل الألفية بالانزعاج الشديد عندما يفرض أقاربهم من جيل الطفرة السكانية عليهم رواية “الإفطار هو أهم وجبة”. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، قامت جامعة دالهوزي باستطلاع آراء 9165 كنديًا لرسم اتجاهات الإفطار عبر الأجيال. وأظهرت النتائج أن 4.1% فقط من جيل الطفرة السكانية تخطوا وجبة الإفطار، وهي أدنى نسبة من أي جيل آخر.
في حين أن الجيل Z كانوا الأكثر إهمالًا لوجبة الإفطار، بنسبة 9%، لم يكن جيل الألفية متخلفًا كثيرًا بنسبة 6.1%. الآن، هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي يمكن أن تحدث لجسمك عندما تفوت تناول وجبة الإفطار. ومع ذلك، هذا لا يعني أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم. خلال محادثة في يناير 2025 مع Good Housekeeping، أقرت أخصائية التغذية المدربة سريريًا لوسي ميلر أن تخطي وجبة الإفطار قد يكون مفيدًا، قائلة: “هناك أدلة تشير إلى أننا إذا أعطينا أنفسنا فترة أطول بين تناول وجبتنا المسائية وعندما نأكل مرة أخرى، فإن ذلك يمنح الجسم فرصة لإعادة ضبط عمليات الإصلاح الخلوي والتركيز عليها مثل الالتهام الذاتي، بدلاً من هضم الأطعمة باستمرار”. وفقًا لميلر، يمكن أن تؤثر فترة الصيام أيضًا بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وتكون أداة جيدة لإدارة الوزن.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن فلسفة “الإفطار هو أهم وجبة في اليوم” لم تنبع من دراسة أو بحث، بل هي شعار شاعته شركة أطعمة الإفطار العملاقة، Kellogg’s. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، من الآمن أن نقول إن تناول وجبة الإفطار أو تخطيها هو خيار شخصي تمامًا يجب أن يعتمد على حالتك المزاجية ومستويات الطاقة والاحتياجات الصحية العامة، وليس قولًا مأثورًا قديمًا.
لا يستطيع جيل الألفية فهم هوس الجيل الأكبر سناً بالأنظمة الغذائية القاسية
من المفهوم أن معظم جيل الألفية لا يفكرون في اتباع نظام غذائي صارم بعد مشاهدة أقاربهم من جيل طفرة المواليد وهم يتبعون نظامًا غذائيًا بدائيًا تلو الآخر. في السبعينيات، انجذب الجيل نحو نظام الجريب فروت الغذائي. وفقًا لإرشادات النظام الغذائي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يجب على الشخص التأكد من أن جميع وجباته تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ونسبة عالية من البروتين، وتأتي مع طبق جانبي من الجريب فروت. حددت بعض إصدارات النظام الغذائي السعرات الحرارية اليومية بـ 800 سعرة حرارية.
جلبت الثمانينيات أيضًا نظام حساء الملفوف سيئ السمعة، والذي سمح للناس فقط بتناول حساء الملفوف مع نوعين إضافيين من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضار أو الفواكه أو الحليب الخالي من الدسم لمدة أسبوع واحد. وغني عن القول أن هناك الكثير من الأشياء التي جعلت نظام حساء الملفوف الغذائي مقلقًا للغاية. ومع ذلك، نظرًا لأن جيل الطفرة السكانية تعرضوا لضغوط هائلة لتناسب معايير الجمال المجتمعية، فقد تجاهلوا المخاوف إلى حد كبير واستمروا في تجربة الأنظمة الغذائية البدائية.
في حين تم الضغط على بعض أفراد الجيل الأصغر سنا لتجربة مثل هذه الأنظمة الغذائية من أقاربهم من جيل الطفرة السكانية، تأثر آخرون بمجرد مشاهدة دورة تقييد الشراهة وهي تحدث. وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Nutrients في عام 2021 أن الأطفال يمكن أن يطوروا العديد من الآراء السلبية حول الطعام من خلال مشاهدة والديهم يتبعون أنظمة غذائية مقيدة بشكل مفرط. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية لاضطرابات الأكل في عام 2024 أن الأطفال الذين شاهدوا والديهم يتعاملون مع اضطراب الشراهة عند الأكل يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى بذل جهود أكثر تطرفًا للتحكم في وزنهم مع تقدمهم في السن.
إن مواقف الجيل الأكبر سناً بشأن تناول الأطفال للطعام تثير غضب جيل الشباب
وبما أن جيل طفرة المواليد نشأ على يد جيل عانى من ندرة الغذاء، فقد تبنوا أيضًا الاعتقاد بأن وجباتهم غير مضمونة. بالنسبة للعديد من جيل الطفرة السكانية، تجسد هذا الاعتقاد من خلال اكتناز الطعام ورفض التخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية. بالنسبة للآخرين، عززت عقلية الندرة فكرة أن تفضيلات الطعام ليست مهمة، خاصة بالنسبة لأفراد الأسرة الأصغر سنا. ناقش العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تجلى هذا الاعتقاد لدى أفراد عائلة Baby Boomer في عدم قدرتهم على قبول الحدود التي لديهم فيما يتعلق بتناول طعام أطفالهم.
في موضوع على Reddit يناقش هذه المشكلة، شارك أحد المعلقين أن أهل زوجاتهم أخبروا طفلهم البالغ من العمر عامًا واحدًا أنهم قد لا يتمكنون من الوصول إلى الطعام في اليوم التالي إذا لم يأكلوا الوجبة التي تم تقديمها لهم. وفي حديثها مع PureWow، أوضحت اختصاصية التغذية ماريان جاكوبسن أن استخدام الطعام كعقاب أو مكافأة يمكن أن يؤدي إلى الأكل العاطفي لدى الأطفال مع تقدمهم في السن. وأوضحت كذلك: “إنها تعلم الأطفال تناول الطعام عندما لا يشعرون بالجوع. وهذا يتركهم غير مستعدين للعالم الذي نعيش فيه حيث يوجد الكثير من الطعام”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار موقع Redditor إلى أن أفراد عائلة Boomer كانوا يميلون إلى الكذب على ابنة أختهم لحملها على تناول ما كانوا يقدمونه. وفي حديثها إلى ABC Australia، أقرت الدكتورة ريبيكا بيرن، المحاضرة الأولى في تغذية الأطفال في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، أنه على الرغم من أن الكذب على الطفل لإجباره على تناول الطعام قد ينجح في الوقت الحالي، إلا أنه قد يخلق مشاكل إضافية تحيط بالطعام في المستقبل والتي قد يكون من الصعب معالجتها.
يشعر جيل الألفية أنهم قد تحملوا ما يكفي من العار الغذائي من جيل الطفرة السكانية
لقد وجد العديد من جيل الألفية أنه ليس عليهم تخمين ما يفكر به جيل طفرة المواليد في نظامهم الغذائي لأنهم سيخبرونهم بذلك بصراحة. على موقع Reddit، تحدث العديد من الأشخاص بصراحة عن الكيفية التي سيعلق بها جيل الطفرة السكانية بشكل عرضي حول نقص التغذية في خياراتهم الغذائية أو حتى تقديم “مزحة” حول مقدار الطعام الموجود في طبقهم.
في مقابلة مع كليفلاند كلينك، شاركت عالمة النفس نينوسكا بيترسون، الحاصلة على درجة الدكتوراه، بعض الأسباب المحتملة التي تجعل الناس مجبرين على الشعور بالخجل من الطعام، قائلة: “يمكن أن تأتي هذه الأحكام من تجربتك الخاصة أو الثقافة التي نشأت فيها. ويمكن أيضًا أن تكون مرتبطة بالأجيال ومؤطرة باتجاهات العصر”. ووفقا لها، فإن تاريخ العائلة وتجارب الطفولة مع الطعام يمكن أن تساهم أيضا في فضح الطعام. صرح بيترسون أن فضح الطعام يعزز في النهاية فكرة أن بعض الأطعمة “جيدة” بينما البعض الآخر “سيئ” كما يعزز أيضًا النهج غير الصحي “كل شيء أو لا شيء” في التغذية.
بالإضافة إلى ذلك، في مقطع فيديو على YouTube في يونيو 2023، ذكرت كارولين كوكر روس، دكتورة في الطب، أن التشهير بالطعام قد يدفع الشخص إلى الهوس بخياراته الغذائية وجسده، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى الشعور بالذنب والقلق قبل أن يبلغ ذروته في النهاية في الشراهة عند تناول الطعام. في يونيو 2023، شاركت جيسيكا بروم، الحاصلة على دكتوراه، مع اختصاصي التغذية اليوم أن الخجل من أي نوع يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدني احترام الذات ويجعل الناس يرغبون في عزل أنفسهم بشكل أكبر. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، ليس من المستغرب أن الجيل الأصغر سنا لا يريد الاستمرار في اتجاه الجيل الأكبر سنا المتمثل في الإدلاء بتعليقات عابرة حول الطعام.