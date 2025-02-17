كليفلاند يخرج كمكان لأحدث فريق التوسع في WNBA

في تطور كبير في WNBA ، تشير تقارير من مجلة الأعمال الرياضية إلى أن الدوري تستعد للإعلان عن امتياز التوسع التالي ، وأن كليفلاند تظهر كوجهة محتملة.

كان من المميز عودة WNBA إلى كليفلاند-وهي مدينة استضافت ذات يوم الروك الأصليين من 1997-2003.

كان الفريق أحد الامتيازات الثمانية الأصلية للدوري ، وكان المالك في ذلك الوقت هو جوردون جوند ، الذي كان يمتلك أيضًا كليفلاند كافالييرز من الدوري الاميركي للمحترفين من 1983-2005.

كانت كليفلاند تتبع خطى غولدن ستايت فالكيريز ، التي ستدخل الدوري هذا الموسم ، وتيرة تورونتو ، التي ستنضم إلى عام 2026.

ومع ذلك ، فإنه ليس فقط كليفلاند توليد ضجة.

برزت فيلادلفيا أيضًا كرائد أمامي واضح لامتياز مستقبلي ، وفقًا لما قاله فيلادلفيا إنقاير ، بسبب كومكاست.

تتجاوز مشاركة Comcast شراكتها الطويلة الأمد مع 76ers ، والتي تتضمن بناء ساحة جديدة في المجمع الرياضي لاستبدال مركز Wells Fargo واكتساب حصة أسهم في الفريق.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت The Inquirer أن Comcast قامت مؤخرًا بتأمين حقوق بث WNBA كجزء من حزمة NBA التي تبلغ قيمتها 11 عامًا والتي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

اعترف مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر باهتمام فيلادلفيا القوي بتوسيع الدوري ، وهو شعور ردده العمدة شيريل ل. باركر.

في هذه الأثناء ، يتم تعزيز عرض كليفلاند من خلال عرض قياسي يبلغ 250 مليون دولار من دان جيلبرت ، وهو المالك الحالي لسلاح كافالييرز.

هيوستن لا يزال أيضا في الجري.

كانت مذنبات هيوستن هي سلالة WNBA الأصلية ، التي فازت بالبطولات الأربع الأولى للدوري.

في مسودة WNBA لعام 2024 ، ذكرت المفوضة كاثي إنجلبرت هدفها في الحصول على 16 فريقًا في الدوري بحلول عام 2028.

مع كليفلاند ، من شأنه أن يصل مجموع الدوري إلى 15.