لا شك أن الإنترنت يحب الحيل الجيدة للتنظيف بالخل وصودا الخبز، ولكن بالنسبة لبعض بيئات المطبخ والفوضى، فقد لا تكون هذه هي الحل الأفضل. على الرغم من أن الخل أداة تنظيف متعددة الاستخدامات، إلا أنه يجب ألا تستخدمه أبدًا على الأسطح الحجرية مثل الجرانيت أو الرخام، لأن طبيعة الخل الحمضية يمكن أن تلحق الضرر بالسطح. وفي الوقت نفسه، فإن طبيعة صودا الخبز الكاشطة الطفيفة وحبيباتها ليست مثالية للرخام أو الزجاج. على العكس من ذلك، قد لا يكون كلا المكونين قويين بما يكفي لمعالجة بعض الفوضى الصعبة التي يجب تنظيفها في المطبخ. لكن الخبر السار هو أن هناك الكثير من الحلول الأخرى التي تنظف مطبخك بشكل فعال. بعض هذه المحاليل طبيعية تمامًا مثل الخل وصودا الخبز أيضًا، بينما يستخدم البعض الآخر قوة عوامل التنظيف الكيميائية.

تعتبر رغوة الميلامين، على سبيل المثال، أداة تنظيف فعالة بشكل لا يصدق يمكنها قطع الشحوم في الأفران أو المواقد ولكنها لا تخاطر بخدش الزجاج. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون المحاليل اليدوية المصنوعة من صابون الأطباق وكميات صغيرة من الكحول المحمر بديلاً لطيفًا لتنظيف أسطح العمل الحجرية. مهما كان ما تحتاجه لمعالجة انسكابات المطبخ والفوضى، فهذه هي كل الطرق لتنظيف مطبخك بدون الخل وصودا الخبز