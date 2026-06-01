كل المشاهير الأحياء الذين يبلغون من العمر حاليًا 100 عامًا أو أكبر

هل تريد أن تعيش حتى عمر 100 عام؟ انها ليست بعيدة المنال كما يبدو. على الرغم من أن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص يصلون إلى علامة المئوية حاليًا، إلا أن تقارير مركز بيو للأبحاث تشير إلى أن أربعة أضعاف هذا العدد سيحتفلون بعيد ميلادهم المائة بحلول عام 2054.

وبطبيعة الحال، الوصول إلى 100 ليس مضمونا. ومع ذلك، قد يكون الأمر مزيجًا من العوامل الوراثية ونمط الحياة الذي يركز على الصحة، وفقًا لدراسة نقلتها صحيفة نيويورك بوست. وكشفت الدراسة أن المعمرين يبدو أنهم يحملون نوعًا فريدًا من الجزيئات. وعلى وجه التحديد، فإن أعمارهم كانت أبطأ قليلاً من أقرانهم. وكما لاحظ أحد الباحثين في الدراسة، “الإجابة واضحة للغاية: المعمرون لديهم مستويات أقل بكثير من البروتينات المضادة للأكسدة مقارنة بالسكان المسنين العاديين”.

لكن الوراثة ليست سوى نصف الحل للحصول على 100 شمعة على كعكة. النصف الآخر يشمل الاعتناء بنفسك. اعتبارًا من عام 2026، شارك العديد من المشاهير الأحياء الذين بلغوا 100 عامًا أسرارهم حول طول العمر أو تركوا تلميحات حول كيفية استمرارهم في ذلك.