كل المشاهير الأحياء الذين يبلغون من العمر حاليًا 100 عامًا أو أكبر

هل تريد أن تعيش حتى عمر 100 عام؟ انها ليست بعيدة المنال كما يبدو. على الرغم من أن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص يصلون إلى علامة المئوية حاليًا، إلا أن تقارير مركز بيو للأبحاث تشير إلى أن أربعة أضعاف هذا العدد سيحتفلون بعيد ميلادهم المائة بحلول عام 2054.
وبطبيعة الحال، الوصول إلى 100 ليس مضمونا. ومع ذلك، قد يكون الأمر مزيجًا من العوامل الوراثية ونمط الحياة الذي يركز على الصحة، وفقًا لدراسة نقلتها صحيفة نيويورك بوست. وكشفت الدراسة أن المعمرين يبدو أنهم يحملون نوعًا فريدًا من الجزيئات. وعلى وجه التحديد، فإن أعمارهم كانت أبطأ قليلاً من أقرانهم. وكما لاحظ أحد الباحثين في الدراسة، “الإجابة واضحة للغاية: المعمرون لديهم مستويات أقل بكثير من البروتينات المضادة للأكسدة مقارنة بالسكان المسنين العاديين”.
لكن الوراثة ليست سوى نصف الحل للحصول على 100 شمعة على كعكة. النصف الآخر يشمل الاعتناء بنفسك. اعتبارًا من عام 2026، شارك العديد من المشاهير الأحياء الذين بلغوا 100 عامًا أسرارهم حول طول العمر أو تركوا تلميحات حول كيفية استمرارهم في ذلك.
ديك فان دايك
احتفل الممثل الكوميدي الشهير ديك فان دايك بعيد ميلاده المئة في عام 2025 من خلال نشر كتاب يحتوي على تلميحات حول كيفية العيش طوال هذه المدة. إحدى القواعد التي يتبعها هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي قال لصحيفة نيويورك تايمز إنها تشمل اليوغا. وأوضح فان دايك: “الأطباء لا يصدقون ذلك عندما ألمس أصابع قدمي”.
خلال مقابلة مع آل روكر، أضاف فان دايك اقتراحًا آخر طويل الأمد إلى قائمته: احزم بعض الألحان القديمة. وقال “الغناء هو أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك” اليوم (عبر موقع يوتيوب).
جين شاليط
من بين كل نقاد السينما في القرن الماضي، لم يكن سوى جين شاليط ذو شارب كثيف وحاجبين جامحين. اليوم يبلغ شاليط 100 عام ولا يزال بعيدا عن الأضواء. وبالتالي، فهو لم يقدم أي نصيحة مباشرة حول كيفية محاكاة تقدمه في السن.
ومع ذلك، أفاد الزميل السابق آل روكر أنه عندما رأى شاليط آخر مرة، “كان يشتري طعام القطط” (عبر شارلوت أوبزرفر). وقد تكون هذه الملاحظة بمثابة دليل على طول عمر شاليط. وإليكم السبب: كشفت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة Frontiers in Veterinary Science أن امتلاك قطة يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في أمريكا.
إيفا ماري سانت
ننسى 100. الممثلة إيفا ماريا سانت تبلغ من العمر 102 عامًا وتنسب الفضل إلى عقود من الزمن في بقائها نشطة جسديًا واجتماعيًا. وقالت في مقابلة حصرية مع People: “أواصل التنزه في الهواء الطلق، مثل مشاهدة لعبة البيسبول – وخاصة فريق لوس أنجلوس دودجرز، والاستمتاع بالوقت مع عائلتي وأصدقائي”. (بالمناسبة، سانت هو حاليا أكبر فائز بجائزة الأوسكار على قيد الحياة.)
من المؤكد أن “ساينت” على وشك تحقيق شيء ما، خصوصًا فيما يتعلق بتواصلها الاجتماعي. فحصت مراجعة عام 2010 في مجلة PLOS Medicine 148 دراسة ووجدت أن وجود شبكات اجتماعية قوية يمكن أن يقلل من خطر وفاة الشخص بنسبة 50٪.
ديفيد أتينبورو
كيف تمكن المخرج والراوي ديفيد أتينبورو من التقدم في السن برشاقة لمدة 100 عام؟ لقد قال من قبل أن الأمر في الغالب هو الحظ، وفقًا لصحيفة Today. ومع ذلك، فهو يتبع أيضًا نظامًا غذائيًا مرنًا في الغالب، وقد أخبر Good Housekeeping قبل بضع سنوات، “لقد أصبحت نباتيًا أكثر بكثير خلال السنوات القليلة الماضية مما كنت أعتقد أنني سأصبح عليه في أي وقت مضى” (عبر Yahoo! Life).
هل يمكن أن يساعد تناول المزيد من الخضار في الحفاظ على قدوم أعياد الميلاد؟ العلم ليس متأكدًا، كما يتضح من مقال نُشر عام 2025 في مجلة ماتوريتاس والذي شكك في الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بتفوق النظام النباتي على أكل اللحوم. ومع ذلك، يبدو أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا فإن تقليل تناول اللحوم ربما يكون قد حقق لأتينبورو تحولًا جيدًا. والحقيقة بشأن النظام الغذائي المرن هي أنه ثبت أيضًا أنه يقلل من خطر الوفاة.
لي جرانت
تبلغ الممثلة لي جرانت 100 عامًا وتظل صادقة بشكل منعش بشأن كل الجهود التي بذلتها لتبقى شابة بشكل واضح، بما في ذلك الخضوع لعمليات جراحية تجميلية متعددة بدءًا من العشرينات من عمرها (عبر نيويورك بوست). لكن لم يكن جراحو التجميل هم من حافظوا على حيوية جرانت لمدة 10 عقود. بدلاً من ذلك، قد تكون حياة جرانت الطويلة مرتبطة بقدرتها على الاعتراف بأخطائها وحتى الضحك عليها، كما فعلت في مهرجان الطب الصيني التقليدي في عام 2017، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، عندما تحدثت عن حياة تضمنت الكثير من لحظات SMH.
هل يعتبر التمتع بروح الدعابة عنصرًا مضادًا للشيخوخة حقًا؟ ربما، خاصة إذا كنت تقوم بالفعل بدمج الضحك في حياتك. في الواقع، وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة علم الأوبئة أن الضحك يوميًا يبدو أنه يقلل من خطر وفاة الشخص.
بامبي لين
أشعلت الممثلة والمغنية والراقصة بامبي لين المسرحيات الموسيقية مثل “أوكلاهوما” و”كاروسيل” في الخمسينيات من القرن العشرين. تبلغ الآن من العمر 100 عام، وتكتسب الشهرة مرة أخرى مع الأجيال الجديدة بسبب طول عمرها.
في مقابلة مع روجرز وهامرشتاين، كشفت لين عن إحدى عاداتها التي ربما أدت إلى وصولها إلى هدف القرن. وتذكرت عندما سئلت عن حياتها المهنية: “كنت سعيدة بالعمل في ما أقوم به”. وبعبارة أخرى، كانت تحب وظيفتها. وهذا مثير للاهتمام، بالنظر إلى أن دراسة أجريت عام 2021 في مجلة SSM – صحة السكان أظهرت أن النساء في “الوظائف الروتينية” يعشن سنوات أقل من أولئك الذين كانوا في مناصب قيادية أكثر.
جاكلين وايت
قد لا تكون على دراية بجاكلين وايت، الممثلة التي جذبت الأضواء في الأربعينيات. ومع ذلك، فقد عززت أيضًا عضويتها في النادي المئوي ببلوغها سن 103 أعوام.
لقد كان وايت خارج مشهد المشاهير منذ عقود. كما يشير موقع IMDb، توقفت وايت عن التمثيل بعد زواجها لتكرس نفسها لتكون زوجة وأم. لكن تفانيها تجاه عائلتها يمكن أن يكون دليلاً على سبب تغلبها على الصعاب وتجاوزها علامة المائة عام. لماذا؟ أظهرت دراسة استشهدت بها مجلة تايم وجود علاقة بين الروابط العائلية القوية وانخفاض احتمال الوفاة بنسبة 6٪ خلال السنوات الخمس التالية.