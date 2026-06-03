كل شيء تقريبًا يسير بشكل خاطئ في خسارة ميتس القبيحة أمام مارينرز

سياتل – كان هناك جدول زمني صعب ينتظر فريق ميتس عندما غادروا كوينز في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأحد، وبعد مباراتين في تلك القائمة، كل شيء ليس على ما يرام.

ليلة الثلاثاء، أدى مزيج من الرميات المخيبة والدفاع القبيح والإنتاج الهجومي المتواضع إلى إغراق فريق ميتس في خسارة 8-3 أمام مارينرز في تي موبايل بارك. خسر فريق ميتس مباراته الثانية على التوالي لبدء الرحلة البرية.

لقد ولت المشاعر الإيجابية التي رافقت فريق ميتس إلى شمال غرب المحيط الهادئ بعد اكتساح مارلينز في نهاية الأسبوع والذي أدى إلى تمديد سلسلة انتصاراتهم إلى أربع مباريات.

يشكل فريق مارينرز، الذي فاز للمرة الثامنة على التوالي، تهديدًا مشروعًا للفوز بلقب AL West وسيواصل فريق Mets هذا التأرجح في الساحل الغربي في سان دييغو ضد فريق بادريس كثيرًا في مزيج التصفيات في NL.

خاض جونا تونغ أول نزهة صعبة له في ثلاث مباريات منذ استدعائه من Triple-A سيراكيوز. استسلم صاحب اليد اليمنى لخمسة أشواط، وحصل أربعة منها، على خمس ضربات ومسيرتين على مدى 3 ¹/₃ أدوار في دور إغاثة جماعي.

بشكل عام ، استسلم فريق ميتس لثلاثة من أصحاب الأرض في ليلة قام مارينرز ببناء وسادة مريحة بحلول الشوط الخامس وتدحرجوا حتى النهاية. سيحاول فريق ميتس تجنب اكتساح السلسلة يوم الأربعاء مع فريدي بيرالتا على التل.

من بين الإيجابيات القليلة لميتس كان الصاعد كارسون بينج، الذي سدد مرتين على أرضه لمواصلة فورة هجومه الأخيرة. لكن فريق ميتس لم يكن ديناميكيًا هجوميًا، بعد ليلة تمكنوا فيها من ضربتين فقط في خسارة 3-2 في 10 أشواط.

Huascar Brazobán، الذي كان بمثابة الافتتاح، عمل في الشوط الثاني. انفرد دومينيك كانزون بهدف واحد قبل أن يتقدم برازوبان بنتيجة 0-2 في العد أمام باتريك ويزدوم وترك تغييرًا فوق اللوحة. سحقها الحكمة لهومر من جولتين ليمنح مارينرز التقدم 2-0. تضاعف كولت إيمرسون لينهي ليلة برازوبان قبل أن يسجل تونغ المباراة النهائية للشوط.

قام بينجي بتفريغ هوميروس من جولتين في الشوط الثالث الذي تعادله 2-2. تضاعف AJ Ewing في الشوط قبل أن يسلم Benge هدفين ضد لوجان جيلبرت. في بداية المباراة، أخذ بينجي جيلبرت إلى الملعب الحادي عشر قبل أن يضرب.

متجر ميتس للسلع تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء.

أدى خطأان فادحان من قبل فريق ميتس إلى سباق غير مكتسب لفريق مارينرز في الشوط الثالث. بعد أن أخطأ ماركوس سيمين في تشغيل خط راندي أروزارينا في خطأ ذي قاعدتين – كانت رميته إلى القاعدة الأولى خاطئة، مما سمح لأروزارينا بالوصول إلى المركز الثاني – أساء مارك فينتوس التعامل مع بطانة لوك رالي الناعمة. وسجل أروزارينا هدفا من خطأ فيينتوس ليمنح مارينرز التقدم 3-2.

سار تونغ على جي بي كروفورد لتحميل القواعد في الشوط الرابع قبل أن تؤدي ذبابة جوليو رودريغيز إلى زيادة عجز ميتس إلى 4-2. تقاعد تونغ من Arozarena لتجنب المزيد من الضرر. بدأت مسيرة الحكمة وأغنية جوني بيريدا في التجمع.

ألقى بيريدا لكمة قوية مع هوميروس من ثلاثة أشواط في الشوط الخامس مما أعطى مارينرز التقدم 7-2. بدأ التجمع مع خلع يونج من قفاز Vientos – الذي حكم منفردًا – قبل أن ينفرد Canzone. مع فوزين، ألقى تونغ قاطعة في رميته التاسعة إلى بيريدا والتي اختفت خلف السياج في يسار الوسط.

قلص هوميروس بينجي الثاني في تلك الليلة الفارق إلى 7-3. كانت اللعبة متعددة اللاعبين هي الأولى في مسيرة Benge المهنية.

AJ Minter، في أول نزهة متتالية له منذ عودته من مهمة إعادة التأهيل في الدوري الثانوي، عمل في الشوط الثامن بدون أهداف. في الليلة السابقة استسلم مينتر لضربة الفوز في الشوط العاشر.