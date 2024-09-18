كل ما تحتاج إلى معرفته عن فيروس حمى الكسلان

لقد وصل فيروس آخر إلى الأراضي الأمريكية. هذه المرة هو فيروس أوروبوش – المعروف أيضًا باسم حمى الكسلان لأن الفيروس تم اكتشافه لأول مرة في عام 1955 في دم حيوان الكسلان. وفقًا لمجلة ساينتيفيك أمريكان، أصاب فيروس أوروبوش البشر والحيوانات في المقام الأول في منطقة الأمازون، لكن الفيروس ينتشر ببطء إلى دول في أقصى الشمال مثل كوبا.
وقد أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 52 حالة إصابة بمرض أوروبوش في الولايات المتحدة، ولكن كل هذه الحالات جاءت من أشخاص عادوا من السفر إلى حوض الأمازون ومناطق أخرى. وحتى الآن، لم تنتقل أي حالات من حمى الكسلان محليًا في الولايات المتحدة.
تنتشر الفيروسات مثل كوفيد-19 ونزلات البرد الشائعة عندما يتلامس الأشخاص بشكل مباشر مع قطرات الهواء المصابة التي تدخل إليهم من خلال أفواههم أو أنوفهم. تنتشر فيروسات أخرى مثل زيكا من خلال الدم، وخاصة عندما يلدغ الناس بعوضة تحمل الفيروس. ينتشر فيروس أوروبوش أيضًا من خلال بعض أنواع البعوض، لكن حامليه هم في الغالب البراغيش، وهي ذبابات صغيرة تُلقب بـ “نو-سيمز”. يمكن أن ينتشر أيضًا من الحامل إلى الجنين.
أعراض فيروس حمى الكسلان
غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس أوروبوش بحمى مصحوبة بصداع أو آلام في العضلات والمفاصل أو قشعريرة. قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية للضوء أو دوخة أو غثيان. تظهر لدى نسبة صغيرة من الأشخاص أعراض مرض عصبي غازي – مثل الارتباك أو الخمول أو حركات العين السريعة اللاإرادية – بعد الإصابة بالحمى الأولية. على الرغم من أن الأعراض تستمر أقل من أسبوع، إلا أن أكثر من نصف الأشخاص قد يعانون من انتكاسة الأعراض بعد أسابيع. من النادر أن يموت الأشخاص بسبب فيروس أوروبوش.
إذا سافرت مؤخرًا إلى منطقة من المحتمل أن تنتقل فيها عدوى أوروبوش وواجهت هذه الأعراض، فسيحتاج طبيبك إلى إجراء فحص دم للبحث عن الحمض النووي الريبي الفيروسي أو الأجسام المضادة. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه لا توجد لقاحات أو علاجات لفيروس أوروبوش، لذا فإن أفضل طريقة لإدارة فيروس حمى الكسلان هي علاج الأعراض من خلال الراحة والسوائل والأسيتامينوفين (تايلينول). نظرًا لأن حمى الضنك لها أعراض مماثلة لأعراض أوروبوش، تجنب الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) حتى يؤكد فحص الدم الإصابة بـ أوروبوش.
كيف تحمي نفسك من فيروس حمى الكسلان
في السادس عشر من أغسطس/آب، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيرًا بشأن انتشار فيروس أوروبوش خارج منطقة الأمازون. إذا كنت تخطط للسفر إلى أي دولة لديها إشعار صحي للسفر بسبب تفشي فيروس ينتشر عن طريق البعوض أو البراغيش، فيجب عليك حماية بشرتك باستخدام طارد الحشرات المسجل لدى وكالة حماية البيئة. من الأفضل أيضًا تغطية نفسك بارتداء قمصان وسراويل طويلة الأكمام (نعم، يمكن للبعوض أن يعض من خلال الملابس). عند اختيار أماكن الإقامة، ابحث عن أماكن بها تكييف أو نوافذ بها شاشات. تذكر أن أعراض أوروبوش قد لا تظهر إلا لاحقًا، لذا لا يزال بإمكانك نشر الفيروس بعد عودتك من السفر.
توجد كوبا حاليًا في حالة تحذير سفر من المستوى 2، مما يعني أن هناك تفشيًا مستمرًا لمرض أوروبوش. يجب عليك اتخاذ خطوات إضافية لحماية نفسك من لدغات الحشرات أثناء وجودك في البلاد. لمنع انتشار محتمل في الولايات المتحدة، تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا حماية نفسك من لدغات الحشرات لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل عند العودة إلى المنزل. يجب على النساء الحوامل إعادة النظر في السفر غير الضروري إلى كوبا.
كما تشهد بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وبيرو حالات من لدغات الحشرات، لذا ستحتاج إلى اتخاذ تدابير لمنع لدغات الحشرات إذا كنت تخطط للسفر إلى تلك البلدان أيضًا.