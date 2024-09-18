كل ما تحتاج إلى معرفته عن فيروس حمى الكسلان

لقد وصل فيروس آخر إلى الأراضي الأمريكية. هذه المرة هو فيروس أوروبوش – المعروف أيضًا باسم حمى الكسلان لأن الفيروس تم اكتشافه لأول مرة في عام 1955 في دم حيوان الكسلان. وفقًا لمجلة ساينتيفيك أمريكان، أصاب فيروس أوروبوش البشر والحيوانات في المقام الأول في منطقة الأمازون، لكن الفيروس ينتشر ببطء إلى دول في أقصى الشمال مثل كوبا.

وقد أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 52 حالة إصابة بمرض أوروبوش في الولايات المتحدة، ولكن كل هذه الحالات جاءت من أشخاص عادوا من السفر إلى حوض الأمازون ومناطق أخرى. وحتى الآن، لم تنتقل أي حالات من حمى الكسلان محليًا في الولايات المتحدة.

تنتشر الفيروسات مثل كوفيد-19 ونزلات البرد الشائعة عندما يتلامس الأشخاص بشكل مباشر مع قطرات الهواء المصابة التي تدخل إليهم من خلال أفواههم أو أنوفهم. تنتشر فيروسات أخرى مثل زيكا من خلال الدم، وخاصة عندما يلدغ الناس بعوضة تحمل الفيروس. ينتشر فيروس أوروبوش أيضًا من خلال بعض أنواع البعوض، لكن حامليه هم في الغالب البراغيش، وهي ذبابات صغيرة تُلقب بـ “نو-سيمز”. يمكن أن ينتشر أيضًا من الحامل إلى الجنين.