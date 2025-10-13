كل ما تحتاج لمعرفته حول زراعة الشجرة في حديقتك

“الزرع المناسب، المكان المناسب” هو شعار البستانيين المعاصرين، ولكن ماذا يحدث عندما ترتكب خطأ وتضع نباتًا، خاصة نباتًا مرهقًا مثل الشجرة، في المكان الخطأ؟ ربما لم تكن تعرف ما الذي يجب مراعاته عند اختيار الشجرة المناسبة لساحتك الأمامية. في بعض الأحيان تبدأ الأشجار في المكان الصحيح، لكن الظروف اللاحقة تجعلها في المكان الخطأ، مثل شجرة تكساس التي يبلغ عمرها 400 عام والتي وقفت في النهاية في طريق مشروع توسيع الطريق. على عكس مدينة كايل، التي تدفع ما يقرب من مليون دولار لنقل الشجرة، فمن المحتمل أنك لا ترغب في إنفاق هذا المبلغ لنقل شجرتك في المكان الخطأ. ربما ارتكبت خطأً للتو، على سبيل المثال، الشجرة التي زرعتها للتو ليست بعيدة بما يكفي عن منزلك. هل من الممكن الزرع في مكان آخر؟ إذا كانت شجرة صغيرة بما يكفي لزراعتها بنفسك، فمن المحتمل ألا يكون زرعها صعبًا للغاية.
القاعدة الأساسية هي أنه يجب نقل الأشجار التي يبلغ قطرها 2 بوصة أو أقل فقط وزرعها دون مساعدة مهنية. التوقيت مهم في عملية الزرع؛ زرع الأشجار المتساقطة في أوائل الربيع قبل ظهور الأوراق أو بعد سقوط الأوراق في الخريف. زرع النباتات دائمة الخضرة في أوائل الربيع أو أواخر الخريف. ستحتاج أولًا إلى تحديد الموقع الجديد لشجرتك وإعداده، وهو الموقع الذي يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة لشجرتك. ضع في اعتبارك التعرض للعناصر وأشعة الشمس والصرف ومستوى الرقم الهيدروجيني للتربة.
قم بحماية جذور الشجرة التي تقوم بزراعتها
ترطيب التربة حول الشجرة المراد زراعتها لتسهيل عملية الحفر؛ ابدأ عملية الري قبل أيام قليلة من الزرع إذا كانت التربة جافة جدًا. من الناحية المثالية، سوف تسعى جاهدة للحفاظ على التربة حول الجذور في كرة جذرية يبلغ قطرها من 8 إلى 12 بوصة لكل بوصة من قطر الشجرة. ابدأ عملية الحفر بخندق حول الشجرة على عمق يصل إلى قدمين باستخدام المجرفة. احفر أسفل كرة الجذر واقطع الجذور من الأسفل حسب الضرورة. ضع قماش القنب في الحفرة وقم بإمالة كرة الجذر عليها. ثم ارفع الشجرة من الأسفل، وليس من الجذع، إلى القماش وخارج الحفرة. لف كرة الجذر في الخيش وتأمينها. يمكنك استخدام قماش القنب لسحب الشجرة إلى موقعها الجديد. امنع الجذور من التكسر أثناء العملية، لأن الضرر قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالشجرة.
من الناحية المثالية، ستنتقل إلى الموقع الجديد على الفور، لكن إذا لم تتمكن من ذلك، تأكد من إبقاء جذور الشجرة رطبة. يجب أن يكون عرض الحفرة الجديدة للشجرة التي تقوم بزراعتها ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عرض كرة الجذر وعمق أقل من ارتفاعها بمقدار 2 إلى 3 بوصات. ارفع الشجرة إلى جحرها الجديد بعناية. بعد تحديد موضعها، ابدأ في إعادة ملء الحفرة وقم بالتربيت على التربة حول كرة الجذر. قم بإزالة الخيط عندما تمتلئ الحفرة بالتربة إلى منتصفها تقريبًا. يمكنك ترك الخيش طالما أنه ليس مادة صناعية. أكمل ملء الحفرة وقم بسقي الشجرة المزروعة جيدًا. لمزيد من الدعم للشجرة بعد الزرع، قد ترغب في تنفيذ ممارسة تستخدم غالبًا في عمليات الزرع – تثبيت الأشجار الكبيرة لديك باستخدام تقنية البستنة العبقرية – والتي تسمى التشابك.