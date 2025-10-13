كل ما تحتاج لمعرفته حول زراعة الشجرة في حديقتك

“الزرع المناسب، المكان المناسب” هو شعار البستانيين المعاصرين، ولكن ماذا يحدث عندما ترتكب خطأ وتضع نباتًا، خاصة نباتًا مرهقًا مثل الشجرة، في المكان الخطأ؟ ربما لم تكن تعرف ما الذي يجب مراعاته عند اختيار الشجرة المناسبة لساحتك الأمامية. في بعض الأحيان تبدأ الأشجار في المكان الصحيح، لكن الظروف اللاحقة تجعلها في المكان الخطأ، مثل شجرة تكساس التي يبلغ عمرها 400 عام والتي وقفت في النهاية في طريق مشروع توسيع الطريق. على عكس مدينة كايل، التي تدفع ما يقرب من مليون دولار لنقل الشجرة، فمن المحتمل أنك لا ترغب في إنفاق هذا المبلغ لنقل شجرتك في المكان الخطأ. ربما ارتكبت خطأً للتو، على سبيل المثال، الشجرة التي زرعتها للتو ليست بعيدة بما يكفي عن منزلك. هل من الممكن الزرع في مكان آخر؟ إذا كانت شجرة صغيرة بما يكفي لزراعتها بنفسك، فمن المحتمل ألا يكون زرعها صعبًا للغاية.

القاعدة الأساسية هي أنه يجب نقل الأشجار التي يبلغ قطرها 2 بوصة أو أقل فقط وزرعها دون مساعدة مهنية. التوقيت مهم في عملية الزرع؛ زرع الأشجار المتساقطة في أوائل الربيع قبل ظهور الأوراق أو بعد سقوط الأوراق في الخريف. زرع النباتات دائمة الخضرة في أوائل الربيع أو أواخر الخريف. ستحتاج أولًا إلى تحديد الموقع الجديد لشجرتك وإعداده، وهو الموقع الذي يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة لشجرتك. ضع في اعتبارك التعرض للعناصر وأشعة الشمس والصرف ومستوى الرقم الهيدروجيني للتربة.