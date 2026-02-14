كل ما قالته كايلي جينر عن علامات التمدد لديها

كان لدى كايلي جينر، أصغر أبناء كيتلين وكريس جينر، الكثير لتقوله عن علامات التمدد التي خلفتها حمليها، وتظهر العديد من تعليقاتها أنها على ما يبدو غير منزعجة مما يقوله الناس الوقحون. على سبيل المثال، في عام 2020، عندما أخبرها أحد المتصيدين أنها تبدو “أفضل” قبل أن تلد ابنتها ستورمي، أغلقتهم قائلة ببساطة: “لقد أنجبت طفلاً”. بعد ذلك، في منشور لاحق لها على Instagram Stories، شاركت خبيرة التجميل صورة لعلامات التمدد على ثدييها قائلة: “نعم، يمكنني إطعام إنسان، بدون تحديد” (عبر سبعة عشر).
أخيرًا أحببت الإنسان العادي بعد رؤية ذلك @ كايلي جينر لديها أيضا علامات تمدد المعتوه! pic.twitter.com/3moyCCznCd
— ᴏꜱᴀ ᴅɪᴀꜱ (@ladybeesunsets) 11 مايو 2020
يبدو أن العديد من النساء كان لهن استجابة إيجابية لصراحة جينر. ردًا على مشاركة نجمة الواقع لصور علامات التمدد على جسدها، كتبت مستخدمة X ROSA DIAS: “أشعر أخيرًا بأنني إنسانة طبيعية بعد رؤية أن @KylieJenner لديها أيضًا علامات تمدد الثدي!” فأجابت #NEKT#: “أنتِ يا فتاة تظل صادقة مع جميع الفتيات هناك ويحتضنن علامات تمدد أجسادنا وكل شيء.”
لدى كايلي جينر وجهة نظر فلسفية حول علامات التمدد التي تعاني منها
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية، ليس من غير المعتاد أن تعاني النساء من التوتر والحرج المرتبط بعلامات التمدد. ومن بين 116 امرأة شملهن الاستطلاع، قالت أكثر من ثلث النساء اللاتي تم سؤالهن إنهن يعانين من قدر “كثير” أو “معتدل” من الإحراج المتعلق بهذه العلامات. ومع ذلك، كما يشير موقع WebMD، يمكن لأي شخص أن يصاب بعلامات التمدد، وتعاني منها ما بين 50% إلى 90% من النساء.
ونظرًا لمدى شيوع علامات التمدد في التجربة الإنسانية، فقد اقترح البعض أنه قد يكون من الحكمة التصالح معها. وفي حديثها عن رحلتها نحو القبول، كتبت إحدى النساء: “لقد رأيتهم من أجل غرضهم”، وأضافت: “تظهر لي علامات التمدد أنني أنمو جسديًا وعقليًا” (عبر فرانك بودي).
وبالفعل، أدلت جينر بنفسها بتصريحات مماثلة حول علامات التمدد، حيث قالت إنها رغم أنها لا تزال تعاني منها بعد ولادة ابنتها، إلا أنها “قبلتها كهدية صغيرة من ستورمي”. كما قدمت بعض النصائح المشجعة لأحد متابعيها على Instagram، قائلة: “بمجرد قبول التغيير، عادت ثقتي بنفسي. الأمر يستغرق وقتًا فقط” (عبر BET).