كل ما قالته كايلي جينر عن علامات التمدد لديها

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية، ليس من غير المعتاد أن تعاني النساء من التوتر والحرج المرتبط بعلامات التمدد. ومن بين 116 امرأة شملهن الاستطلاع، قالت أكثر من ثلث النساء اللاتي تم سؤالهن إنهن يعانين من قدر “كثير” أو “معتدل” من الإحراج المتعلق بهذه العلامات. ومع ذلك، كما يشير موقع WebMD، يمكن لأي شخص أن يصاب بعلامات التمدد، وتعاني منها ما بين 50% إلى 90% من النساء.

ونظرًا لمدى شيوع علامات التمدد في التجربة الإنسانية، فقد اقترح البعض أنه قد يكون من الحكمة التصالح معها. وفي حديثها عن رحلتها نحو القبول، كتبت إحدى النساء: “لقد رأيتهم من أجل غرضهم”، وأضافت: “تظهر لي علامات التمدد أنني أنمو جسديًا وعقليًا” (عبر فرانك بودي).

وبالفعل، أدلت جينر بنفسها بتصريحات مماثلة حول علامات التمدد، حيث قالت إنها رغم أنها لا تزال تعاني منها بعد ولادة ابنتها، إلا أنها “قبلتها كهدية صغيرة من ستورمي”. كما قدمت بعض النصائح المشجعة لأحد متابعيها على Instagram، قائلة: “بمجرد قبول التغيير، عادت ثقتي بنفسي. الأمر يستغرق وقتًا فقط” (عبر BET).