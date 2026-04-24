كل ما قاله شون ماكفاي من فريق رامز، ليس سنيد، عن تاي سيمبسون

في كل عام، هناك قصة رئيسية واحدة تسيطر على مشروع NFL.

في العام الماضي، كان السقوط صادمًا – ولكن ربما دقيقًا – لشيدوير ساندرز، لاعب الوسط الذي صاغه كليفلاند براونز في الجولة الخامسة بعد أن ربطه بعض المحللين بأنه لاعب محتمل في الجولة الأولى.

بالنسبة إلى 2026 NFL Draft، تغلب على Sean McVay وLA Rams.

فاجأ الكباش الجميع عندما اختاروا Alabama QB Ty Simpson بالاختيار رقم 13 بشكل عام. بدلاً من استخدام التحديد لصياغة لاعب مؤثر يمكنه مساعدة هذه القائمة المتنافسة في Super Bowl على اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام، اختار GM Les Snead and Co. استبدال امتيازهم الحالي QB الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي.

إليكم ما قاله سنيد وماكفاي خلال مؤتمرهما الصحفي التمهيدي مساء الخميس.

عندما علموا أن Alabama QB Ty Simpson كان اختيارهم

سنيد: “أعتقد أنها كانت عملية بدأت في فترة الإجازة، في حد ذاتها، خاصة عندما شارك (المدرب الرئيسي) شون (ماكفاي) والطاقم الفني. وتستمر هذه العملية حتى الأجزاء الأخيرة من الأسبوع الماضي. ثم في ذلك الوقت، كما ذكرت هنا، سيشكل البحر الاختيار الثالث عشر لك. كان عليك السقوط.”

حول ما كان يدور حول سيمبسون والذي جعله خيار البناء نحو المستقبل

سنيد: “أعتقد أنه في نهاية اليوم، ربما يقوم بمعالجة كرة القدم، شخص يمكنه تنفيذ مخالفة تمريرية. لديه قدرة على الحركة، لذا ربما يكون هذا هو الماكرو. هناك الكثير من المتغيرات التي تدخل في الأمر، ولكن هذا هو الماكرو الذي أود قوله.”

عن شخصية سيمبسون

سنيد: “أعتقد الآن أنه لا يزال لائقًا، ولكن أود أن أقول الرحلة التي خاضها. أعتقد أن الشيء الذي تقدره هو المثابرة خلال المد والجزر من الذهاب إلى ألاباما، والحصول على الوظيفة، والحصول على أول مباراة له في المباراة الافتتاحية ضد ولاية فلوريدا وخسروا تلك المباراة. لقد نشأت في ألاباما. كانت السماء تتساقط في ولاية ألاباما، ولكن لنرى على الأرجح من تلك النقطة فصاعدًا كيف تقدموا كفريق وهو كلاعب وسط في الفريق”. التصفيات هي فقط… أسميها المثابرة التي تتمتع بها عندما تمر بأشياء صعبة.

حول ما إذا كانوا قد أجروا محادثة مع QB ماثيو ستافورد قبل الاختيار

ماكفاي: “نعم فعلت.”

على ما قاله لستافورد

ماكفاي: “سأبقي ذلك بيننا.”

حول ما إذا كان يتوقع أن يكون سيمبسون هو البديل لستافورد هذا الموسم

ماكفاي: “سنرى. سوف يتنافس مع (لاعب الوسط) ستيتسون (بينيت).”

حول ما كان يدور حول سيمبسون والذي جعلهم يختارونه على شخص يمكن أن يكون ذا فائدة فورية في قائمتهم الحالية

سنيد: “أعتقد أنني ذكرت ذلك في أحد الأيام أثناء مكالمة هاتفية. يمكنك تجنيد شخص تعتقد أنه سيكون فوريًا ويمكن أن يتعرض لإصابة. خذ (Tight End Terrance Ferguson) ‘Ferg’ العام الماضي. لقد أضاع الوقت. ثم تقول، “انتظر لحظة، سيتعين علينا تأخير ذلك”. يمكنك تجنيد شخص ما للمستقبل وقد تكون هناك إصابة. انها مثل، ‘انتظر لحظة. كان ذلك للمستقبل والآن هو الآن. لذلك لا أعرف إذا كان بإمكانك أن تأخذ شخصًا ما في المسودة وتقول إنه سيأتي ويلعب، خاصة في فريق مثل فريقنا. عليك أن تأتي. عليك أن تكسب حقوق الملكية. عليك أن تكتسب الثقة قبل أن تحصل على القميص وتساعدنا في يوم المباراة.

حول ما إذا كان الاختيار يؤثر على مناقشات العقد مع ستافورد

ماكفاي: “لا.”

في عملية التفكير لصياغة شخص لديه خبرة أقل في البداية

سنيد: “أعتقد أنه ربما يعتمد على عمره والمدة التي قضاها في كرة القدم الجامعية. هذا متغير عليك العمل من خلاله. المزيد من التكرار سيساعد فقط. في حالته، عندما وصل إلى هناك … أود أن أقول هذا، لقد لعب ناضجًا من حيث كيفية لعبه في مركز الوسط لذا يمكن أن يكون ذلك مكافأة. لم يكن بحاجة إلى العديد من المباريات لبدء اللعب بشكل ناضج. أعتقد أن هذه هي فائدة الذهاب إلى أماكن، والمثابرة وليس مجرد الانتقال لمحاولة اللعب. هناك عنصر الجلوس والتعلم، التطور والتحسن.”

حول ما إذا كان لديه علاقة موجودة مسبقًا مع والد سيمبسون، جيسون سيمبسون

سنيد: “جايسون، ربما كنا في كرة القدم بنفس القدر من السنوات تقريبًا. عندما كنت ألعب في لجنة الأوراق المالية والبورصات، كان يلعب في لجنة الأوراق المالية والبورصات. دخل في مجال التدريب. ليس لدي علاقة شخصية حقيقية بخلاف أنه كان ناجحًا جدًا مع UT Martin. (لاعب الوسط) دريسر وين، الذي كان أحد QBs كان جزءًا منا. ونعم، لقد تحدثت مع جيسون (سيمبسون) والعائلة. أفعل ذلك مع لاعبين آخرين قبل المسودة. إنه أكثر من CAC، ذلك النوع الاستشاري من دور التقييم الذي لدينا. في كثير من الأحيان، سيطلب منك مدربو الكلية الجلوس مع لاعبين مختلفين أثناء محاولتهم متابعة العملية وأنت تحاول منحهم بعض النقاط حول ما يمكن توقعه، دائمًا في نهاية اليوم، تحاول أن تفهم الأمر لا يتعلق بالمكان الذي يتم تجنيدك فيه، بل يتعلق بالمكان الذي تذهب إليه والموقف الذي ستذهب إليه وما ستفعله بهذه الفرصة بعد ذلك.

حول رد فعل ستافورد على صياغة سيمبسون

ماكفاي: “لقد كان رائعًا. إنه مربط حصان. إنه دائمًا من الدرجة الأولى بكل معنى الكلمة. “

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية