كل ما نعرفه عن القضايا الصحية لدوللي بارتون لعام 2025

وفقا لتقارير لنا ويكلي، كانت أسطورة موسيقى الريف دوللي بارتون تتعامل مع بعض المشكلات الصحية. في سبتمبر 2025، تغيبت بارتون عن حدث في متنزهها الترفيهي دوليوود، والذي كان من المقرر الاحتفال بافتتاح Night Flight Expedition Ride. ومع ذلك، في رسالة مسجلة مسبقًا، قالت لمعجبيها: “حسنًا، لقد واجهت مشكلة صغيرة. كان لدي حصوة في الكلى كانت تسبب لي الكثير من المشاكل. وتبين أنها أصابتني بالعدوى”.

كما أجلت المطربة الصغيرة حفلاتها في لاس فيغاس المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل إجراء ما أسمته “بعض الإجراءات”. سعيًا لطمأنة متابعيها، انتقلت بارتون إلى حسابها على X في 8 أكتوبر لتعلن، “لم أمت بعد!”، موضحة أنها كانت ببساطة تعتني ببعض المشكلات الصحية التي لم تكن قادرة على معالجتها بينما كان زوجها كارل دين مريضًا.

في الآونة الأخيرة، تحدثت المغنية إلى معجبيها عبر إنستغرام لشرح غيابها عن حضورها في نوفمبر في قاعة المشاهير في IAAPA لعملها مع دوليوود. وقالت: “أنا آسفة حقًا لأنني لم أتمكن من التواجد هناك، لكنني بالتأكيد أردت أن أغتنم الفرصة لأقول شكرًا لك على هذا الشرف الرائع”.