كل ما نعرفه عن القضايا الصحية لدوللي بارتون لعام 2025

وفقا لتقارير لنا ويكلي، كانت أسطورة موسيقى الريف دوللي بارتون تتعامل مع بعض المشكلات الصحية. في سبتمبر 2025، تغيبت بارتون عن حدث في متنزهها الترفيهي دوليوود، والذي كان من المقرر الاحتفال بافتتاح Night Flight Expedition Ride. ومع ذلك، في رسالة مسجلة مسبقًا، قالت لمعجبيها: “حسنًا، لقد واجهت مشكلة صغيرة. كان لدي حصوة في الكلى كانت تسبب لي الكثير من المشاكل. وتبين أنها أصابتني بالعدوى”.
كما أجلت المطربة الصغيرة حفلاتها في لاس فيغاس المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل إجراء ما أسمته “بعض الإجراءات”. سعيًا لطمأنة متابعيها، انتقلت بارتون إلى حسابها على X في 8 أكتوبر لتعلن، “لم أمت بعد!”، موضحة أنها كانت ببساطة تعتني ببعض المشكلات الصحية التي لم تكن قادرة على معالجتها بينما كان زوجها كارل دين مريضًا.
في الآونة الأخيرة، تحدثت المغنية إلى معجبيها عبر إنستغرام لشرح غيابها عن حضورها في نوفمبر في قاعة المشاهير في IAAPA لعملها مع دوليوود. وقالت: “أنا آسفة حقًا لأنني لم أتمكن من التواجد هناك، لكنني بالتأكيد أردت أن أغتنم الفرصة لأقول شكرًا لك على هذا الشرف الرائع”.
ما مدى خطورة عدوى الكلى؟
يقول صندوق الكلى الأمريكي أن عدوى الكلى، المعروفة أيضًا طبيًا باسم “التهاب الحويضة والكلية”، تحدث بسبب البكتيريا الموجودة في المسالك البولية. تشمل علامات عدوى الكلى آلام أسفل الظهر في أحد الجانبين أو كليهما، والقشعريرة، والحمى، والغثيان، ووجود دم أو صديد في البول، والتبول المؤلم.
وتشير المنظمة أيضًا إلى خطورة طلب المساعدة على الفور إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بعدوى في الكلى. بدون علاج، قد تتضرر الكليتان بشكل دائم، أو قد تصاب بعدوى في الدم (الإنتان)، والتي يمكن أن تكون قاتلة.
لكن الخبر السار هو أنه يمكن إزالة عدوى الكلى بالمضادات الحيوية. في الواقع، يشير صندوق الكلى الأمريكي إلى أن معظم الناس سيبدأون في الشعور بالتحسن بسرعة كبيرة.
عادةً ما تمر حصوات الكلى من تلقاء نفسها في حوالي 80% من الحالات، وفقًا للمستشفيات الجامعية. ومع ذلك، إذا لم يتمكنوا من المرور، يمكن لأطباء المسالك البولية استخدام الليزر أو موجات الصدمة المستهدفة لتفتيت الحصوات إلى قطع أصغر. تشمل تقنيات العلاج الأخرى تنظير الحالب، والذي يتضمن إدخال منظار رفيع في المسالك البولية للعثور على الحصوات وعلاجها؛ قطع حصاة الكلية عن طريق الجلد، والذي يتضمن إجراء شق صغير وإزالة الحجارة؛ وتفتيت الحصوات بالموجات الصدمية من خارج الجسم، والذي يفتت الحصوات من خارج الجسم. تشير المستشفيات الجامعية إلى أن هذه الأساليب كلها آمنة تمامًا بشكل عام، حيث يتمكن المرضى من العودة إلى منازلهم في نفس اليوم.