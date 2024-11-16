كل ما يجب أن تعرفه عن إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لدونالد ترامب

تميزت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بظهور لاعب رئيسي جديد في السياسة الأمريكية، وهو اللاعب الذي أثبتت عضلاته المالية ونفوذه عبر الإنترنت أنه كان حاسما في النتيجة: إيلون ماسك. صنع الملياردير المولود في جنوب إفريقيا اسمه من خلال ملكية شركات ذات تفكير تقدمي مثل Tesla وSpaceX. لكن ماسك أصبح حكما مثيرا للجدل في الخطاب السياسي في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد شرائه منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والتي تصدرت العناوين الرئيسية، والتي أعاد تسميتها لاحقا باسم X. ومنذ ذلك الحين، قدم نفسه كمدافع عن حرية التعبير (على الرغم من امتثاله). بأوامر رقابية) واعتنق مواقف يمينية علنًا في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وظهوره العلني. بعد وقت قصير من محاولة الاغتيال الأولى ضد دونالد ترامب، أيد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المرشح الرئاسي الجمهوري. ثم ضخ 200 مليون دولار في لجنة العمل السياسي الأمريكية، معظمها من ماله الخاص، وساعدت هيئة التمويل في نهاية المطاف في دفع ترامب إلى النصر.

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لقد ألقى ماسك بثقله بالكامل خلف حملة ترامب، حتى أنه ظهر عدة مرات إلى جانبه في التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، مما أثار احتمال أنه كان يتوقع دورًا في الإدارة القادمة. وبالفعل، لقد حدث ذلك، حيث تم الإعلان عن تعيين الملياردير على رأس إدارة جديدة تسمى إدارة الكفاءة الحكومية. لم يظهر التأثير المحتمل لهذا المشروع إلا الآن، ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عنه.