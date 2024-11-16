كل ما يجب أن تعرفه عن إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لدونالد ترامب

تميزت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بظهور لاعب رئيسي جديد في السياسة الأمريكية، وهو اللاعب الذي أثبتت عضلاته المالية ونفوذه عبر الإنترنت أنه كان حاسما في النتيجة: إيلون ماسك. صنع الملياردير المولود في جنوب إفريقيا اسمه من خلال ملكية شركات ذات تفكير تقدمي مثل Tesla وSpaceX. لكن ماسك أصبح حكما مثيرا للجدل في الخطاب السياسي في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد شرائه منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والتي تصدرت العناوين الرئيسية، والتي أعاد تسميتها لاحقا باسم X. ومنذ ذلك الحين، قدم نفسه كمدافع عن حرية التعبير (على الرغم من امتثاله). بأوامر رقابية) واعتنق مواقف يمينية علنًا في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وظهوره العلني. بعد وقت قصير من محاولة الاغتيال الأولى ضد دونالد ترامب، أيد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المرشح الرئاسي الجمهوري. ثم ضخ 200 مليون دولار في لجنة العمل السياسي الأمريكية، معظمها من ماله الخاص، وساعدت هيئة التمويل في نهاية المطاف في دفع ترامب إلى النصر.
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لقد ألقى ماسك بثقله بالكامل خلف حملة ترامب، حتى أنه ظهر عدة مرات إلى جانبه في التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، مما أثار احتمال أنه كان يتوقع دورًا في الإدارة القادمة. وبالفعل، لقد حدث ذلك، حيث تم الإعلان عن تعيين الملياردير على رأس إدارة جديدة تسمى إدارة الكفاءة الحكومية. لم يظهر التأثير المحتمل لهذا المشروع إلا الآن، ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عنه.
الاسم مشتق من ميمي
وقد وصف دونالد ترامب نفسه وزارة الكفاءة الحكومية بأنها “مشروع مانهاتن في عصرنا”، بحسب صحيفة الغارديان. وكان هذا التعليق إشارة إلى المشروع الزلزالي الذي نفذته الحكومة الأمريكية مع علماء بريطانيين وكنديين لتطوير القنبلة الذرية في الأربعينيات. لكن إيلون ماسك وآخرين تحدثوا عن القسم الجديد بعبارات مرحة بشكل مدهش. في الواقع، فإن الجناس الناقص للاسم نفسه، DOGE، هو إشارة إلى الميم الشهير على الإنترنت لشيبا إينو الياباني المسمى Kabosu، والذي يعد Musk معجبًا به.
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ظهرت الميم لأول مرة في عام 2013 وتضمنت عادةً صورًا للكلب المعني مغطاة بنص مكتوب بلا رسوم هزلية متعددة الألوان. كان انتشار هذا المفهوم منتشرًا على نطاق واسع لدرجة أنه أثر على اسم “Dogecoin”، وهي عملة مشفرة تم إطلاقها في أعقاب Bitcoin. وقد اتُهم ماسك سابقًا بمحاولة التلاعب بقيمة العملة من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد ادعى سابقًا أن SpaceX ستمول مهمة إلى القمر بالكامل من خلال Dogecoin وأن Tesla ستقبل العملة المشفرة (لقد فعلت ذلك لبعض الوقت لبيع البضائع)، لكن لم يؤت أي من هذه المخططات ثماره.
ما الذي قد تعنيه “الكفاءة الحكومية” في الممارسة العملية؟
لطالما مازح إيلون ماسك حول إنشاء إدارة افتراضية لكفاءة الحكومة. لعدة أشهر، بدا أنه كان مهتمًا بإدامة ميم دوجي أكثر من تولي دور في حكومة الولايات المتحدة. لكن في 13 نوفمبر 2024، جعل دونالد ترامب إدارة الكفاءة الحكومية حقيقة واقعة، وذكر أن ماسك سيقودها في دور تم تشكيله حديثًا.
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وكما أوضحت منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتم تكليف DOGE بتقليص البيروقراطية داخل إدارة ترامب، بهدف تحفيز خفض التكاليف بشكل كبير عبر الإدارات الحكومية. منذ أن أكد ترامب دور ماسك في الإدارة المقبلة، علق مالك شركة تيسلا على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد الإنفاق التنفيذي. على سبيل المثال، سلط الضوء على إنفاق المعاهد الوطنية للصحة على الدراسات المتعلقة بسلوك الهامستر عند إعطائه المنشطات، مما يشير إلى أنه سيوصي بتعليق تمويل مثل هذه البحوث. درست الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، تأثير الأدوية المضادة للعدوان على العدوان الناجم عن الستيرويد في الهامستر، ويمكن لمثل هذه التجارب تحديد سلامة الأدوية على البشر.
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لدى DOGE تفويض لإيجاد 2 تريليون دولار من المدخرات من بين الميزانية الفيدرالية البالغة 6.7 تريليون دولار، على الرغم من أن النقاد يشيرون إلى أنه مع تخصيص حوالي ثلثي تلك الميزانية للإنفاق الإلزامي مثل الضمان الاجتماعي، فإن مثل هذا الهدف لن يكون قابلاً للتحقيق دون زعزعة استقرار الحياة بشكل خطير. من العديد من الأميركيين. ومن المقرر تسليم نتائج الوزارة وتوصياتها إلى إدارة ترامب في 4 يوليو 2026، أي الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة.
وقد كشف ترامب عن زعيم آخر في المشروع
لا شك أن إيلون ماسك هو الشخصية الأكثر وضوحًا المرتبطة بإدارة الكفاءة الحكومية التي تم صياغتها حديثًا. ومع ذلك، بعد فوز دونالد ترامب والإعلان عن أن DOGE ستمضي قدمًا بالفعل، كشف أن رجل الأعمال والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي سيشارك في قيادة القسم. راماسوامي معروف بآرائه السياسية اليمينية المتطرفة، وخاصة ازدرائه للحكومة الكبيرة.
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كما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز، ظهر راماسوامي في حدث ما بعد الانتخابات بمناسبة إطلاق DOGE الذي أقيم في منتجع ترامب مار إيه لاجو في فلوريدا. خلال خطاب ألقاه، شكر الرئيس الجديد “لتأكده من أنني وإيلون ماسك في وضع يسمح لنا ببدء عمليات الترحيل الجماعي لملايين البيروقراطيين الفيدراليين غير المنتخبين من بيروقراطية العاصمة”. وتابع: “ولا أعلم إذا كان عليك أن تعرف إيلون بعد، لكنه لا يحضر إزميلًا، بل يجلب منشارًا كهربائيًا، وسنأخذه إلى تلك البيروقراطية”. وقال رجل الأعمال أيضًا إنه يتطلع إلى الحصول على “الكثير من المرح” في إيجاد طرق لتقليص البيروقراطية والإنفاق الفيدرالي.
لاحظ النقاد أن القيادة المزدوجة لـ DOGE تتعارض على ما يبدو مع غرضها الأساسي. “لقد بدأ مكتب كفاءة الحكومة بداية رائعة مع قيادة منقسمة: شخصان للقيام بعمل شخص واحد،” نشرت الديموقراطية المخضرمة والسيناتور إليزابيث وارن على موقع X. “نعم، يبدو هذا فعالاً حقًا”.
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إنهم يدعون إلى “ثوريين حكوميين صغار ذوي معدل ذكاء مرتفع”
يعد تحالف إيلون ماسك مع زميله الملياردير دونالد ترامب أكبر قصة إخبارية شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX منذ شرائه المطول والمثير للجدل لتويتر (الآن X) في عام 2022. وقد تعرض ماسك لانتقادات في ذلك الوقت لإشرافه على عمليات التسريح الجماعي للعمال في الشركة في عام 2022. اسم تحقيق الادخار، مما أدى إلى مشاكل فنية على المنصة. كما ذكرت صحيفة الغارديان، يُزعم أنه أرسل للموظفين بريدًا إلكترونيًا يدعوهم فيه إلى الالتزام بالولاء للعلامة التجارية، وظروف العمل “المتشددة”، و”ساعات طويلة بكثافة عالية” – أو يتم التخلي عنهم. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن حوالي ثلاثة أرباع العمال اختاروا المغادرة.
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بعد إعلان DOGE، سعى ماسك مرة أخرى إلى إنشاء قوة عاملة للإدارة تتجاوز ما يطلب عادةً من الموظفين، وطلب من “الثوريين الحكوميين ذوي الذكاء العالي” الانضمام إليه في هجومه على البيروقراطية الحكومية (حسب صحيفة الغارديان). ). ستتضمن الأدوار النموذجية العمل لمدة 80 ساعة أسبوعيًا بدون أجر. واعترف ” ماسك ” قائلاً: “في الواقع، سيكون هذا عملاً شاقًا، وسيسبب الكثير من الأعداء، وسيكون التعويض صفرًا”.
يسلط النقاد الضوء على تضارب محتمل في المصالح
وتأتي مشاركة إيلون ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية، علاوة على عدد هائل من الشركات والمصالح الأخرى التي يتعامل معها الملياردير كجزء من محفظته الاستثمارية. بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX ومالك X (Twitter سابقًا)، فهو مؤسس شركة The Boring Company (المتخصصة في الحفر والبنية التحتية)، وNeuralink (التي تعمل على تطوير غرسات محوسبة لاستخدامها في الأجسام البشرية). وشركة الذكاء الاصطناعي xAI. زميله في DOGE، فيفيك راماسوامي، الذي اشتهر بمشاركته في مجال التكنولوجيا الحيوية، لديه شبكة مترامية الأطراف من المصالح التجارية المماثلة.
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العديد من الشركات التي يمثلها هؤلاء الرجال تستفيد من العقود الحكومية. ليس من المستغرب إذن أن سارع النقاد (لدى ماسك الكثير) إلى دق ناقوس الخطر بشأن DOGE. وقالوا إن المشاركين في هذا المسعى يقتربون بشكل خطير من التأثير على الإنفاق الحكومي بطريقة تؤدي إلى تضارب هائل في المصالح في المستقبل، مما يسمح لهم بإثراء أنفسهم باسم خفض اللوائح والبيروقراطية.
وقد لوحظ أيضًا أنه على الرغم من الإشارة إليها على أنها “إدارة”، فمن المرجح أن تعمل إدارة الشؤون القانونية في دور استشاري بدلاً من ممارسة أي صلاحيات تنفيذية. ففي نهاية المطاف، لا بد من موافقة الكونجرس على الميزانية الفيدرالية، ولم يتم إنشاء البنية اللازمة لمنح وزارة العدل سلطة تخريب إرادة المشرعين الأميركيين. مع بقاء DOGE بعيدًا عن تقديم النتائج التي توصلت إليها، لا يمكن لكل من النقاد والمؤيدين سوى المشاهدة والانتظار.
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