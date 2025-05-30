كل ما يفعله دونالد ترامب جونيور للبقاء لائقًا

من المعروف أن دونالد ترامب جونيور يتخبط أحيانًا على برجر وبطاطا مقلية من ماكدونالدز مع والده الذي يحمل الاسم نفسه ، الرئيس دونالد ج. ترامب (إليك ما ستجده في نظام دونالد ترامب اليومي). ومع ذلك ، يبدو أنه يأخذ روتين لياقته على محمل الجد. في حين أن المضيف “الذي تم تشغيله” ينشر بشكل متكرر الميمات السياسية والمقاطع من البودكاست الخاص به إلى حسابه على Instagram ، هناك أيضًا منشورات تبرز شغفه بمجموعة متنوعة من التدريبات ، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة ، و CrossFit ، ورفع الأثقال ، والسباحة ، والغولف.
بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حبه لمزج اللياقة مع وقت العائلة ، حيث غالبًا ما يكون لديه أطفاله – Kai و Donald III و Tristan و Spencer و Chloe – في الفعل. من الواضح أن Don Jr. ليس جادًا في الحفاظ على الشكل ؛ إنه عازم على التأكد من تطوير أطفاله أيضًا حبًا للتمرين. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الرياضة والأنشطة المختلفة التي تبقي دون جونيور – وأحيانًا عائلته كلها – تتحرك.
جولة على الأقدام
في يونيو 2017 ، نشر دونالد ترامب جونيور صورة إلى Instagram عن نفسه في الهواء الطلق مع أبنيه الأكبر ، دونالد الثالث وتريستان ، حيث كانا يتسمون بالتقاط الصورة: “أراد الرجال الصغار أن يذهبوا للارتقاء ، لذا رميت بعض الوزن على ظهري وأخذتهما دائمًا. ثم أضاف ترامب أنه كان يستعد للقيام أسبوعين “على ارتفاع” مع حزمة 70 رطل في أغسطس. في نفس الشهر ، انتقل إلى Facebook لإظهار صورة من بعثته الجبلية في موقع لم يكشف عن اسمه ، “لا يمكنني التفكير في أي شيء أنا (سأفعله بعيدًا عن العائلة”.
يمكن أن يوفر المشي لمسافات طويلة العديد من الفوائد ، بما في ذلك نوم أفضل ، وقوة أكبر ، وتقليل القلق والاكتئاب ، وتقليل ضغط الدم ، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتحسين نسبة السكر في الدم ، ووزن أكثر صحة. كما أنه يخلق ضغوطًا أقل على مفاصلك مقارنةً بالركض ، لذلك فهي طريقة منخفضة التأثير لأولئك الذين يعانون من آلام التهاب المفاصل لرفع معدل ضربات القلب. (قد تكون مهتمًا أيضًا بمعرفة ما إذا كان المشي أكثر صعوبة من الجري.)
Crossfit
يعتبر Donald Trump Jr. من محبي CrossFit ، المعروف بحركاته الوظيفية عالية الكثافة والروتين المتنوع الذي يسمى Workout of the Day (WOD). في منشور Instagram لعام 2017 ، شارك Don Jr. WOD: “Run 1 Mile Do 100 Pull-Ups 200 Push-Ups 300 Air Jeasats ثم قم بتشغيل ميل آخر.” يوضح نشاطه في Instagram أيضًا أن ابنته الكبرى ، Kai ، تشاركه حماسه لـ CrossFit ، مع انضمامها إلى والدها في صالة الألعاب الرياضية لجلسة رفع الأثقال في فبراير 2018.
تقدم CrossFit مجموعة من فوائد الصحة واللياقة المحتملة. يمكن أن تساعد التدريبات المتنوعة باستمرار في تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل ، خاصة عند إضافة المقاومة تدريجياً. هذا التنوع يحافظ أيضًا على تحدي العضلات والمشاركة ، مما يدعم التقدم البدني المستمر. قد يعزز التدريب على الطاقة عالي الكثافة في CrossFit القدرة الهوائية من خلال زيادة مقدار الأكسجين الذي تستهلكه في ممارسة التمارين (VO₂ MAX) ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد آثارها طويلة الأجل.
يمكن للحركات الوظيفية مثل القرفصاء وتقلبات kettlebell أيضًا أن تعزز خفة الحركة والتوازن والمرونة ، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة ودعم التنقل مع تقدمك في العمر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون CrossFit تمرينًا فعالًا لحرق السعرات الحرارية ، مما يجعله أداة مفيدة لإدارة الوزن عند إقرانها مع نظام غذائي صحي.
رفع الأثقال
Donald Trump Jr. ليس غريباً على غرف الأوزان ، وفي نوفمبر 2017 ، شارك في مقطع فيديو Instagram يوضح له وهو يسجل سجلًا شخصيًا مميتًا قدره 375 جنيهًا. ومع ذلك ، في حين أنه كان “مدهشًا” ، كانت صحة الرجال أقل من إعجابه بجهوده ، واصفاها بأننا “لقد مررنا بالمراقبة في هذا اليوم ، وهم في علب الثراء” ، مشيرًا إلى أن الميكانيكا الفقيرة يمكن أن تؤدي إلى قضايا خطيرة في الظهر مثل الأقراص الفتقة. في الواقع ، أقر ترامب أن هناك مشاكل في شكله ، قائلاً: “الساقين المدورة للغاية حتى الصيام وما إلى ذلك” لذلك ، نأمل أن يتم تحسينه منذ ذلك الحين ويطبق التقنية المناسبة على مصاعده.
عند القيام به بشكل صحيح ، يقدم تدريب القوة مجموعة قوية من الفوائد. مع تقدمنا في العمر ، نفقد بشكل طبيعي كتلة العضلات الهزيلة – لكن تدريب القوة يساعد في الحفاظ عليها وإعادة بنائها ، ودعم تكوين الجسم أكثر صحة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لحرق السعرات الحرارية الأكثر كفاءة (على الرغم من أن رفع الأثقال لا يحرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية كما تعتقد). كما أنه يقوي العظام ، مما يقلل من خطر الإصابة بعظام هشاشة العظام ، ويمكن أن يخفف من أعراض الحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل وآلام الظهر وأمراض القلب. إلى جانب الامتيازات المادية ، يعزز تدريب القوة التوازن والاستقرار والوظيفة الكلية ، مما يساعد على الحفاظ على الاستقلال مع تقدمنا في السن. حتى أن هناك أدلة على أنها قد تشحذ الوظيفة المعرفية ، مما يجعلها خيارًا ذكيًا لكل من جسمك ودماغك.
سباحة
إن الحكم على مشاركات Instagram في دونالد ترامب جونيور ، فإن السباحة مع أطفاله هي واحدة من أنشطته المفضلة مع أطفاله. سواء كان ذلك يعني الخيول في المسبح أو إخراجهم جميعًا من القوارب ، فإن وقت الأسرة يعني بوضوح قضاء الوقت في الماء. حتى أن ترامب وجد طرقًا لتعزيز فوائد تمرين اللعب المائي ، على سبيل المثال ، من خلال رمي ابنته في الهواء أثناء وجوده في حمام السباحة لتمرين الكتف أو القفز من جانب قارب العائلة لتراجع في الماء.
السباحة لديها العديد من الفوائد الصحية. إنه تمرين ممتاز للجسم ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطفو والمقاومة الطبيعية للماء. إنه تمرين منخفض التأثير لطيف على المفاصل ، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو السمنة أو عدم الراحة المرتبطة بالحمل أو التنقل المحدود. يدعم السباحة أيضًا صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول ، وقد تم ربطه حتى بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر. يمكن أن يعزز الرئتين ، وبناء العضلات ، وتحسين القدرة الهوائية ، وحرق السعرات الحرارية بكفاءة.
أخيرًا ، تبين أن السباحة تعزز الوظيفة المعرفية ، ودعم الشيخوخة الصحية ، وتحسين الصحة العقلية عن طريق الحد من القلق والاكتئاب. إن جودتها المهدئة والتأمل تجعلها مسكنًا قويًا للإجهاد للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة.
الغولف
يشبه والده الشهير ، دونالد ترامب جونيور بشكل متكرر في رياضة الجولف ، ويمرر هذا الحب لأطفاله. في مارس 2025 ، نشر صورًا لعائلته المبتسمة ينضم إليه في ضرب الروابط (عبر Instagram). في حين أن المنشور لم يقل موقعه ، فقد تكون النزهة بالتزامن مع مشاركة كاي ترامب في جونيور ذوي الدعوة في نادي سيج فالي للجولف في جرانيتفيل بولاية ساوث كارولينا ، في نفس الوقت تقريبًا. وتوضيح حبها للرياضة ، فقد أفيد أيضًا أن ابنة ترامب الكبرى التزمت باللعب في فريق الجولف النسائي في جامعة ميامي بعد تخرجها من المدرسة الثانوية.
حددت مراجعة تحديد النطاق لعام 2016 المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة للعب الجولف. كشكل من أشكال النشاط البدني المعتدل ، يمكن أن يساعد الجولف في منع وإدارة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب ، ومرض السكري من النوع 2 ، والسكتة الدماغية ، وبعض السرطان. يربط البحث أيضًا الجولف بالتحسينات في اللياقة القلبية والأوعية الدموية ، وملامح الدهون في الدم ، وتنظيم الجلوكوز الأنسولين ، وتكوين الجسم. كما أنه يعتبر نشاطًا مناسبًا لكبار السن والأفراد الذين يتعافون من أحداث القلب أو السكتة الدماغية. قد يحسن الجولف أيضًا التوازن والقوة العضلية وصحة العظام ، وخاصة في اللاعبين الأكبر سناً أو الإناث. من وجهة نظر الجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي ، يمكن أن تعزز المشاركة المنتظمة وظيفة الرئة ودعم السيطرة على السكر في الدم. علاوة على ذلك ، يعزز الجولف العافية العقلية من خلال تعزيز التفاعل الاجتماعي واحترام الذات وتخفيف التوتر والشعور بالهدف-العوامل المعروفة لتعزيز نوعية الحياة والمرونة العاطفية.