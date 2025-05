كل ما يفعله دونالد ترامب جونيور للبقاء لائقًا

يعتبر Donald Trump Jr. من محبي CrossFit ، المعروف بحركاته الوظيفية عالية الكثافة والروتين المتنوع الذي يسمى Workout of the Day (WOD). في منشور Instagram لعام 2017 ، شارك Don Jr. WOD: “Run 1 Mile Do 100 Pull-Ups 200 Push-Ups 300 Air Jeasats ثم قم بتشغيل ميل آخر.” يوضح نشاطه في Instagram أيضًا أن ابنته الكبرى ، Kai ، تشاركه حماسه لـ CrossFit ، مع انضمامها إلى والدها في صالة الألعاب الرياضية لجلسة رفع الأثقال في فبراير 2018.

تقدم CrossFit مجموعة من فوائد الصحة واللياقة المحتملة. يمكن أن تساعد التدريبات المتنوعة باستمرار في تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل ، خاصة عند إضافة المقاومة تدريجياً. هذا التنوع يحافظ أيضًا على تحدي العضلات والمشاركة ، مما يدعم التقدم البدني المستمر. قد يعزز التدريب على الطاقة عالي الكثافة في CrossFit القدرة الهوائية من خلال زيادة مقدار الأكسجين الذي تستهلكه في ممارسة التمارين (VO₂ MAX) ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد آثارها طويلة الأجل.

يمكن للحركات الوظيفية مثل القرفصاء وتقلبات kettlebell أيضًا أن تعزز خفة الحركة والتوازن والمرونة ، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة ودعم التنقل مع تقدمك في العمر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون CrossFit تمرينًا فعالًا لحرق السعرات الحرارية ، مما يجعله أداة مفيدة لإدارة الوزن عند إقرانها مع نظام غذائي صحي.