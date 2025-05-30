كل ما يفعله دونالد ترامب جونيور للبقاء لائقًا

من المعروف أن دونالد ترامب جونيور يتخبط أحيانًا على برجر وبطاطا مقلية من ماكدونالدز مع والده الذي يحمل الاسم نفسه ، الرئيس دونالد ج. ترامب (إليك ما ستجده في نظام دونالد ترامب اليومي). ومع ذلك ، يبدو أنه يأخذ روتين لياقته على محمل الجد. في حين أن المضيف “الذي تم تشغيله” ينشر بشكل متكرر الميمات السياسية والمقاطع من البودكاست الخاص به إلى حسابه على Instagram ، هناك أيضًا منشورات تبرز شغفه بمجموعة متنوعة من التدريبات ، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة ، و CrossFit ، ورفع الأثقال ، والسباحة ، والغولف.

بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حبه لمزج اللياقة مع وقت العائلة ، حيث غالبًا ما يكون لديه أطفاله – Kai و Donald III و Tristan و Spencer و Chloe – في الفعل. من الواضح أن Don Jr. ليس جادًا في الحفاظ على الشكل ؛ إنه عازم على التأكد من تطوير أطفاله أيضًا حبًا للتمرين. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الرياضة والأنشطة المختلفة التي تبقي دون جونيور – وأحيانًا عائلته كلها – تتحرك.