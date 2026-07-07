كل مطبخ من السبعينيات كان يتمتع به – اكتشف متجر التوفير القديم الذي يبدو جيدًا على أسطح العمل

هل تبحث عن طرق لإضافة بعض الذوق القديم إلى قلب منزلك (دون إنفاق المئات على أحد أدوات المطبخ القديمة العديدة التي تعود حاليًا)؟ إليك بديل أقل تكلفة يجب أخذه بعين الاعتبار: حاويات توابل ماكورميك. من الزعتر إلى الكركم، كانت هذه العلب المستطيلة والمربعة الشكل عنصرًا أساسيًا في الطهي في السبعينيات – ولكنها اليوم تمثل ديكورًا مثاليًا لسطح العمل.

تتميز معظم هذه العلب المعدنية بعلامة ماكورميك التجارية الشهيرة باللونين الأحمر والأبيض، والتي ستظل تراها على بعض منتجات الشركة الحالية، بما في ذلك الفلفل الأسود المطحون. ومع ذلك، اعتمادًا على نوع التوابل وتاريخ الإنتاج، تتميز بعض الحاويات بتصميمات زرقاء أو خضراء أو صفراء أيضًا. قد تلاحظ أيضًا أن بعض العلب الشهيرة تحمل علامة “Schilling” بدلاً من “McCormick”. وذلك لأن ماكورميك اشترى شركة A. Schilling & Co.، وهي شركة توابل مقرها سان فرانسيسكو، في عام 1947 ولكنها باعت منتجات تحت العلامتين التجاريتين لعدة عقود بعد ذلك.

لحسن الحظ، ليس عليك السفر عبر الزمن إلى عصر الديسكو للعثور على علب التوابل التاريخية هذه. إذا كنت تحب إثارة التوفير، يمكنك معرفة ما إذا كانت متاجر المنتجات العتيقة المحلية لديك تحتوي على أي من حاويات ماكورميك في المخزون. بخلاف ذلك، يقوم البائعون أيضًا بإدراجها على مواقع مثل eBay وEtsy. ميزة واحدة لشرائها عبر الإنترنت؟ يمكنك اختيار التوابل التي تريدها، بدلاً من البحث في المتاجر القريبة فقط لمعرفة ما إذا كانت متوفرة على الإطلاق. تختلف الأسعار حسب عمر المنتج وحالته، حيث تكلف بعض العلب بضعة دولارات فقط لكل منها. البعض الآخر يمكن أن يكلف 20 دولارًا أو أكثر.