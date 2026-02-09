كل نفس تأخذه الشرطة في الموسم الثالث من مسلسل السوبرانو لا يزال مثيرًا للاهتمام حتى اليوم

تم استخدام “كل نفس تأخذه” من قبل الشرطة لإحداث تأثير مذهل ومهتز في العرض الأول للموسم الثالث لفيلم “The Sopranos”. لعبت أغاني الروك الكلاسيكية التي تعود إلى الثمانينيات والتي ما زلنا نكررها دورًا مهمًا في مسلسل HBO الذي يدور حول توني سوبرانو، وهو زعيم عصابة ورجل عائلة يخضع للعلاج. تم تسجيل نهايتها المظلمة تاريخياً في أغنية “Don’t Stop Believin” لـ Journey، بعد سنوات من تشكيل نشيد الشرطة المخيف لنصف رواية ومزيج لا يُنسى أضاء حلقة عام 2001.
على الرغم من أنه لم يُنسب إليه الفضل فعليًا في الحلقة، إلا أن هذا الريمكس الجريء وغير المحتمل والجذاب والمثير للاهتمام الذي لا يمكن إنكاره كان من بين أبرز قطرات الإبرة التي تم تنفيذها على الإطلاق في الدراما المشهورة. لقد تم إقران “كل نفس تأخذه” مع الأغنية الحائزة على جائزة جرامي من السلسلة البوليسية “Peter Gunn” في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ولا تزال المجموعة المنسقة من موسيقى الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي صامدة بشكل جيد في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.
تمتزج الشرطة وبيتر غان بشكل جيد
ظهر “كل نفس تأخذه / موضوع من Peter Gunn (ريمكس السيد روجيريو)” في حلقة “Mr. Ruggerio’s Neighborhood” عام 2001 من The Sopranos. لقد كان ذلك من ابتكار المشرفة الموسيقية ومحررة الموسيقى في “The Sopranos” كاثرين “غودرين” داياك، التي جمعت بذكاء موضوعين موسيقيين يشيران إلى إنفاذ القانون والمراقبة.
قد يبدو الارتباط بين أغنية للشرطة واضحًا – خاصة تلك التي تحتوي على كلمات قاتمة تلوح في الأفق – ولكن ربما يكون الأمر الأقل شهرة هو دمج الريمكس لأغنية هنري مانشيني القوية والنحاسية لـ “Peter Gunn”، وهي سلسلة بوليسية من عام 1958 إلى 1961. ومع ذلك، فإن المقطوعات الموسيقية تتناسب مع بعضها البعض.
تتمتع كل من أغنية “كل نفس تأخذه” وأغنية “Peter Gunn” بجو مشؤوم ومنذر بالخطر بالنسبة لهما. تتعلق كلمات الأغنية الأولى بالمطاردة، في حين أن الأخيرة، وهي آلة موسيقية، تستخدم نغمة عدوانية متوافقة. إن دمجهم هو بيان موسيقي تمامًا في عرض حول المجرمين الذين يحاولون البقاء في صدارة القانون.