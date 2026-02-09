كل نفس تأخذه الشرطة في الموسم الثالث من مسلسل السوبرانو لا يزال مثيرًا للاهتمام حتى اليوم

تم استخدام “كل نفس تأخذه” من قبل الشرطة لإحداث تأثير مذهل ومهتز في العرض الأول للموسم الثالث لفيلم “The Sopranos”. لعبت أغاني الروك الكلاسيكية التي تعود إلى الثمانينيات والتي ما زلنا نكررها دورًا مهمًا في مسلسل HBO الذي يدور حول توني سوبرانو، وهو زعيم عصابة ورجل عائلة يخضع للعلاج. تم تسجيل نهايتها المظلمة تاريخياً في أغنية “Don’t Stop Believin” لـ Journey، بعد سنوات من تشكيل نشيد الشرطة المخيف لنصف رواية ومزيج لا يُنسى أضاء حلقة عام 2001.

على الرغم من أنه لم يُنسب إليه الفضل فعليًا في الحلقة، إلا أن هذا الريمكس الجريء وغير المحتمل والجذاب والمثير للاهتمام الذي لا يمكن إنكاره كان من بين أبرز قطرات الإبرة التي تم تنفيذها على الإطلاق في الدراما المشهورة. لقد تم إقران “كل نفس تأخذه” مع الأغنية الحائزة على جائزة جرامي من السلسلة البوليسية “Peter Gunn” في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ولا تزال المجموعة المنسقة من موسيقى الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي صامدة بشكل جيد في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.