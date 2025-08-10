كما كان لابن ديون ساندرز الآخر تأثيره في أول ظهور له في اتحاد كرة القدم الأميركي

تامبا ، فلوريدا – سرعان ما جعل شيلو ساندرز حضوره في أول لعبة قبل اتحاد كرة القدم الأميركي.

زحف ساندرز إلى خط المشاجرة ، لم يمسه براندون ألين ، وضربه إلى الأرض بعد أن ألقى الكرة بعيدًا.

بعد ليلة واحدة من ظهور شقيقه الأصغر لأول مرة في كليفلاند براونز في بداية قورتربك ، حصل شيلو ساندرز على تسديدة نظيفة على QB في فوز Tampa Bay 29-7 على Tennessee Titans ليلة السبت.

قال ساندرز عن الضربة: “لقد شعرت بالرضا”. “شكراً لك يا إلهي ، على وضعها في وضع في وضع يسمح لي حتى في الملعب. أشعر أنني تركت بعض الزيارات الكبيرة على الطاولة. ستكون اللعبة التالية هي بعض التحسن في زواياي ، على تتبعك لأنك لا تعمل حقًا في ممارسة اتحاد كرة القدم الأميركي أو ستخرج من الممارسة.

وقعه The Buccaneers كوكيل حر غير مُغمر خارج كولورادو ، حيث لعب مع شقيقه لأبي قاعة المشاهير ، ديون ساندرز ، شيلو ساندرز يقاتل من أجل قائمة قائمة في ساحة دفاعية مزدحمة.

بدأ الشوط الثاني في السلامة وسجل أول لاعب لاعب الوسط في تامبا باي في المباراة في أول سلسلة له ، وانتهى مع واحد معالجة وانطباع قوي.

اتصل شيلو والده بعد المباراة وأظهر له قميصه الذي يرتديه اللعبة ، ويقدمه كهدية عيد ميلاد. تحولت ديون ساندرز 58 يوم السبت.

قال شيلو وهو يضحك: “لم يكن يريد ذلك”. “إنه قاعة فامير. إنه يتوقع أكثر من 30 مرة. سأعطيها لأمي ، على الرغم من أنني يجب أن أحصل على ثلاثة اختيارات أو شيء من هذا القبيل (بالنسبة له).”

أكمل شيدور ساندرز ، الذي انزلق إلى الجولة الخامسة من المسودة ، 14 من 23 تمريرة مقابل 138 ياردة واثنين من تمريرات TD وقاد ثلاثة محركات TD في فوز 30-10 على Carolina Panthers. لعب ما يقرب من ثلاثة أرباع ولم يدير الكرة.

حصل كل من أبناء المدرب برايم على الكثير من الاهتمام خلال معسكر التدريب. لكن لا يوجد أي لاعب مضمون بقعة قائمة. يتنافس شيدور مع المحاربين القدامى جو فلاكو وكيني بيكيت واختيار الجولة الثالثة ديلون غابرييل. غاب بيكيت وغابرييل عن المباراة الافتتاحية للسباق بسبب إصابات في أوتار الركبة.

يقاتل شيلو مع JJ Roberts و Rashad Wisdom خلف عام 2023 أنطوان وينفيلد جونيور ، بداية Tykee Smith والنسخ الاحتياطية كريستيان إيزيان وكيفون ميريويذر.

وقال تود بولز مدرب بوكس “لقد لعب بقوة”. “اعتقدت أنه دخل وفعل عملًا في وظيفة. كان لديه بعض المعالجات الجيدة في الداخل. كان لديه ضغط على قورتربك أيضًا. لقد قام ببعض الأشياء الجيدة ، لذلك قام بعمل جيد عندما كان هناك.”

