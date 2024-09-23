كم عدد البيض الذي يجب على الأشخاص فوق سن الخمسين تناوله لتقليل خطر الإصابة بالزهايمر؟

كانت البيض من الأطعمة الأساسية في وجبة الإفطار منذ سنوات عديدة حتى ظهرت مخاوف بشأن محتواها المرتفع من الكوليسترول. صحيح أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 186 مليجرامًا من الكوليسترول، لكن جمعية القلب الأمريكية تقول الآن إن الكوليسترول الغذائي ليس مثل الكوليسترول في الدم. بعبارة أخرى، قد لا يكون تناول الكثير من البيض هو السبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول. بدلاً من ذلك، قد يكون السبب هو كمية الدهون المشبعة والعناصر الأخرى في النظام الغذائي غير الصحي، مثل السكر والصوديوم، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

قد ترغب في إضافة البيض مرة أخرى إلى نظامك الغذائي لسبب آخر. قد يقلل البيض من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في مجلة التغذية. كان الأشخاص الذين تناولوا بيضة واحدة على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 47% مقارنة بأولئك الذين تناولوا عددًا أقل من البيض.

لا يعني هذا بالضرورة أنه يجب عليك إضافة البيض إلى كل وجبة. تقول جمعية القلب الأمريكية إن الأشخاص الأصحاء يمكنهم الاستمتاع ببيضة أو اثنتين يوميًا كبروتين عالي الجودة في نظام غذائي صحي للقلب. البيض مصدر رائع للكولين، وهو عنصر غذائي قد يكون مفتاحًا للصحة الإدراكية مع تقدمك في السن.