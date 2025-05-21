كم عدد الجوائز التي فاز بها Linkin Park؟

جنبا إلى جنب مع صعود وسقوط جهاز iPod ، جاءت أوائل العقد الأول من القرن العشرين وذهب بسرعة. ومع ذلك ، يستمر Linkin Park في الحصول على جوائز في العقد الثاني من حياتهم المهنية. تفضلها بشكل خاص جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAS) ، تم الاعتراف بالفرقة ست مرات منفصلة كفنان بديل مفضل – الأول في عام 2003 ومؤخراً في عام 2017.

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بعد الوفاة المأساوية للمغني الرئيسي تشيستر بينينجتون في عام 2017 ، حصلت الفرقة على توقف غير محدد ، حيث عادت بكامل قوتها في عام 2024 مع مغنية جديدة ، عازف الدرامز ، والألبوم. تم إصداره في نوفمبر ، “من Zero” (العنوان مستوحى من الاسم الأصلي للفرقة ، Xero) أكسبهم الكثير من الإيماءات ، بما في ذلك ترشيحتين لجائزتي IHeartradio Music في عام 2024 وأفضل ترشيح بديل في جوائز MTV Video Music Awards. في نفس العام ، حققوا خمسة ترشيحات في حفل توزيع جوائز Billboard Music ، حيث قاموا بأداء أغنيتهم ​​الفردية ، “The Emptiness Machine” ، إلى جمهور متمرس وفازوا بجائزتين لأفضل مجموعة موسيقى الروك وأفضل فنان هارد روك.

في الآونة الأخيرة ، في عام 2025 ، حصلت الفرقة المحببة على التاج لأفضل ألبوم روك للعام في جوائز IHeartradio Music Awards. من Xero إلى “From Zero” ، حصل مهنة Linkin Park الطويلة على الكثير من الجوائز ، بما في ذلك فوزان Grammy وستة ترشيحات. في هذه المرحلة ، أثبتوا أنهم حاولوا حقًا بجد ، ويستمرون في الوصول إلى هذا الحد.

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