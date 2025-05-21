كم عدد الجوائز التي فاز بها Linkin Park؟

في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، سيطر Linkin Park على المشهد الموسيقي. دخول الفرقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في الألفية الجديدة مع ألبوم الاستوديو لاول مرة “Hybrid Theory” ، ودعيت الفرقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، وسماعات iPod للمراهقين في كل مكان مع اندماجها الفريد من Nü Metal و Hip-Hop. على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت عقدين ، قامت أيقونات الصخور البديلة بتكديس عشرات الجوائز-ربما أكثر من 70 ، على الرغم من أن الرقم الدقيق يصعب تحديده.
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بدأت الرحلة لتصبح Linkin Park مع فرقة مرآب للمدارس الثانوية تدعى Xero في عام 1996 ، وكانت الأسلوب الصوتية الديناميكي في Chester Bennington العظيم جزءًا كبيرًا من نجاحهم. عندما تواصل عام 2000 ، أثبت الفنانون “خطوة واحدة أقرب” أنهم اتخذوا جميع الخطوات اللازمة للانفجار في التيار الرئيسي. لقد تلقوا العديد من الأوسمة لألبومهم الأول ، بما في ذلك ترشيح Grammy لأفضل ألبوم موسيقى الروك والفوز Grammy بأفضل أداء هارد روك لـ “Crawling”. وكان ذلك مجرد البداية.
الجوائز في وقت مبكر ومنتصف 2000
حصل “نظرية هجين” من Linkin Park على ثلاثة ترشيحات Grammy ، وحصلت على الذهب في غضون خمسة أسابيع من إصدارها ، وأصبحت الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2001. من الآمن القول أنه كان ألبومًا رائدًا للمجموعة. يضم بعض من أصعب فردي الفرقة مثل “In The End” (لا يزال Riff Piano Riff الذي لا لبس فيه يطارد الموجات الهوائية اليوم) ، وقد تم اعتماد الألبوم 12 مرة من البلاتين في عام 2020 من قبل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) ، ونسخة Deluxe من الألبوم احتفالا بالذكرى السنوية العشرية التي كما لو أن هذا لم يكن كافيًا ، وفقًا لـ Wause & Play ، فإن الألبوم هو الألبوم الثاني الأكثر مبيعًا في القرن الحادي والعشرين ، حيث يتخلف عن ظهور أديل لأول مرة ، “21.”
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متابعة نجاح “النظرية الهجينة” ، أسقطت الفرقة المشهورة حديثًا “Meteora” في عام 2003. واصلوا رفع الأوسمة مع أغاني مثل “مكان ما أنتمي” ، والذي تعثر عليهم جائزة MTV Video Music Award (VMA) لأفضل فيديو روك في عام 2003 وجائزة MTV Asia في عام 2004. المجموعة A Grammy في عام 2006 للاختراق من الأغنية التي تسمى “Numb/Encore” التي تضم Jay-Z.
عودة الحائز على جائزة
جنبا إلى جنب مع صعود وسقوط جهاز iPod ، جاءت أوائل العقد الأول من القرن العشرين وذهب بسرعة. ومع ذلك ، يستمر Linkin Park في الحصول على جوائز في العقد الثاني من حياتهم المهنية. تفضلها بشكل خاص جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAS) ، تم الاعتراف بالفرقة ست مرات منفصلة كفنان بديل مفضل – الأول في عام 2003 ومؤخراً في عام 2017.
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بعد الوفاة المأساوية للمغني الرئيسي تشيستر بينينجتون في عام 2017 ، حصلت الفرقة على توقف غير محدد ، حيث عادت بكامل قوتها في عام 2024 مع مغنية جديدة ، عازف الدرامز ، والألبوم. تم إصداره في نوفمبر ، “من Zero” (العنوان مستوحى من الاسم الأصلي للفرقة ، Xero) أكسبهم الكثير من الإيماءات ، بما في ذلك ترشيحتين لجائزتي IHeartradio Music في عام 2024 وأفضل ترشيح بديل في جوائز MTV Video Music Awards. في نفس العام ، حققوا خمسة ترشيحات في حفل توزيع جوائز Billboard Music ، حيث قاموا بأداء أغنيتهم الفردية ، “The Emptiness Machine” ، إلى جمهور متمرس وفازوا بجائزتين لأفضل مجموعة موسيقى الروك وأفضل فنان هارد روك.
في الآونة الأخيرة ، في عام 2025 ، حصلت الفرقة المحببة على التاج لأفضل ألبوم روك للعام في جوائز IHeartradio Music Awards. من Xero إلى “From Zero” ، حصل مهنة Linkin Park الطويلة على الكثير من الجوائز ، بما في ذلك فوزان Grammy وستة ترشيحات. في هذه المرحلة ، أثبتوا أنهم حاولوا حقًا بجد ، ويستمرون في الوصول إلى هذا الحد.
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