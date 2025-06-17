كم عدد المرات التي يجب أن تختبر فيها نسبة عالية من الكوليسترول

العديد من الظروف الصحية غير المرغوب فيها تأتي مع علامات الإنذار المبكر. خذ زيادة الوزن ، على سبيل المثال. أنت تعلم على الفور أنك تضع جنيهات لأن ملابسك تتناسب بشكل سيء – أو ربما لا على الإطلاق. لكن ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة أكثر حذاءا.
حتى إذا أصبحت أرقام الكوليسترول في الكوليسترول مرتفعًا ، فربما لن تعرف ذلك لأن ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول العالي لا يمكن رؤيته أو الشعور به. (فيما يلي بعض الأساطير التي يجب أن تتوقف عن الإيمان بالكوليسترول)
هذا هو السبب في أنه من المهم التمسك بنظام غذائي ملائم للكوليسترول وممارسة الرياضة بانتظام. وبطبيعة الحال ، احصل على الكوليسترول الكلي ، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو “جيد”) الكوليسترول ، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو “سيئ”) الكوليسترول ، والدهون الثلاثية.
يعد اختبار الكوليسترول ، الذي يطلق عليه أيضًا لوحة الدهون أو الكوليسترول ، إجراءً سريعًا ، وبالنسبة لمعظم الناس ، غير مريح للغاية (إلا إذا كنت خائفًا من الإبر.) بعد رسم دمك ، سيرسله فني إلى مختبر. بمجرد دخول تقريرك ، قد تتمكن من رؤيته في بوابة المريض الخاصة بك ، أو قد تتلقى نسخة من طبيبك أثناء الزيارة. سهل ومباشر-ومن المحتمل أن يكون مغير اللعبة إذا اكتشفت أن الكوليسترول الخاص بك ليس ما تريده.
ولكن هذا يؤدي إلى سؤال أكبر: كم مرة يجب أن تحصل على اختبار الكوليسترول؟ الإجابة المختصرة هي أن التردد يختلف حسب بعض العوامل ، بدءًا من عمرك.
مراحل الحياة المختلفة ، ترددات اختبار مختلفة
على سبيل المثال ، إذا كنت شخصًا بالغًا يتمتع بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا ، فإن جمعية القلب الأمريكية تشير إلى أنك تكتشف مستويات الكوليسترول كل أربع إلى ست سنوات (عبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). أثناء انتقالك إلى أواخر الأربعينيات من العمر وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، يمكنك أيضًا أن تتوقع خضوعًا لمزيد من فحوصات الكوليسترول أكثر مما فعلت كشخص بالغ.
كما يشرح دكتور تشيس نويل ، طبيب الأسرة (عبر الجمعية الطبية الأمريكية) ، “بمجرد أن تبلغ من العمر 40 عامًا ، يجب علينا عادة – من وجهة نظر الفحص – القيام بذلك (اختبار الكوليسترول) كل ثلاث إلى خمس سنوات.” ويضيف أن المرضى الذين يعانون من عوامل خطر أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية قد يُطلب منهم الاختبار أكثر من مرة.
حتى لو كنت لا تزال بالغًا أصغر من البالغين في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر ، فقد تحتاج إلى التحقق أكثر من أقرانك. هذا صحيح بشكل خاص إذا أظهرت لوحة الكوليسترول السابقة أن مستوى الكوليسترول في LDL الخاص بك كان أعلى من 100 ملليغرام لكل ديسيليتر (Mg/DL) أو قراءة الكوليسترول HDL الخاص بك كان أقل من 60 ملغ/دل ، وكلاهما من النتائج دون المستوى الأمثل وقد يتطلب التدخل.
توقعات واقعية لتحسين لوحة الدهون
ماذا يحدث إذا كنت في أي وقت ، تكتشف أن لديك نسبة عالية من الكوليسترول؟ سيقوم طبيبك بإنشاء خطة علاجية مخصصة من المحتمل أن تتضمن إيقاعًا مناسبًا لفحص مستويات الكوليسترول. إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول والبدء في تناول أدوية منخفضة الكوليسترول مثل الستاتين (بعد فهم الآثار الجانبية المحتملة لأخذ الستاتين في الكوليسترول) ، سيرغب طبيبك في معرفة ما إذا كانت الأدوية الموصوفة تعمل من خلال مراجعة لوحة الدهون الخاصة بك بشكل متكرر.
يلاحظ معهد القلب الوطني والرئة والدم أنه قد يتم فحصك في البداية كل ثلاثة أشهر بعد بدء الستاتين. عندما يشعر طبيبك بالثقة في أن الوصفات الطبية تعمل ، قد تحتاج فقط إلى تكرار لوحة الدهون مرة واحدة في السنة.
فقط كن على علم بأنك لا تستطيع أن تتوقع تغييرات بين عشية وضحاها في الكوليسترول الخاص بك. بالتأكيد ، قد تتخذ إجراء سريع. ومع ذلك ، فإن الأمر يستغرق وقتًا لأي نوع من علاج الكوليسترول في الكوليسترول. حتى الأدوية تحتاج عادة حوالي أربعة أسابيع لإنتاج فرق ملموس.
ماذا لو تخليت عن الأدوية وحاولت إسقاط الكوليسترول على الحدود من خلال اختيار الأطعمة الصديقة للقلب والتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية؟ ربما يتعين عليك الانتظار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تبدأ جهودك في إظهار اختبارات الكوليسترول في الكوليسترول.