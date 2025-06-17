كم عدد المرات التي يجب أن تختبر فيها نسبة عالية من الكوليسترول

العديد من الظروف الصحية غير المرغوب فيها تأتي مع علامات الإنذار المبكر. خذ زيادة الوزن ، على سبيل المثال. أنت تعلم على الفور أنك تضع جنيهات لأن ملابسك تتناسب بشكل سيء – أو ربما لا على الإطلاق. لكن ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة أكثر حذاءا.

حتى إذا أصبحت أرقام الكوليسترول في الكوليسترول مرتفعًا ، فربما لن تعرف ذلك لأن ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول العالي لا يمكن رؤيته أو الشعور به. (فيما يلي بعض الأساطير التي يجب أن تتوقف عن الإيمان بالكوليسترول)

هذا هو السبب في أنه من المهم التمسك بنظام غذائي ملائم للكوليسترول وممارسة الرياضة بانتظام. وبطبيعة الحال ، احصل على الكوليسترول الكلي ، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو “جيد”) الكوليسترول ، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو “سيئ”) الكوليسترول ، والدهون الثلاثية.

يعد اختبار الكوليسترول ، الذي يطلق عليه أيضًا لوحة الدهون أو الكوليسترول ، إجراءً سريعًا ، وبالنسبة لمعظم الناس ، غير مريح للغاية (إلا إذا كنت خائفًا من الإبر.) بعد رسم دمك ، سيرسله فني إلى مختبر. بمجرد دخول تقريرك ، قد تتمكن من رؤيته في بوابة المريض الخاصة بك ، أو قد تتلقى نسخة من طبيبك أثناء الزيارة. سهل ومباشر-ومن المحتمل أن يكون مغير اللعبة إذا اكتشفت أن الكوليسترول الخاص بك ليس ما تريده.

ولكن هذا يؤدي إلى سؤال أكبر: كم مرة يجب أن تحصل على اختبار الكوليسترول؟ الإجابة المختصرة هي أن التردد يختلف حسب بعض العوامل ، بدءًا من عمرك.