كم عدد صناديق التعشيش الدجاج التي تحتاجها حقًا لتحقيق الفناء الخلفي الخاص بك؟

أصبح تربية الدجاج في الفناء الخلفي الخاص بك اتجاهًا ليس فقط للمزارعين الطموحين ، ولكن لأي شخص يريد أن يكون مكتفيًا ذاتيًا قليلاً. هناك أيضًا شيء تأملي حول مشاهدة الدجاجات تتجول وتتجول. لا يضر أنك ستستمتع بالميكان المضافة لوجود بيض طازج في أطراف أصابعك. هذا يعني أنه لا يوجد المزيد من الرحلات في اللحظة الأخيرة إلى المتجر لتناول وجبة الإفطار الأساسية أو مشاريع الخبز!
ولكن في حين أن الدجاج يمكن أن يجلب الكثير من الراحة ، فإن الغوص في رعاية الدواجن دون التحضير يمكن أن يجعل الأمور مرهقة بسرعة. حتى لو اتبعت نصائح حول كيفية بناء أفضل حظيرة دجاج ، لا يمكنك فقط رمي العلف والأمل في الأفضل. إن فهم ما تحتاج إلى معرفته قبل الحصول على دجاج الفناء الخلفي أمر بالغ الأهمية. وهذا يشمل إنشاء بيئة مريحة وعملية للدجاج. يتمثل أحد العناصر الرئيسية في التأكد من أن لديهم صناديق تعشيش كافية ، وهو أمر ضروري للدجاج لوضع البيض بأمان وبشكل مريح.
عادةً ما تصطف هذه الصناديق في الفراش الناعمة ، تحاكي دجاجات المساحات المنعزلة بشكل طبيعي في البرية. ولكن كم عدد صناديق التعشيش التي يجب أن توفرها لقرعتك؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه التخطيط المناسب. السيناريو المثالي هو وجود صندوق تعشيش واحد لكل أربعة دجاجات. يمكن تمديد هذا إلى صندوق واحد لكل ستة دجاجات ولكن فقط في ظل ظروف مثالية. تريد أن تتمتع دجاجاتك بالوصول إلى مساحة صغيرة ومغلقة مصممة لها لوضع بيضها مع الشعور بالأمان.
لماذا تحتاج إلى صندوق تعشيش واحد لكل أربعة دجاجات
إن توفير صندوق تعشيش واحد على الأقل لكل أربعة دجاجات هو بقعة حلوة توازن بين التطبيق العملي والسلوك الطبيعي لطيورك. نظرًا لأن الدجاجات عادة لا تضع البيض في نفس الوقت ، فإن الدوران المخطط جيدًا يمكن أن يبقي قطيعك مريحًا حتى مع وجود مساحة تعشيش مشتركة. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي صناديق التعشيش الاكتظرية إلى الإجهاد بين الدجاج ، والتي يمكن أن تقلل من إنتاج البيض. تضع الدجاج السعيد المزيد من البيض ، لذا فإن التأكد من أن صناديق التعشيش ليست مكتظة جزءًا مهمًا من تلك المعادلة.
من المهم أيضًا النظر في حجم وتكاثر الدجاج. تذكر أن السلالات الكبيرة قد تتطلب مساحة أكبر لكل دجاجة ، لذلك قد تحتاج إلى صناديق إضافية أو أكبر لتلبية احتياجاتها. يمكن أن تؤدي الظروف الضيقة إلى مشاحنات وبيض مكسور ، وهي مواقف من الأفضل تجنبها. السلالات الأصغر ، في هذه الأثناء ، مرتاح لوجود صناديق أصغر ولكن لا تزال واسعة بما يكفي للتنقل.
لا تؤثر حظيرة مكتظة على مزاج الدجاج. يمكن أن يؤثر أيضًا على نظافة صناديق التعشيش. يزيد الكثير من التنافس على نفس المربع من احتمال حدوث فوضى البيض المكسورة وتراكم النفايات. هذا ، بدوره ، يمكن أن ينشر البكتيريا ويسوية جودة منتجاتك. لذا فإن إعطاء الأولوية لعدد مناسب من صناديق التعشيش يساعد في الحفاظ على النظام والنظافة في حظرك حتى يبقى بيضك طازجًا وتبقى دجاجاتك في صحة جيدة.
كيفية رعاية صناديق التعشيش في حظيرة الفناء الخلفي الخاص بك
إن معرفة مقدار تكلفة إضافة حظيرة دجاج إلى منزلك بالإضافة إلى وجود العدد المناسب من صناديق التعشيش ليست سوى جزء من المعادلة عندما يتعلق الأمر بالنجاح. الرعاية المناسبة والصيانة ضرورية بنفس القدر. يمكنك البدء عن طريق استبدال الفراش بانتظام وإزالة أي مواد متسخة من صناديق التعشيش. يجب القيام بذلك لمنع انتشار المرض وإثبات الآفات من غزو حظيرة.
من الأفضل أيضًا وضع صناديق التعشيش على ارتفاع مريح عن الأرض. بعد كل شيء ، تكون الصناديق المرتفعة أقل سهولة للحيوانات المفترسة وتمنع دجاجاتك من تتبع الأوساخ أو فضلات إلى منطقة وضع. تأكد من أن الصناديق يمكن الوصول إليها بسهولة إلى دجاجاتك ولكن لا تتعرض لدرجة أنها تفقد شعورها بالخصوصية. نصيحة أخرى هي فحص صناديق التعشيش بانتظام للتلف. يضمن إبقائها في حالة جيدة أن تظل آمنة وجذابة لدجاجاتك.
من المهم معرفة هذه النصائح لأن فهم احتياجات الدجاج الخاصة بك هو أساس حظيرة الفناء الخلفي الناجح. من خلال توفير العدد الصحيح من صناديق التعشيش والحفاظ عليها بشكل صحيح ، ستقوم بإنشاء بيئة خالية من الإجهاد للدجاجات التي يمكن أن تقودها إلى وضع بيض صحية بشكل مستمر. لذا خطط بحكمة لجعل حظرك مصدرًا للبيض الطازج وملاذًا لأصحابك الريش!