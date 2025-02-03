كم عدد صناديق التعشيش الدجاج التي تحتاجها حقًا لتحقيق الفناء الخلفي الخاص بك؟

أصبح تربية الدجاج في الفناء الخلفي الخاص بك اتجاهًا ليس فقط للمزارعين الطموحين ، ولكن لأي شخص يريد أن يكون مكتفيًا ذاتيًا قليلاً. هناك أيضًا شيء تأملي حول مشاهدة الدجاجات تتجول وتتجول. لا يضر أنك ستستمتع بالميكان المضافة لوجود بيض طازج في أطراف أصابعك. هذا يعني أنه لا يوجد المزيد من الرحلات في اللحظة الأخيرة إلى المتجر لتناول وجبة الإفطار الأساسية أو مشاريع الخبز!

ولكن في حين أن الدجاج يمكن أن يجلب الكثير من الراحة ، فإن الغوص في رعاية الدواجن دون التحضير يمكن أن يجعل الأمور مرهقة بسرعة. حتى لو اتبعت نصائح حول كيفية بناء أفضل حظيرة دجاج ، لا يمكنك فقط رمي العلف والأمل في الأفضل. إن فهم ما تحتاج إلى معرفته قبل الحصول على دجاج الفناء الخلفي أمر بالغ الأهمية. وهذا يشمل إنشاء بيئة مريحة وعملية للدجاج. يتمثل أحد العناصر الرئيسية في التأكد من أن لديهم صناديق تعشيش كافية ، وهو أمر ضروري للدجاج لوضع البيض بأمان وبشكل مريح.

عادةً ما تصطف هذه الصناديق في الفراش الناعمة ، تحاكي دجاجات المساحات المنعزلة بشكل طبيعي في البرية. ولكن كم عدد صناديق التعشيش التي يجب أن توفرها لقرعتك؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه التخطيط المناسب. السيناريو المثالي هو وجود صندوق تعشيش واحد لكل أربعة دجاجات. يمكن تمديد هذا إلى صندوق واحد لكل ستة دجاجات ولكن فقط في ظل ظروف مثالية. تريد أن تتمتع دجاجاتك بالوصول إلى مساحة صغيرة ومغلقة مصممة لها لوضع بيضها مع الشعور بالأمان.