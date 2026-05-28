كم مرة أحتاج إلى استبدال التربة بالعصارة؟

هناك نبات للجميع، حتى لأولئك الذين لديهم إبهام بني والذين يحتاجون إلى النباتات الأكثر تسامحًا. إذا كنت تحب النباتات منخفضة الصيانة، فهناك مجموعة واسعة من النباتات العصارية الداخلية والخارجية التي تزدهر عند الإهمال. ومع ذلك، على الرغم من أن النباتات العصارية تزدهر بأقل قدر من الرعاية، إلا أنها تحتاج في النهاية إلى استبدال تربتها كل سنتين إلى ست سنوات، حسب الظروف.

ينطبق هذا على معظم النباتات المنزلية، على الرغم من أن القليل منها يحتاج إلى الزرع بشكل متكرر. الفرق هو أن العصارة تميل إلى أن يكون لها نظام جذر أصغر ويمكن أن تتحمل تعبئتها بإحكام في وعاء لفترة أطول. ومع ذلك، فهم يحتاجون في النهاية إلى تربة جديدة بعد بقائهم في نفس الحاوية لسنوات.

يعتمد عدد المرات التي تحتاج فيها إلى استبدال التربة بالنباتات العصارية على عدة عوامل، مثل نوع النبات النضر والبيئة العامة وحجم الوعاء ونوع خليط التأصيص المستخدم. نوع النضرة هو الأهم. يمكن للمزارعين السريعين مثل الصبار القلم الرصاص والنباتات العصارية التي تنتج الكثير من الجراء، مثل الصبار، الاستفادة من التربة الطازجة في وقت أقرب بكثير. بدلًا من إعادة زرع النباتات العصارية في أصيصها، من الأفضل الانتظار حتى ترى علامات تشير إلى أنها تحتاج إلى تربة جديدة قبل أن تخنقها بعناية.