كم مرة أحتاج إلى استبدال التربة لنباتات الطماطم؟

لا يوجد شيء يضاهي طعم الطماطم المحلية الناضجة بالشمس والتي يتم حصادها مباشرة من حديقتك الخاصة. سواء كنت تزرع مجموعة متنوعة مترامية الأطراف أو نبات طماطم كرزية صغير الحجم، فإن هذه النباتات المفضلة في الحديقة مجزية جدًا للنمو. في حين أن معرفة عدد المرات التي يجب فيها استبدال التربة في أصص النباتات هو شيء واحد، حيث أن بعض النباتات يمكن أن تزدهر في نفس التربة لسنوات، فإن الطماطم تشتهر بكونها متطلبة بشكل لا يصدق. إذا كنت تزرع هذه العناصر الغذائية الأساسية الصيفية في حاويات، فقد تتساءل بالضبط عن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى استبدال التربة التي تحتاجها نباتات الطماطم بالفعل لإنتاج محصول جيد. الإجابة المختصرة هي أنك تحتاج إلى تجديد تربتهم كل عام.
في حين أنه قد يكون من المغري إعادة استخدام مزيج بوتينغ الموسم الماضي لتوفير الوقت والمال، إلا أن القيام بذلك، لسوء الحظ، وصفة لمحصول الطماطم المخيب للآمال. تعتبر الطماطم مغذيات ثقيلة، مما يعني أنها تستخرج كميات كبيرة من العناصر الغذائية من التربة. بحلول حلول فصل الخريف، من الممكن أن يكون نبات طماطم واحد قد جرد التربة المحيطة به من ما يكفي من المعادن المفيدة لدعم النمو المستقبلي. وإذا حاولت زراعة شتلة جديدة هناك في نفس المنطقة المستنفدة الآن في الربيع التالي، فسوف تواجه نقصًا في العناصر الغذائية قد يؤدي إلى مشكلات مثل تغير لون الأوراق أو النباتات الصغيرة. يعد توفير تربة طازجة كثيفة المغذيات كل عام إحدى الطرق العديدة لإعداد نباتات الطماطم لتحقيق النجاح.
لماذا تغيير التربة كل عام يحمي محصول الطماطم الخاص بك
بالإضافة إلى استنفاد العناصر الغذائية الأساسية، هناك سبب مهم آخر يجب عليك التخلص من مزيج الأصيص القديم كل عام وهو الوقاية من الأمراض ومكافحة الآفات. الطماطم معرضة بشدة لبعض الأمراض التي تنتقل عن طريق التربة، مثل اللفحة. من السهل أن تبقى بعض مسببات الأمراض هذه في التربة، وتنتظر بصبر لمهاجمة أي شيء جديد تزرعه في العام المقبل.
إذا لم تكن هذه أسبابًا كافية، فاعلم أن تربة التأصيص القديمة تفقد أيضًا سلامتها الهيكلية بمرور الوقت. بعد أشهر من الري المتكرر وتوسيع الجذور، يصبح المزيج في النهاية مضغوطًا للغاية، مما يقلل من تدفق الهواء والصرف. تحتاج جذور الطماطم إلى أوساخ فضفاضة مع الكثير من تدفق الهواء لتتوسع بشكل صحيح. في حين أن تعديل التربة القديمة بمواد عضوية مثل السماد يعد خيارًا، فإن البدء بمزيج جديد تمامًا ورقيق سيؤدي وظيفة أفضل في إدارة الرطوبة ومساعدة الجذور على الثبات دون قتال الأوساخ المتصلبة أو ضد الأمراض.
قبل إضافة تربة التأصيص الجديدة تمامًا، تأكد من تنظيف الأواني للتخلص من أي فطريات أو مواد لزجة أخرى. اغسلها بالماء وصابون الأطباق، ثم استخدم مزيجًا من 9 أجزاء من الماء إلى جزء واحد من المبيض لنقعها وتطهيرها. بمجرد تعقيم الحاوية وتجفيفها تمامًا، امض قدمًا واملأها بمزيج خضروات جديد عالي الجودة. هناك أيضًا طرق لتعديل التربة لنباتات الطماطم الأكثر صحة، إذا لزم الأمر. من خلال جعل هذه العملية عادة كل ربيع، فإنك تكسر بشكل فعال دورة حياة المرض التي يحتمل أن تكون خطيرة وتزود نباتاتك بالكثير من العناصر الغذائية بدلاً من ذلك. ستظهر نباتات الطماطم الخاصة بك شكرها من خلال زراعة محصول صيفي لذيذ.