كم مرة أحتاج إلى استبدال التربة لنباتات الطماطم؟

لا يوجد شيء يضاهي طعم الطماطم المحلية الناضجة بالشمس والتي يتم حصادها مباشرة من حديقتك الخاصة. سواء كنت تزرع مجموعة متنوعة مترامية الأطراف أو نبات طماطم كرزية صغير الحجم، فإن هذه النباتات المفضلة في الحديقة مجزية جدًا للنمو. في حين أن معرفة عدد المرات التي يجب فيها استبدال التربة في أصص النباتات هو شيء واحد، حيث أن بعض النباتات يمكن أن تزدهر في نفس التربة لسنوات، فإن الطماطم تشتهر بكونها متطلبة بشكل لا يصدق. إذا كنت تزرع هذه العناصر الغذائية الأساسية الصيفية في حاويات، فقد تتساءل بالضبط عن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى استبدال التربة التي تحتاجها نباتات الطماطم بالفعل لإنتاج محصول جيد. الإجابة المختصرة هي أنك تحتاج إلى تجديد تربتهم كل عام.

في حين أنه قد يكون من المغري إعادة استخدام مزيج بوتينغ الموسم الماضي لتوفير الوقت والمال، إلا أن القيام بذلك، لسوء الحظ، وصفة لمحصول الطماطم المخيب للآمال. تعتبر الطماطم مغذيات ثقيلة، مما يعني أنها تستخرج كميات كبيرة من العناصر الغذائية من التربة. بحلول حلول فصل الخريف، من الممكن أن يكون نبات طماطم واحد قد جرد التربة المحيطة به من ما يكفي من المعادن المفيدة لدعم النمو المستقبلي. وإذا حاولت زراعة شتلة جديدة هناك في نفس المنطقة المستنفدة الآن في الربيع التالي، فسوف تواجه نقصًا في العناصر الغذائية قد يؤدي إلى مشكلات مثل تغير لون الأوراق أو النباتات الصغيرة. يعد توفير تربة طازجة كثيفة المغذيات كل عام إحدى الطرق العديدة لإعداد نباتات الطماطم لتحقيق النجاح.