كم مرة أحتاج إلى استبدال فلتر هواء الثلاجة؟

تم تصميم مرشحات الهواء في الثلاجات للحفاظ على رائحة ثلاجتك منعشة. إنها تعمل بشكل مشابه جدًا لمرشحات الهواء داخل منزلك، مما يحافظ على الهواء نظيفًا، ويلتقط الجزيئات المحمولة في الهواء، ويمنع تراكم الروائح. أيضًا، مثل المرشحات المنزلية، يجب استبدالها بانتظام. بالنسبة لمعظم الثلاجات، فإن أفضل وقت لاستبدال فلتر الهواء هو كل ستة أشهر، حيث أن هذا هو الوقت الذي تميل فيه إلى فقدان فعاليتها. ولجعل الأمر أسهل بالنسبة لك، قم بتغييره في نفس الوقت الذي تستبدل فيه فلتر مياه الثلاجة، والذي يستمر أيضًا لمدة ستة أشهر تقريبًا.
تعد مرشحات الهواء جزءًا مهمًا من صيانة الثلاجة. تقليديًا، تعد صودا الخبز وسيلة صديقة للميزانية لتحييد الروائح الكريهة في ثلاجتك، وهي فعالة إلى حد ما. ومع ذلك، فهو لا يعمل بشكل جيد مثل مرشح الهواء ويزيل الروائح فقط، وليس الجسيمات والبكتيريا. من ناحية أخرى، تساعد المرشحات على منع الروائح الكريهة، وتنظيم الرطوبة، ووقف العفن، وإبطاء التلف. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمنع التسمم الغذائي لأنها تلتقط البكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا التي قد تنتشر من اللحوم النيئة والمنتجات غير المغسولة إلى الأطعمة الأخرى المطبوخة بالفعل.
في حين أن كل ستة أشهر يعد اقتراحًا جيدًا، إلا أنه في بعض الأحيان سيتعين عليك تغيير الفلتر عاجلاً. إذا كنت تميل إلى تخزين بقايا الطعام ذات الرائحة القوية في ثلاجتك أو إبقائها ممتلئة، فقد ينفد الفلتر بشكل أسرع. يمكنك معرفة أن الوقت قد حان لاستبدالها عندما تبدأ في ملاحظة الروائح الكريهة حتى بعد تنظيف الثلاجة.
متى يجب تغيير الفلتر عاجلاً، وكيفية القيام بذلك
إذا تعرضت لموجة من الروائح الكريهة كلما فتحت الباب لتناول الطعام، فستحتاج إلى تغيير الفلتر، حتى لو لم يمر ستة أشهر كاملة. قد تجد أيضًا أن طعامك يفسد بسرعة أكبر، أو يبدأ طعمه غريبًا، أو يمتص الروائح القوية في ثلاجتك. لسوء الحظ، لا يعمل العكس. حتى لو لم تلاحظ روائح، فمن الجيد استبدال المرشحات بعد مرور ستة أشهر، حيث يتوقف الكثير منها عن العمل بشكل صحيح ولا يعد بإمكانها التقاط البكتيريا والروائح بشكل كافٍ.
لحسن الحظ، على عكس الضروريات المنزلية الأخرى التي يجب عليك استبدالها في كثير من الأحيان، لا تحتاج إلى تذكر تاريخ هذا في معظم الأوقات. تحتوي العديد من الثلاجات على مصباح حالة أو شاشة عرض في مكان ما تضيء عند الحاجة إلى استبدال الفلتر. تختلف كل ثلاجة عن الأخرى قليلًا، ولكن عادةً ما يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لتبديلها بثلاجة نظيفة. تأكد من شراء النوع المناسب لثلاجتك.
يكون الفلتر عادةً بالقرب من مدخل الهواء، ويكون مخفيًا خلف لوحة قد تحمل أو لا تحمل اسم “فلتر الهواء”. ما عليك سوى سحب القديم واستبداله بالجديد عن طريق تثبيته في الفتحة. لجعل حياتك أسهل قليلاً، وللحصول على تذكير عندما تحتاج إليه، لا تنس إعادة تعيين تحذير الفلتر. عادةً ما يتضمن ذلك الضغط مع الاستمرار على الزر.